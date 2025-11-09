Ruszają zapisy do akcji „Zima w mieście" 2026

Rodzice ponoszą opłaty za posiłki oraz opiekę. Opłata za dwa posiłki, w tym jeden ciepły, wynosi 20 zł dziennie, natomiast opłata za opiekę to 30 zł dziennie.

Rodzice dokonują rejestracji w systemie, używając numeru PESEL dziecka oraz samodzielnie tworząc hasło. Następnie wprowadzają podstawowe informacje i wybierają preferowane turnusy feryjne, wskazując szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanych. Możliwy jest wybór dowolnej liczby szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Kwalifikacja i opłaty

Informacja o tym, czy dziecko zostało zakwalifikowane do akcji „Zima w mieście" 2026, zostanie opublikowana w systemie 12 grudnia 2025 roku (piątek) o godz. 16.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłat za wyżywienie i opiekę. Należy pamiętać, aby nie dokonywać przelewów przed 1 stycznia 2026 roku. W terminie od 2 stycznia 2026 roku (piątek) od godz. 8 do 12 stycznia 2026 roku (poniedziałek) do godz. 16 rodzice muszą złożyć w każdej ze szkół, do których dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat, a także wydruk karty kwalifikacyjnej wraz z załącznikami.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku. Przed wypełnieniem dokumentów warto zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, dostępnymi na stronie organizatora.

Reklama Reklama

Feryjne Placówki Edukacyjne i zwolnienia z opłat

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE) będą funkcjonować przez pięć dni w tygodniu, w godz. 7-16 lub 8-17, gwarantując uczniom opiekę.

Rodzice ponoszą opłaty za posiłki oraz opiekę. Opłata za dwa posiłki, w tym jeden ciepły, wynosi 20 zł dziennie, natomiast opłata za opiekę to 30 zł dziennie.

Z opłat za opiekę i posiłki zwolnione są dzieci, które w ciągu roku szkolnego korzystają z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy przedłożyć w FPE odpowiednie zaświadczenie z macierzystej szkoły lub OPS.

Rodzice dzieci, które ze wskazań lekarskich (wymagane zaświadczenie) nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego, są zwolnieni z opłat za posiłki, ale muszą we własnym zakresie zapewnić dziecku odpowiednią dietę.