Dwie wystawy w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego już od 6 września. Prace aż 26 artystów

Obie wystawy otwarte będą natomiast codziennie od 6 do 30 września w godz. 9-19 w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.

„Nów w Pełni”: Wystawa w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego

„Nów w pełni” to już 6. edycja wystawy Stowarzyszenia Nów. Nowe Rzemiosło.

W tym roku organizatorzy podkreślają, że chcą „[…] skupić się na tym, co kryje się poza fizyczną atrakcyjnością obiektu rzemieślniczego. […] wystawa Nów w Pełni jest zaproszeniem, by spojrzeć na rzemiosło nie jako na zbiór przedmiotów, ale zapis myślenia i działania. To wystawa o dialogu z materiałem i dziedzictwem, o rzemiośle jako przestrzeni ekspresji i współpracy.”

„Kooperacje”: Wystawa Stowarzyszenia Nów. Nowe Rzemiosło.

Druga z wystaw prezentowanych od 6 sierpnia w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie to „Kooperacje”. W jej ramach będzie można zobaczyć wyniki projektu realizowanego przez sześć duetów rzemieślniczych ze Stowarzyszenia Nów. Nowe Rzemiosło. To dzieła twórców pracujących w różnych technikach. Prace powstały dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłu Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych.

„W projekcie KOOPERACJE korzystamy z unikalnego potencjału Stowarzyszenia, jakim jest spotkanie twórców o różnych specjalizacjach i możliwość otwarcia przestrzeni prawdziwego dialogu. Tutaj rzemieślnicy pozostają wobec siebie równorzędni, a materiały – zamiast rywalizować – wchodzą ze sobą w rozmowę. Wspólna praca staje się badaniem możliwości i ograniczeń technik, próbą ich łączenia, a także ścieraniem się wizji, które prowadzi do powstania nowej jakości – wizualnie intrygującej, angażującej haptycznie. Efektem są konkretne obiekty, ale także coś mniej uchwytnego: głębsze wzajemne zrozumienie, przekraczanie granic i otwieranie kolejnych ścieżek twórczych, które będzie procentować w kolejnych realizacjach” – wyjaśniają organizatorzy.