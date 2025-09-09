Jakimi problemami żyje miasto dzisiaj? W jakich kolorach widzimy naszą przyszłość? W Muzeum Karykatury przy ul. Koziej 11 w Warszawie od 12 września do 12 października będzie można zobaczyć wystawę „Warszawa w roku 2025”. Jej uroczyste otwarcie odbędzie się 11 września o godzinie 18.00.



Wystawa „Warszawa w roku 2025” powstała z okazji setnej rocznicy stworzenia przez Benedykta Hertza i Aleksandra Świdwińskiego komiksu pod tym samym tytułem. Dzięki niemu wiemy, jak wyobrażano sobie obecną stolicę 100 lat temu. Wystawa nie tylko o tym przypomina, lecz także pokazuje, jak Warszawę widzą współcześni artyści komiksu, rysunku satyrycznego oraz ilustracji.

„Na wystawie »Warszawa w roku 2025« przyjrzymy się narracjom rysunkowym jako uniwersalnemu sposobowi prezentacji nastrojów społecznych. Jak bardzo aktualna okaże się wizja dzisiejszej Warszawy nakreślona przed wiekiem? Jakimi problemami żyje miasto dzisiaj? W jakich kolorach widzimy naszą przyszłość?” – piszą organizatorzy.

Antoni Chodorowski, Warszawa 1974, 1980, 2000, brak daty powstania, z archiwum Muzeum Karykatury Foto: Antoni Chodorowski

Wystawa „Warszawa w roku 2025”. Godziny otwarcia

Wystawa czynna będzie we wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele w godz. 10-18 oraz w czwartki w godz. 12-20. We wtorki wstęp na nią jest wolny. W poniedziałek wystawa będzie nieczynna.

Czyje prace będą wystawiane?

Muzeum Karykatury wystawi prace ze swojej kolekcji, między innymi Andrzeja Czeczota, Karola Festera czy Szymona Kobylińskiego. Ponadto prezentowane będą prace innych artystów, takich jak Edyta Kranc, Jakub Topor, Beata Pytko czy Anna Krztoń.