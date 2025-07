Iron Maiden na PGE Narodowym. Wielki koncert, duże zmiany w ruchu! Jak dojechać i wrócić?

Wzmocniona zostanie również komunikacja tramwajowa. Na torach pojawią się dodatkowe tramwaje linii 9, które przewiozą pasażerów między pętlą Ratuszowa-Zoo a Gocławkiem, a także linii 26, kursujące z alei Zielenieckiej w stronę Metra Młociny.

Autobusy zastępcze w przypadku zmian na Moście Poniatowskiego

Jeśli tramwaje nie będą mogły kursować przez Most Poniatowski, uruchomione zostaną autobusy zastępcze linii Z99. Będą one jeździły na trasie między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza, przez most Łazienkowski. W pobliżu stadionu będzie można wsiąść do nich na ulicach Francuskiej lub Saskiej, w zależności od bieżącej przejezdności. Tą samą alternatywną trasą (przez most Łazienkowski) pojadą także regularne linie autobusowe: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.

Planuj podróż z wyprzedzeniem

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy apeluje do wszystkich uczestników koncertu o wcześniejsze zaplanowanie podróży i skorzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego. To najlepszy sposób, aby uniknąć korków i utrudnień związanych z zamknięciem ulic. Śledźcie bieżące komunikaty WTP, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.