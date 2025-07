Plakaty, street art i dinozaury. Gdzie wybrać się na wystawę?

Muzeum Warszawy przypomina historię słynnego festiwalu z 1955 roku, Muzeum Karykatury pokazuje świat dinozaurów, a DSH zaprasza na wystawę fotografii dla najmłodszych. Z kolei Międzynarodowe Biennale Plakatu, jedno z najstarszych i najważniejszych wydarzeń artystycznych, trwa do 5 października w warszawskiej ASP.



Międzynarodowe Biennale Plakatu to jedno z najstarszych i najważniejszych spotkań twórców plakatu. Po raz pierwszy odbyło się ono 6 czerwca 1966 roku w Zachęcie jako międzynarodowe, cykliczne wydarzenie poświęcone sztuce plakatu. Po roku 1994 Biennale odbywało się w Muzeum Plakatu w Wilanowie, aby ostatecznie w roku 2018 wrócić do warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Podczas tegorocznej edycji prezentowane są najwybitniejsze prace wykonane przez artystki i artystów z całego świata. Biennale, które potrwa do 5 października pokazuje dokąd zmierzamy, ale również przypomina, jak istotna jest droga, którą docieramy do celu. Więcej o wystawie na stronie ASP.

Wystawa o Festiwalu Młodzieży i Studentów w Muzeum Warszawy

W Muzeum Warszawy do końca roku można oglądać wystawę o Festiwalu Młodzieży i Studentów, który trwał od 31 lipca do 15 sierpnia 1955 roku i przyciągnął do Warszawy niemal 170 tysięcy młodych ludzi z Polski i z całego świata. Wystawa „Lato, które zmieniło wszystko. Festiwal 1955” opowiada historię samego przedsięwzięcia, a także zarysowuje społeczne i kulturowe tło lat 50. XX wieku. Ekspozycję tworzą materiały archiwalne i pamiątki z festiwalu takie jak plakaty, pocztówki, chusty, przypinki czy programy, fotografie, socrealistyczne rzeźby i malarstwo.

Z kolei Dom Spotkań z Historią zaprasza na pierwszą w Polsce interaktywną wystawę o fotografii dla dzieci. Wprowadza ona dzieci i dorosłych w świat fotografii i uzmysławia jej wpływ na nasze życie. Przestrzeń kolorowej i interaktywnej ekspozycji tworzą obiekty i zdjęcia w różnych formatach, od mikrofotografii po fotografię powierzchni księżyca. Ilustracje przygotowała Ola Cieślak, znana autorka książek dla najmłodszych.