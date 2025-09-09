Andrzej Czeczot, Perspektywiczny Plan Rozwoju m.st. Warszawy, brak daty powstania, z archiwum Muzeum Karykatury
Wystawa „Warszawa w roku 2025” powstała z okazji setnej rocznicy stworzenia przez Benedykta Hertza i Aleksandra Świdwińskiego komiksu pod tym samym tytułem. Dzięki niemu wiemy, jak wyobrażano sobie obecną stolicę 100 lat temu. Wystawa nie tylko o tym przypomina, lecz także pokazuje, jak Warszawę widzą współcześni artyści komiksu, rysunku satyrycznego oraz ilustracji.
„Na wystawie »Warszawa w roku 2025« przyjrzymy się narracjom rysunkowym jako uniwersalnemu sposobowi prezentacji nastrojów społecznych. Jak bardzo aktualna okaże się wizja dzisiejszej Warszawy nakreślona przed wiekiem? Jakimi problemami żyje miasto dzisiaj? W jakich kolorach widzimy naszą przyszłość?” – piszą organizatorzy.
Antoni Chodorowski, Warszawa 1974, 1980, 2000, brak daty powstania, z archiwum Muzeum Karykatury
Wystawa czynna będzie we wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele w godz. 10-18 oraz w czwartki w godz. 12-20. We wtorki wstęp na nią jest wolny. W poniedziałek wystawa będzie nieczynna.
Muzeum Karykatury wystawi prace ze swojej kolekcji, między innymi Andrzeja Czeczota, Karola Festera czy Szymona Kobylińskiego. Ponadto prezentowane będą prace innych artystów, takich jak Edyta Kranc, Jakub Topor, Beata Pytko czy Anna Krztoń.
Co więcej, organizatorzy chcą, by ekspozycja była współtworzona. „Będziemy zachęcać gości muzeum, by przygotowali własne prace, w których opowiemy nasze wizje przyszłości Polski i jej stolicy” – informują.
Henryk Jerzy Chmielewski (Papcio Chmiel), Idzie nowe, 2002 rok, z archiwum Muzeum Karykatury
Kuratorem wystawy „Warszawa w roku 2025” jest Michał Olech oraz ze strony Muzeum Karykatury – Michał Rzecznik. Organizatorami są Muzeum Karykatury oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Patronat medialny objęli NN6T, TVP3 Warszawa, naszemiasto.pl oraz Magazyn Stolica.