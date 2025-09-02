27.9°C
Dwa dni darmowych koncertów w Warszawie. Carla Fernandes, Fausti, Blonsky, Modelki i inni

Publikacja: 02.09.2025 14:15

5 i 6 września na Bemowie odbędzie się dwudniowy koncert Back to School

5 i 6 września na Bemowie odbędzie się dwudniowy koncert Back to School

Foto: Urząd Dzielnicy Bemowo/bemowo.um.warszawa.pl

Katarzyna Pryga
Dzielnica Bemowo otwiera nowy rok szkolny z młodymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Wydarzenie obejmie dwa dni darmowych koncertów. Na sobotę zaplanowano także rodzinny piknik o tematyce profilaktyczno-zdrowotnej.

Sezon pierwszych, wrześniowych imprez kulturalnych w Warszawie powoli się rozkręca. Pierwszy, powakacyjny weekend warto zarezerwować na wydarzenia odbywające się w ramach imprezy „Back to School”. Jakie atrakcje zaplanowali organizatorzy wydarzenia?

„Back to School” na Bemowie. Kto wystąpi 5 września?

Występy pierwszego dnia imprezy odbędą się na dziedzińcu Urzędu Dzielnicy Bemowo, przy ul. Powstańców Śląskich 70. 5 września na scenie zaplanowano 5 występów.

Zgodnie z harmonogramem impreza rozpocznie się o godz. 17:30 występem Kostka. Artysta znany m.in. z projektów EKIPY i trasy Blond Boys Summer to jeden z głosów młodego pokolenia muzycznego. O godz. 18 swój występ rozpocznie Blonsky – popularny youtuber i raper. Autor „Eluwiny” i „Szamana” zdążył podbić serca fanów ekspresyjną energią.

O godz. 19 scenę przejmie influencer Edzio Rap, znany m.in. z cyklu „Daj mi 3 słowa”. O godz. 20 rozpocznie się koncert Fausti. Młoda influencerka jest członkinią projektu „Genzie”, a jej muzyka to połączenie klimatu nowoczesnego popu i R&B.

Jako ostatnie przed publicznością zaprezentują się Modelki, czyli Zuza, Aga i Ula. Koncert charyzmatycznych wokalistek zaplanowano na godz. 21.

W sobotę piknik i koncert zdobywczyni Bursztynowego Słowika

Równie ciekawie prezentuje się drugi dzień imprezy. 6 września wszystkie atrakcje w ramach wydarzenia będą odbywać się w Parku Górczewska. W tym dniu zabawę połączono z tematyką zdrowotną. W trakcie rodzinnego pikniku będzie można m.in. wykonać bezpłatne badania profilaktyczne i porozmawiać ze specjalistą. Dla najmłodszych przewidziano naukę podstawowych zasad pierwszej pomocy. Przygotowano także konkursy, warsztaty, animacje i zabawy sportowe.

Finał wydarzenia zwieńczą występy Mai Czyżewskiej i Carli Fernandes. Pierwsza z artystek zasłynęła oryginalnym występem na Eurowizji Junior. Carla Fernandes ma z kolei na swoim koncie m.in. finał programu „The Voice Kids” i przebój „Do gwiazd”, promujący nową wersję filmu „Akademia Pana Kleksa”. W sierpniu artystka zdobyła nagrodę Bursztynowy Słowik w konkursie Top of the Top Sopot Festival 2025 za utwór „Co, jeśli?”. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach imprezy „Back to School” jest bezpłatny.

