Opieka zdrowotna na Mazowszu. Ile razy z niej korzystał przeciętny mieszkaniec?

W minionym roku na Mazowszu udzielono łącznie 58,4 mln porad zdrowotnych, z czego 52,1 mln stanowiły porady lekarskie, a 6,2 mln – stomatologiczne.



Jak wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie, w 2024 roku województwo mazowieckie odnotowało wzrost dostępności do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Liczba porad ambulatoryjnych wzrosła o 3,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co świadczy o zwiększającym się zapotrzebowaniu na tego typu usługi.

Ponad 3600 przychodzi na Mazowszu

Na koniec 2024 roku świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 3685 przychodni oraz 204 praktyki lekarskie i stomatologiczne, które udzielały usług w ramach środków publicznych. W minionym roku udzielono łącznie 58,4 mln porad, z czego 52,1 mln stanowiły porady lekarskie, a 6,2 mln – stomatologiczne. Te liczby wskazują na istotną rolę ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w systemie opieki zdrowotnej województwa.

W województwie mazowieckim funkcjonowało 3889 podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, które realizowały świadczenia finansowane ze środków publicznych. Wśród nich znajdowało się 3685 przychodni oraz 22 praktyki lekarskie i 182 praktyki stomatologiczne. Z danych wynika, że w strukturze ambulatoryjnej opieki zdrowotnej nastąpiły pewne zmiany.

W stosunku do 2023 roku liczba przychodni wzrosła o 3 proc., jednak wzrost ten odnotowano jedynie w miastach. Na obszarach wiejskich zaobserwowano spadek liczby placówek, co może wskazywać na trudności w dostępie do opieki zdrowotnej na tych terenach. Jednocześnie, liczba praktyk lekarskich realizujących porady w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) lub przychodniami spadła o 18,5 proc. Z kolei liczba praktyk stomatologicznych wzrosła o 2,2 proc., głównie na obszarach wiejskich, co może być odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie.