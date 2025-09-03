20°C
Życie Warszawy

Dwie wystawy w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego już od 6 września. Prace aż 26 artystów

Publikacja: 03.09.2025 11:30

Od 6 września w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie będzie można zobaczyć aż dwie wystaw

Od 6 września w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie będzie można zobaczyć aż dwie wystawy poświęcone współczesnemu rzemiosłu

Foto: Rak / Adobe Stock, Instytut Wzornictwa Przemysłowego / facebook

Joanna Kamińska
Od 6 września w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie prezentowane będą dwie wystawy poświęcone współczesnemu rzemiosłu – „Nów w pełni” oraz „Poza przedmiotem / Kooperacje”.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Nów. Nowe Rzemiosło, a współorganizatorem – Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Dwie wystawy w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego już od 6 września

Na dwóch wystawach zobaczyć będzie można wiele technik, materiałów i różnorodnych perspektyw na proces tworzenia.

Swoje prace zaprezentuje 26 twórców: Agata Marchlewicz, Aleksander Oniszh, Aliona Kryshtofik, Anna Bera, Beata Palikot-Borowska, Beata Szczepaniak, Beata Wietrzyńska, Cyryl Zakrzewski, Filomena Smola, Huba, Igor Polasiak, Jakub Przyborowski, Jakub Święcicki, Kalina Bańka-Kulka, Kamila Mróz, Katarzyna Harasym, Magdalena Zarychta, Marcin Skalski, Monika Dąbrowska-Picewicz, Olga Milczyńska, Paweł Jasiewicz, P55 Mirrors, REST studio, Robert Wieczorek, Square Drop, Tartaruga. Kuratorem wystaw jest Monika Osinkowska.

Polecane
5 i 6 września na Bemowie odbędzie się dwudniowy koncert Back to School
sobota-niedziela
Dwa dni darmowych koncertów. Carla Fernandes, Fausti, Blonsky, Modelki i inni

Wernisaż wystawy odbędzie się 5 września o godz. 19, a oprowadzania po wystawie – 13 września o godz. 13 i 26 września o godz. 17.

Obie wystawy otwarte będą natomiast codziennie od 6 do 30 września w godz. 9-19 w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.

„Nów w Pełni”: Wystawa w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego

„Nów w pełni” to już 6. edycja wystawy Stowarzyszenia Nów. Nowe Rzemiosło.

W tym roku organizatorzy podkreślają, że chcą „[…] skupić się na tym, co kryje się poza fizyczną atrakcyjnością obiektu rzemieślniczego. […] wystawa Nów w Pełni jest zaproszeniem, by spojrzeć na rzemiosło nie jako na zbiór przedmiotów, ale zapis myślenia i działania. To wystawa o dialogu z materiałem i dziedzictwem, o rzemiośle jako przestrzeni ekspresji i współpracy.”

„Kooperacje”: Wystawa Stowarzyszenia Nów. Nowe Rzemiosło.

Druga z wystaw prezentowanych od 6 sierpnia w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie to „Kooperacje”. W jej ramach będzie można zobaczyć wyniki projektu realizowanego przez sześć duetów rzemieślniczych ze Stowarzyszenia Nów. Nowe Rzemiosło. To dzieła twórców pracujących w różnych technikach. Prace powstały dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłu Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych.

„W projekcie KOOPERACJE korzystamy z unikalnego potencjału Stowarzyszenia, jakim jest spotkanie twórców o różnych specjalizacjach i możliwość otwarcia przestrzeni prawdziwego dialogu. Tutaj rzemieślnicy pozostają wobec siebie równorzędni, a materiały – zamiast rywalizować – wchodzą ze sobą w rozmowę. Wspólna praca staje się badaniem możliwości i ograniczeń technik, próbą ich łączenia, a także ścieraniem się wizji, które prowadzi do powstania nowej jakości – wizualnie intrygującej, angażującej haptycznie. Efektem są konkretne obiekty, ale także coś mniej uchwytnego: głębsze wzajemne zrozumienie, przekraczanie granic i otwieranie kolejnych ścieżek twórczych, które będzie procentować w kolejnych realizacjach” – wyjaśniają organizatorzy.

