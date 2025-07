Zwęglone zwłoki w płonącym aucie. Ofiarą była kobieta, szokujące odkrycia śledczych

Prokuratura ujawnia nowe fakty dotyczące tragicznego pożaru samochodu w Grabniaku. W spalonej osobówce odnaleziono zwęglone ludzkie zwłoki. Jak potwierdzono, ciało należało do kobiety. Śledczy badają przyczyny zapłonu pojazdu.



Wstrząsające wydarzenie z nocy z 26 na 27 lipca 2025 roku, kiedy to – jak informowało „Życie Warszawy” - w miejscowości Grabniak koło Garwolina doszło do pożaru samochodu osobowego, a w jego wnętrzu ujawniono zwęglone ludzkie zwłoki, wciąż budzi wiele pytań. Od tamtej pory Prokuratura Rejonowa w Garwolinie intensywnie pracuje nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tej tragedii. Dziś śledczy ujawnili nowe, znaczące ustalenia, które rzucają nowe światło na dramatyczne zdarzenie.

Ofiarą jest kobieta – identyfikacja w toku

Jedną z najbardziej istotnych informacji, przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach, jest potwierdzenie płci ofiary. Po przeprowadzeniu sądowo-lekarskich oględzin zwłok, biegły patomorfolog jednoznacznie wskazał, że znalezione szczątki należą do kobiety. Ze względu na stan szczątków, pełna identyfikacja tożsamości wymagać będzie dalszych, precyzyjnych badań genetycznych (DNA). Proces ten jest kluczowy dla ustalenia, kim była ofiara tragedii.

Co było przyczyną pożaru? Wstępne ustalenia biegłych

Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Ważne ustalenia poczyniono również w kwestii przyczyn samego pożaru. Na miejscu zdarzenia pracował biegły z zakresu pożarnictwa, którego wstępna opinia wskazuje, że źródło ognia znajdowało się wewnątrz przedziału pasażerskiego samochodu, konkretnie w jego przedniej części. Jako prawdopodobną przyczynę zapłonu wskazano materiał palny. Samochód, który spłonął, to Audi A4.

Ustalono właściciela pojazdu i ostatniego użytkownika

W toku śledztwa udało się ustalić dane właściciela spalonego Audi A4. Co więcej, śledczy dotarli również do mieszkanki powiatu garwolińskiego, która pojazd ten ostatnio stale użytkowała. Informacje te stanowią ważny trop dla prokuratury i są istotne w procesie wyjaśniania, co dokładnie wydarzyło się feralnej nocy.