Dwa dni darmowych koncertów w Warszawie. Carla Fernandes, Fausti, Blonsky, Modelki i inni

Dzielnica Bemowo otwiera nowy rok szkolny z młodymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Wydarzenie obejmie dwa dni darmowych koncertów. Na sobotę zaplanowano także rodzinny piknik o tematyce profilaktyczno-zdrowotnej.



Sezon pierwszych, wrześniowych imprez kulturalnych w Warszawie powoli się rozkręca. Pierwszy, powakacyjny weekend warto zarezerwować na wydarzenia odbywające się w ramach imprezy „Back to School”. Jakie atrakcje zaplanowali organizatorzy wydarzenia?

„Back to School” na Bemowie. Kto wystąpi 5 września?

Występy pierwszego dnia imprezy odbędą się na dziedzińcu Urzędu Dzielnicy Bemowo, przy ul. Powstańców Śląskich 70. 5 września na scenie zaplanowano 5 występów.

Zgodnie z harmonogramem impreza rozpocznie się o godz. 17:30 występem Kostka. Artysta znany m.in. z projektów EKIPY i trasy Blond Boys Summer to jeden z głosów młodego pokolenia muzycznego. O godz. 18 swój występ rozpocznie Blonsky – popularny youtuber i raper. Autor „Eluwiny” i „Szamana” zdążył podbić serca fanów ekspresyjną energią.

O godz. 19 scenę przejmie influencer Edzio Rap, znany m.in. z cyklu „Daj mi 3 słowa”. O godz. 20 rozpocznie się koncert Fausti. Młoda influencerka jest członkinią projektu „Genzie”, a jej muzyka to połączenie klimatu nowoczesnego popu i R&B.