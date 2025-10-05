9.2°C
Życie Warszawy

Budżety gospodarstw domowych na Mazowszu. Wydatki rosną szybciej niż dochody

Publikacja: 05.10.2025 08:15

W 2024 r. przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego na 1 osobę w województwie wynosiły 2155,08 zł

Foto: Adobe Stock

rbi
W 2024 r. w gospodarstwach domowych na Mazowszu odnotowano większy wzrost wydatków niż dochodu rozporządzalnego, wzrost spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych oraz poprawę wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania.

Jak wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie, przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wyniosła 2,38 (w 2023 r. – 2,40), z czego 1,11 to osoby pracujące (tak samo w 2023 r.). W skali roku zwiększyła się przeciętna liczba osób pozostających na utrzymaniu z 0,56 do 0,57, zmniejszyła się natomiast liczba osób pobierających świadczenia społeczne z 0,69 do 0,66.

Dochody gospodarstw domowych na Mazowszu

W 2024 r. w gospodarstwach domowych w województwie mazowieckim przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wynosił 3632,26 zł. Jego wartość zwiększyła się w skali roku o 13,2 proc. (o 423,27 zł) i była o 14,7 proc. (o 465,09 zł) wyższa od analogicznego dochodu w kraju (3167,17 zł).

W porównaniu z 2023 r. nastąpił wzrost dochodów z pracy na własny rachunek o 18,5 proc., dochodów ze świadczeń społecznych o 14,1 proc. oraz z pracy najemnej o 13,7 proc.. Zmniejszył się natomiast dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie o 8,8 proc..

61,9 proc.

gospodarstw na Mazowszu określiło swoją sytuację jako dobrą albo raczej dobrą w 2024 r.

Wydatki gospodarstw domowych na Mazowszu

W 2024 r. przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego na 1 osobę w województwie wynosiły 2155,08 zł i były o 16,5 proc. (o 305,97 zł) wyższe niż przed rokiem. Wydatki miesięczne ponoszone przez 1 osobę w województwie mazowieckim były o 14,7 proc. (o 276,59 zł) wyższe niż przeciętnie w kraju (1878,49 zł).

Udział przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę w dochodzie rozporządzalnym ukształtował się na poziomie 59,3 proc. i był o 1,7 p. proc. wyższy niż w 2023 r. (w kraju relacja ta wyniosła 59,3 proc., tj. o 1,8 p. proc. mniej niż rok wcześniej).

W stosunku do 2023 r. zwiększyły się np. wydatki na edukację (o 56,5 proc.), transport (o 45,2 proc.), rekreację i kulturę (o 44,6 proc.), odzież i obuwie (o 22,1 proc.), zdrowie (o 19,7 proc.), restauracje i hotele (o 13,9 proc.).

W strukturze wydatków dominowały te związane z zakupem towarów i usług konsumpcyjnych kształtując się na poziomie 96,4 proc. (o 0,1 p. proc. więcej w stosunku do poprzedniego roku). Najistotniejszą grupę stanowiły wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, na które gospodarstwa domowe przeznaczały przeciętnie 22,6 proc. ogółu wydatków (o 2,0 p. proc. mniej niż w 2023 r.). Znaczącą grupą wydatków były opłaty ponoszone przez gospodarstwa domowe z tytułu użytkowania mieszkania lub domu i za korzystanie z nośników energii. W 2024 r. stanowiły one przeciętnie 17,9 proc. ogółu wydatków (o 1,3 p. proc. mniej niż przed rokiem).

Struktura wydatków gospodarstw domowych województwa mazowieckiego nie odbiegała znacząco od struktury tych wydatków w kraju. Największą różnicę odnotowano w wydatkach na żywność i napoje bezalkoholowe oraz na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii, których udziały były odpowiednio o 2,7 i o 0,9 p. proc. niższe niż średnio w kraju. Wyższy natomiast od średniej krajowej był m.in. udział wydatków na rekreację i kulturę o 2,0 p. proc. oraz na restauracje i hotele o 0,9 p. proc.

Spożycie artykułów żywnościowych na Mazowszu

W 2024 r. w województwie mazowieckim, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększyło się spożycie m.in. jaj (o 15,3 proc.), cukru (o 9,4 proc.), kawy, herbaty, kakao (o 8,7 proc.), serów i twarogów (o 7,4 proc.), owoców (o 6,1 proc.), mięsa surowego (o 5,4 proc.), jogurtów (o 4,8 proc.), ryb i owoców morza (o 3,7 proc.). Zmniejszyło się natomiast spożycie np. mleka (o 5,0 proc.), pieczywa (o 3,8 proc.), ziemniaków (o 1,7 proc.), olejów i tłuszczów (o 1,1 proc.), soków owocowych i warzywnych (o 0,9 proc.).

W województwie mazowieckim odnotowano mniejsze niż w kraju przeciętne spożycie na osobę takich artykułów jak: oleje i tłuszcze (o 11,8 proc.), mleko (o 8,2 proc.), cukier (o 7,9 proc.), ziemniaki (o 7,4 proc.), mięso surowe (o 6,2 proc.), wędliny i inne przetwory mięsne (o 4,9 proc.), sery i twarogi oraz kawa, herbata, kakao (po 3,8 proc.). Większe było natomiast spożycie np. ryb i owoców morza (o 12,0 proc.), soków owocowych i warzywnych (o 11,6 proc.), jaj (o 3,4 proc.), owoców (o 1,0 proc.).

Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania

W 2024 r., podobnie jak w roku poprzednim, powszechnie występującymi w gospodarstwach domowych dobrami trwałego użytkowania były urządzenia takie jak: telefony komórkowe, pralki automatyczne czy odbiorniki telewizyjne. W urządzenie z dostępem do Internetu było wyposażonych ponad 89 proc. badanych gospodarstw domowych, prawie 74 proc. gospodarstw posiadało samochód osobowy, a  niemal 70 proc. kuchenkę mikrofalową.

W porównaniu z 2023 r. zwiększył się udział gospodarstw domowych wyposażonych np. w drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne (o 5,3 p. proc.), smartfon (o 3,3 p. proc.), urządzenie z dostępem do Internetu (o 0,4 p. proc.), zmywarkę do naczyń (o 0,3 p. proc.). Spadek odsetka gospodarstw domowych wystąpił natomiast w przypadku wyposażenia np. w rower (bez dziecięcego; o 2,6 p. proc.), sprzęt do odbioru, nagrywania i odtwarzania dźwięku (o 2,3 p. proc.), telewizję kablową lub satelitarną (o 1,0 p. proc.), pralkę automatyczną (o 0,9 p. proc.), motocykl, skuter, motorower (o 0,7 p. proc.).

Mniejszy niż średnio w kraju był udział gospodarstw domowych wyposażonych np. w sprzęt do odbioru, nagrywania i odtwarzania dźwięku (o 1,9 p. proc.), kuchenkę mikrofalową (o 1,8 p. proc.), motocykl, skuter, motorower (o 1,7 p. proc.), odbiornik telewizyjny (o 1,4 p. proc.), telewizję kablową lub satelitarną oraz samochód osobowy (po 1,3 p. proc.).

Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych

W 2024 r. sytuację jako dobrą albo raczej dobrą określiło 61,9 proc. gospodarstw (w Polsce 57,7 proc.), a 4,3 proc. jako raczej złą albo złą (w kraju tyle samo). Jako przeciętną swoją sytuację postrzegało 33,8 proc. gospodarstw (dla Polski średnia wynosiła 38,0 proc.).

W województwie mazowieckim w skali roku nastąpił wzrost odsetka gospodarstw domowych oceniających swoją sytuację materialną jako dobrą albo raczej dobrą o 4,6 p. proc. (w Polsce wzrost wyniósł 3,7 p. proc.). Zmniejszył się natomiast udział gospodarstw postrzegających swoją sytuację jako przeciętną o 4,1 p. proc. (w Polsce odnotowano spadek o 3,1 p. proc.) oraz udział gospodarstw domowych określających ją jako raczej złą albo złą o 0,5 p. proc. (w kraju wystąpił spadek o 0,6 p. proc.).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

