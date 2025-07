Koncerty, pokazy, msze i wystawy. Tak będą wyglądać obchody w dzielnicach Warszawy

1 sierpnia o godz. 21 na Stawach Brustmana pokazany zostanie film „Azyl”.

Na wspólne śpiewanie pieśni powstańczych Bielany zapraszają 6 sierpnia o godz. 18 na Piechotkowie (ul. Skalbmierska 5) i 7 sierpnia na Rudzie (ul. Klaudyny 32) z Ferajną z Hoovera.

Dodatkowo 29 sierpnia o godz. 18 na schodkach Urzędu Dzielnicy Bielany odbędzie się koncert „Warszawo ma”. Od 28 lipca do 14 września w Galerii Aneks Bielański (ul. Z. Romaszewskiego 19) oglądać będzie można wystawę „Cichociemni/Polskie Państwo Podziemne”. Pamięć o zamordowanych mieszkańcach Marymontu zostanie uczczona 14 września o godz. 16 (ul. Gwiaździsta 35) i 16:30 (skwer przy ul. Klaudyny 26c).

17 września upamiętnieni zostaną: mjr Adolf Pilch (godz. 11, skwer Maryny Falskiej) oraz ofiary wywózki mieszkańców Bielan (godz. 12, al. Zjednoczenia 34). Obchody zakończą się 2 października o godz. 11 złożeniem kwiatów pod pomnikiem przy ul. Gwiaździstej 35.

Mokotów: Marsz, pomniki i cykl koncertów

1 sierpnia o godz 10 w gen. parku Gustawa Orlicz-Dreszera rozpoczną się uroczystości przy Pomniku „Mokotów Walczący 1944”: odegranie przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji hymnu państwowego, wręczenie wyróżnionym osobom Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Warszawy” i upamiętnienie 40-lecia budowy oraz odsłonięcia pomnika „Mokotów Walczący 1944” – odsłonięcie odznaki AK Baszta na pomniku. Podczas wydarzenia rozpalony zostanie „Znicz Pamięci” oraz iluminacja pomnika, pod którym złożone zostaną kwiaty. O godz.11 odbędzie się Marsz Mokotowa, który wyruszy z Parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera (między ulicami: Puławską, Odyńca, Krasickiego i Ursynowską) i przejdzie ulicą Puławską do Dworkowej, z przystankiem przy Gołębniku.

Wieczorem, o godz. 21., w Park Akcji „Burza”, przy ul. Bartyckiej zaplanowano uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego: przyniesienie „Ognia pamięci” przez „Sztafetę pokoleń” z Grobu Nieznanego Żołnierza, włączenie iluminacji pomnika oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Polski Walczącej.

Mokotów zaprasza również na cykl dziewięciu koncertów wspólnego śpiewania piosenek powstańczych. Spotkania odbywać się będą we wtorki od 5 sierpnia do 30 września (godz. 18-19) w Parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera oraz we wtorki od 2 do 23 września (godz. 18-19) w Parku Akcji „Burza” (ul. Bartycka, u podnóża Kopca Powstania Warszawskiego).

Ochota: Uroczystości główne i bogaty program towarzyszący

Ochota rozpocznie obchody 1 sierpnia (piątek) o godz. 9:00 uroczystością złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą podpisanie rozkazu rozpoczęcia Powstania przez płk. Antoniego Chruściela ps. „Monter” (ul. Filtrowa 68).

11 sierpnia (poniedziałek) o godz. 17:00 w Kościele św. Jakuba (ul. Grójecka 38) odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji żołnierzy IV Obwodu AK Warszawa-Ochota, po której nastąpi przemarsz do miejsc pamięci.

Dzielnica przygotowała również bogaty program wydarzeń towarzyszących od 1 sierpnia do 13 września, obejmujący m.in. składanie kwiatów w miejscach pamięci, wspólne śpiewanie, projekcje filmów („Miasto 44”), spacery edukacyjne, spotkania z mieszkańcami i rekonstruktorami, rajd do Mauzoleum w Pęcicach oraz spacer „Nie tylko Zieleniak”.

Praga-Południe: Wystawa „Barykada na Pradze 1944” i Festyn Małego Powstańca

Na Pradze-Południe uroczystości rozpoczną się 31 lipca o godz. 16:45 złożeniem kwiatów w Parku Obwodu Praga Armii Krajowej (u zbiegu ul. Grochowskiej z Podskarbińską). W tym samym parku, w godzinach 15-19, dostępna będzie historyczno-edukacyjna wystawa „Barykada na Pradze 1944” z rekonstrukcją barykady, pojazdami, bronią, umundurowaniem, a także warsztatami szycia opasek i odbijania znaku Polski Walczącej.

1 sierpnia na Stadionie Podskarbińska OSiR Praga-Południe odbędzie się Festyn sportowo-rekreacyjny Małego Powstańca, rozpoczynający się o godz. 10:00 częścią rekreacyjną, ciekawostkami historycznymi oraz konkurencjami sportowymi. O godz. 14:30 zaplanowano start Biegu Mila Powstania Warszawskiego 1944.

Praga-Północ: Godzina „W” na Placu Wileńskim

Mieszkańcy Pragi-Północ uczczą pamięć Powstańców 1 sierpnia w symboliczną Godzinę „W” (17:00) na Placu Wileńskim. Chwilę po godz. 17:00 rozpoczną się uroczystości na skwerze im. płk. A. W. Żurowskiego.

Rembertów: Hołd „Monterowi” i koncert patriotyczny

W Rembertowie obchody rozpoczną się 1 sierpnia o godz. 16:00 złożeniem kwiatów przez przedstawicieli Rady i Zarządu Dzielnicy na grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

O godz. 17:00 (Godzina „W”) przy Pomniku Obrońców Radiostacji KG AK (ul. Gawędziarzy / Haubicy) odbędzie się uroczystość ze złożeniem kwiatów oraz koncert pieśni powstańczych „63 dni 1944 – Zielone lata” w wykonaniu zespołu kameralnego z solistami. W przypadku złej pogody koncert zostanie przeniesiony do Biblioteki Publicznej przy ul. Gawędziarzy 8.

Śródmieście: „Dzień Pamięci Starówki” i koncert Stanisława Soyki

Śródmieście skupi się na obchodach „Dnia Pamięci Starówki”, upamiętniających wybuch tzw. czołgu-pułapki przy ul. Kilińskiego. Główne uroczystości odbędą się 13 sierpnia 2025 roku. Program obejmuje:

• Godz. 15:30 – złożenie wiązanek w kilkunastu miejscach pamięci na terenie Starego i Nowego Miasta.

• Godz. 17:30 – uroczystości przy ul. Kilińskiego 3, ze złożeniem wieńców i kwiatów przy kamieniu poświęconym pamięci poległych.

• Godz. 19:00 – Msza Święta w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela.

• Godz. 20:00 – koncert na Placu Zamkowym, na którym wystąpi Stanisław Soyka z zespołem oraz Maja Komorowska i Olgierd Łukaszewicz z recytacjami poezji powstańczej. Dodatkowo, 13 sierpnia od południa na Rynku Starego Miasta odbędą się dwa koncerty plenerowe Towarzystwa Śpiewaczego HARFA (godz. 12:00 i 18:30) z utworami warszawskimi i patriotycznymi.

Targówek: Quizy, wystawy i gra miejska

Na Targówku obchody 1 sierpnia to przede wszystkim bogata oferta Biblioteki Publicznej: Quizy wiedzy o Powstaniu Warszawskim (m.in. ul. Bazyliańska 6), start półek z książkami o tematyce powstańczej w kilku filiach (m.in. ul. Bazyliańska 6, Krasnobrodzka 11, Księcia Ziemowita 16, Radzymińska 121), prezentacje publikacji, filmów i audiobooków.

O godz. 11:00 odbędzie się złożenie kwiatów pod pomnikiem Reduty Bródnowskiej (ul. Bartnicza 2).

2 sierpnia zaplanowano rodzinną grę miejską „Barykady Targówka” (start: Urząd Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20).

3 sierpnia o godz. 19:00 Centrum Kultury i Aktywności (ul. Siarczana 6) zaprasza na koncert „Wolność, kocham i rozumiem” w wykonaniu akordeonisty Artura Maciejewskiego. Przez cały sierpień i początek września dostępne będą także wywiady online z Powstańcami.

Ursus: Hołd, msza święta i koncert „Listy z walczącej Warszawy”

Mieszkańcy Ursusa uczczą 81. rocznicę Powstania 1 sierpnia. Obchody rozpoczną się o godz. 16:30 złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na cmentarzu przy ul. Rakuszanki. O godz. 17:00 odbędzie się główna uroczystość przy pomniku na ul. Cierlickiej, z przemówieniami i apelem pamięci. O godz. 18:00 w Kościele pw. Józefa Oblubieńca NMP (ul. Sosnkowskiego 34) zostanie odprawiona Msza Święta. Wieczorem, o godz. 19:15, w Parku Czechowickim (muszla koncertowa) odbędzie się koncert „Listy z walczącej Warszawy – Ursus śpiewa (nie)zakazane piosenki” w wykonaniu zespołu Young Voices, z udziałem publiczności. Towarzyszyć mu będą warsztaty szycia opasek, warsztaty ślusarskie i możliwość odbicia znaku Polski Walczącej.

Ursynów: Zaduma przy syrenach i koncerty w plenerze

Na Ursynowie 1 sierpnia o godz. 9:00 nastąpi złożenie wieńców pod pamiątkowym głazem przy ul. Puławskiej 266 oraz pod tablicą na ogrodzeniu Toru Wyścigów Konnych.

Tuż przed godz. 17:00 przed Urzędem Dzielnicy Ursynów (al. KEN) nastąpi uroczyste wciągnięcie flag Powstania Warszawskiego, a o godz. 17:00 przy zatrzymanym ruchu mieszkańcy uczczą bohaterów chwilą zadumy przy dźwięku syren.

O godz. 17:10 na placu obok Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” (ul. Gandhi 9) rozpocznie się koncert „Śpiewajmy razem piosenki powstańcze”.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów (ul. Kajakowa 12b) przygotował o godz. 17:00 koncert „Piosenki Walczącej Warszawy”.

Od 1 sierpnia w plenerowej Galerii przy Ratuszu będzie można oglądać wystawę „Dziś idę walczyć, mamo!” poświęconą poetom Powstania.

Wawer: Muzyka, film i spektakl

Wawer zaplanował obchody od 1 sierpnia do 2 października. 1 sierpnia o godz. 17:00 na parkingu przed Wawerskim Centrum Kultury (ul. Żegańska 1a) rozpocznie się koncert Kapeli Sztajer połączony ze wspólnym śpiewaniem pieśni powstańczych.

Tego samego dnia o godz. 18:00 w Wawerskim Centrum Kultury odbędzie się projekcja kultowego filmu „Kanał” Andrzeja Wajdy. W Falenicy, przed Kulturoteką (ul. Walcownicza 2), zostanie ułożona z cegieł kotwica – symbol Polski Walczącej. Mieszkańcy będą mogli wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne, a w Kulturotece obejrzeć wystawę fotografii.

1 sierpnia w WCK Marysin (ul. Korkowa 119/123) odbędzie się monodram „Basia. Opowieść o żonie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Przez cały okres obchodów dostępne będą plenerowe i biblioteczne wystawy fotografii.

2 sierpnia WCK Filia Falenica zaprasza na koncert „Pieśni tamtego sierpnia”.

Wesoła: Pamięć o „Dębach” i „Wiernej Rzece”

W Wesołej dzielnicowe obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się 1 sierpnia 2025 r. o godz. 19:00 przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej III Plutonu V Kompanii „Dęby” i Harcerzy Szarych Szeregów „Rój Wierna Rzeka”. Organizatorem jest Urząd Dzielnicy Wesoła, a partnerami: 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki oraz Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wilanów: Msze, koncerty i film „Miasto 44”

Wilanów zaprasza 1 sierpnia na uroczystości. O godz. 16:00 odbędzie się Msza św. w Kolegiacie św. Anny (ul. Kolegiacka 1), po której o godz. 17:00 nastąpi złożenie wieńców w kwaterze powstańczej na cmentarzu przy ul. Wiertniczej. O godz. 19:30 na placu przy Kolegiacie Wilanów zaśpiewa piosenki powstańcze.

W Powsine, 1 sierpnia o godz. 17:00, odbędzie się Msza św. na Cmentarzu Powstańców Warszawy, wystawienie asysty honorowej i Apel Poległych. 2 sierpnia o godz. 19:00 w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (Powsińska 13) odbędzie się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych w wykonaniu Dariusza Kordka. Tego samego dnia o godz. 21:00 między budynkami Urzędu Dzielnicy Wilanów (ul. Klimczaka 2) pokazany zostanie film „Miasto 44”. 3 sierpnia o godz. 17:00 w ogrodzie przy oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej „Płyń Wisełko”.

Włochy: Hołd przy Pomniku Bazy Lotniczej „Łużyce”

We Włochach obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się 1 sierpnia 2025 roku o godz. 11:00 przed Pomnikiem – Kapliczką Bazy Lotniczej „Łużyce” (róg ulicy Żwirki i Wigury oraz Komitetu Obrony Robotników). W programie przewidziano powitanie gości, przemówienia okolicznościowe, złożenie kwiatów, odtworzenie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz przejście pod pomnik 7 Pułku Piechoty AK „Garłuch” i złożenie kwiatów.

Wola: „Miasto, Ludzie, Pamięć – Wola 1944”

Wola zaprasza na dwudniowe wydarzenie plenerowe „Miasto, Ludzie, Pamięć – Wola 1944”, które odbędzie się na Skwerze Bohdana Lacherta (przy Urzędzie Dzielnicy Wola, al. „Solidarności 90”). Wydarzenie potrwa 1 sierpnia (piątek) w godz. 12-20 i 2 sierpnia (sobota) w godz. 12-18. W programie przewidziano wystawę historyczną ze sprzętem i pojazdami z epoki, rekonstrukcję codzienności cywilów, barykadę, powstańczą pocztę polową i punkt sanitarny, grę miejską „Bądź Sprawny jak Zawiszak” oraz warsztaty manualne (odlewanie figurek, szycie chust i broszek, wykonywanie odcisków znaku Polski Walczącej).

Żoliborz: Godzina „W”, spacery i spotkania z Powstańcami

Na Żoliborzu 1 sierpnia o godz. 13:50 w miejscu pierwszych powstańczych strzałów (ul. Z. Krasińskiego na wysokości ul. W. Kochowskiego i P. Suzina) oddany zostanie hołd żoliborskim bohaterom.

Następnie, o godz. 17:00 („Godzina W”), odbędzie się uroczystość na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (kwatera A28), przy grobach żołnierzy Zgrupowania AK „Żywiciel” II Obwodu Armii Krajowej Warszawskiego Okręgu.

2 sierpnia o godz. 11:00 złożone zostaną kwiaty przy kamieniu Zgrupowania AK „Żniwiarz” na skwerze Kompanii „Żniwiarz”. Tego samego dnia zaplanowano spacer szlakiem Powstania na Żoliborzu, zakończony o godz. 13:00 spotkaniem z Powstańcami w Szkole Podstawowej nr 391 (ul. Felińskiego 2).

17 sierpnia o godz. 14:00 upamiętnienie poległych w walkach o Dworzec Gdański (skrzyżowanie ul. A. Mickiewicza i gen. J. Zajączka).

14 września o godz. 17:00 złożenie kwiatów w miejscu egzekucji ludności cywilnej (ul. Marii Kazimiery 3/5).

Obchody zakończą się 30 września o godz. 15:00 uroczystą mszą świętą w kościele św. Stanisława Kostki (ul. Hozjusza 2) i bezpośrednio po niej, o godz. 16:00, ostatnim spotkaniem z Powstańcami w Szkole Podstawowej nr 391.

