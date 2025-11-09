Ruszają zapisy do akcji „Zima w mieście" 2026

Zapisy do akcji „Zima w mieście" 2026 zostaną uruchomione za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń
Warszawska akcja „Zima w mieście" 2026 to coroczna inicjatywa, która ma zapewnić opiekę i różnorodne zajęcia warszawskim uczniom oraz dzieciom mieszkającym w stolicy w trakcie ferii zimowych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie od 19 stycznia do 30 stycznia 2026 roku.
Akcja skierowana jest do uczniów warszawskich szkół oraz wszystkich dzieci, które mają stałe miejsce zamieszkania w Warszawie. Ważne jest, aby pamiętać, że status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w okresie od 1 września do 31 sierpnia). Oddziały przedszkolne, jako podstawowe jednostki organizacyjne przedszkoli, nie są wliczane w strukturę organizacyjną szkoły podstawowej.
Zapisy do akcji „Zima w mieście" 2026 zostaną uruchomione za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń. Rozpoczną się one 21 listopada 2025 roku (piątek) o godz. 16 i potrwają do 7 grudnia 2025 roku (niedziela) do północy.
Rodzice dokonują rejestracji w systemie, używając numeru PESEL dziecka oraz samodzielnie tworząc hasło. Następnie wprowadzają podstawowe informacje i wybierają preferowane turnusy feryjne, wskazując szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanych. Możliwy jest wybór dowolnej liczby szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.
Informacja o tym, czy dziecko zostało zakwalifikowane do akcji „Zima w mieście" 2026, zostanie opublikowana w systemie 12 grudnia 2025 roku (piątek) o godz. 16.
Kolejnym krokiem jest dokonanie opłat za wyżywienie i opiekę. Należy pamiętać, aby nie dokonywać przelewów przed 1 stycznia 2026 roku. W terminie od 2 stycznia 2026 roku (piątek) od godz. 8 do 12 stycznia 2026 roku (poniedziałek) do godz. 16 rodzice muszą złożyć w każdej ze szkół, do których dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat, a także wydruk karty kwalifikacyjnej wraz z załącznikami.
Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku. Przed wypełnieniem dokumentów warto zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, dostępnymi na stronie organizatora.
Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE) będą funkcjonować przez pięć dni w tygodniu, w godz. 7-16 lub 8-17, gwarantując uczniom opiekę.
Rodzice ponoszą opłaty za posiłki oraz opiekę. Opłata za dwa posiłki, w tym jeden ciepły, wynosi 20 zł dziennie, natomiast opłata za opiekę to 30 zł dziennie.
Z opłat za opiekę i posiłki zwolnione są dzieci, które w ciągu roku szkolnego korzystają z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy przedłożyć w FPE odpowiednie zaświadczenie z macierzystej szkoły lub OPS.
Rodzice dzieci, które ze wskazań lekarskich (wymagane zaświadczenie) nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego, są zwolnieni z opłat za posiłki, ale muszą we własnym zakresie zapewnić dziecku odpowiednią dietę.