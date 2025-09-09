19.2°C
1017.3 hPa
Życie Warszawy

Warszawa w roku 2025. Niezwykła wystawa w Muzeum Karykatury

Publikacja: 09.09.2025 14:05

Andrzej Czeczot, Perspektywiczny Plan Rozwoju m.st. Warszawy, brak daty powstania, z archiwum Muzeum

Andrzej Czeczot, Perspektywiczny Plan Rozwoju m.st. Warszawy, brak daty powstania, z archiwum Muzeum Karykatury

Foto: Andrzej Czeczot

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Jakimi problemami żyje miasto dzisiaj? W jakich kolorach widzimy naszą przyszłość? W Muzeum Karykatury przy ul. Koziej 11 w Warszawie od 12 września do 12 października będzie można zobaczyć wystawę „Warszawa w roku 2025”. Jej uroczyste otwarcie odbędzie się 11 września o godzinie 18.00.

Wystawa „Warszawa w roku 2025” powstała z okazji setnej rocznicy stworzenia przez Benedykta Hertza i Aleksandra Świdwińskiego komiksu pod tym samym tytułem. Dzięki niemu wiemy, jak wyobrażano sobie obecną stolicę 100 lat temu. Wystawa nie tylko o tym przypomina, lecz także pokazuje, jak Warszawę widzą współcześni artyści komiksu, rysunku satyrycznego oraz ilustracji.

„Na wystawie »Warszawa w roku 2025« przyjrzymy się narracjom rysunkowym jako uniwersalnemu sposobowi prezentacji nastrojów społecznych. Jak bardzo aktualna okaże się wizja dzisiejszej Warszawy nakreślona przed wiekiem? Jakimi problemami żyje miasto dzisiaj? W jakich kolorach widzimy naszą przyszłość?” – piszą organizatorzy.

Antoni Chodorowski, Warszawa 1974, 1980, 2000, brak daty powstania, z archiwum Muzeum Karykatury

Antoni Chodorowski, Warszawa 1974, 1980, 2000, brak daty powstania, z archiwum Muzeum Karykatury

Foto: Antoni Chodorowski

Wystawa „Warszawa w roku 2025”. Godziny otwarcia

Wystawa czynna będzie we wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele w godz. 10-18 oraz w czwartki w godz. 12-20. We wtorki wstęp na nią jest wolny. W poniedziałek wystawa będzie nieczynna.

Czyje prace będą wystawiane?

Muzeum Karykatury wystawi prace ze swojej kolekcji, między innymi Andrzeja Czeczota, Karola Festera czy Szymona Kobylińskiego. Ponadto prezentowane będą prace innych artystów, takich jak Edyta Kranc, Jakub Topor, Beata Pytko czy Anna Krztoń.

Reklama
Reklama

Co więcej, organizatorzy chcą, by ekspozycja była współtworzona. „Będziemy zachęcać gości muzeum, by przygotowali własne prace, w których opowiemy nasze wizje przyszłości Polski i jej stolicy” – informują.

Henryk Jerzy Chmielewski (Papcio Chmiel), Idzie nowe, 2002 rok, z archiwum Muzeum Karykatury

Henryk Jerzy Chmielewski (Papcio Chmiel), Idzie nowe, 2002 rok, z archiwum Muzeum Karykatury

Foto: Henryk Jerzy Chmielewski

Szczegóły dotyczące wystawy

Kuratorem wystawy „Warszawa w roku 2025” jest Michał Olech oraz ze strony Muzeum Karykatury – Michał Rzecznik. Organizatorami są Muzeum Karykatury oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Patronat medialny objęli NN6T, TVP3 Warszawa, naszemiasto.pl oraz Magazyn Stolica.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Poza wystawami, odbędą się także warsztaty dla dzieci i młodzieży
piątek

Wielkoformatowe pokazy i brytyjscy mistrzowie na Starówce

Od 6 września w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie będzie można zobaczyć aż dwie wystaw
do 30 września

Rzemiosło w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Dwie wystawy

“Nurt tradycji rzemiosło z brzegów Wisły” – na Bulwarach Wiślanych można już oglądać wystawę
do 2 października

O warszawskich rzemieślnikach na Bulwarach Wiślanych

Wystawa w Bibliotece na Koszykowej
81. rocznica Powstania Warszawskiego

Powstańcze ekspozycje. Gdzie zobaczyć unikalne eksponaty?

Screen z katalogu wystawy fotograficznej Radka Jaworskiego „Quiet cities – Warsaw”
do 28 września

Cicha Warszawa? Nieznane oblicze stolicy zatrzymane na zdjęciach

Królewska Wystawa Róż - Royal Rose
piątek-niedziela

Morze róż w Łazienkach Królewskich. Royal Rose 2025

Stołeczne Biuro Turystyki zaprasza wszystkich chętnych na trzy bezpłatne wystawy
wystawy

Rzeźby ze szkła, plakaty na Biennale i zdjęcia porucznika Andresa

Wystawa Pamiątek PKiN czeka na zwiedzających na 31. piętrze pałacu
jubileusz PKIN

Fotele z Sali Kongresowej i inne pamiątki. Wystawa na 70-lecie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama