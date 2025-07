Jest nowy ranking zamożności samorządów. Które miejsce zajęła Warszawa?

Podkreślono również, że w ubiegłym roku w Warszawie zrealizowano kluczowe inwestycje. Nie zabrakło tych związanych z transportem, takich jak dalsza budowa II linii metra, na którą przeznaczono 500 mln zł czy budowa tramwaju do Wilanowa. Inną dużą inwestycją, na którą wydano ok. 206 mln zł, była budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Mazowsze w czołówce najbogatszych polskich samorządów

Po raz kolejny pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych polskich samorządów wśród województw zajęło Mazowsze. Zamożność per capita wyniosła tam w ubiegłym roku 881,79 zł. Tuż za nim, również po raz kolejny z rzędu, uplasowało się województwo zachodniopomorskie z zamożnością per capita 718,50 zł. Pierwszą trójkę zestawienia zamyka województwo kujawsko-pomorskie, w którym zamożność per capita wyniosła 701,54 zł.

W czołówce innych kategorii zestawienia również pojawiły się mazowieckie akcenty. W przypadku najbogatszych miast na prawach powiatu drugie miejsce – po Sopocie – zajął Płock (12 104,71 zł). Zwycięzcą w kategorii powiatów został powiat przysuski (2826,64 zł), natomiast w kategorii miast powiatowych drugi – po Polkowicach – był Grodzisk Mazowiecki (9239,22 zł).