Bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet na Bemowie / zdjęcie ilustracyjne
Zajęcia prowadzone będą w Ośrodku Sportu i Rekreacji Bemowo przy ul. Oławskiej 3 (sala fitness) oraz w LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej ul. Anieli Krzywoń 3.
Zajęcia w OSiR Bemowo odbywać się mają w każdą sobotę (z wyłączeniem dni świątecznych) w dwóch grupach (grupa I w godz. 11-12, grupa II w godz. 12-13).
Zajęcia w siedzibie LXXVIII LO odbywać się mają w środy w godz. 17.30-19 (grupa III) oraz czwartki w 17.30-18.30 (grupa IV).
Każdy z uczestników może uczestniczyć w różnych grupach. Zapisy zgodnie z regulaminem drogą mailową: [email protected] lub tel. 664 722 565. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia z samoobrony dla kobiet to jeden z projektów finansowanych z budżetu obywatelskiego wybranych do realizacji w 2025 r. "Zajęcia z samoobrony wzorem lat ubiegłych prowadzone będą na bazie łagodnych technik samoobrony: Hapkido, Taekwondo, TKD Defense itp. Zajęcia przeznaczone są dla Pań w wieku 16-50 lat. Zajęcia nie wymagają sprawności fizycznej" - czytamy opisie projektu.
W ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego na Bemowie realizowane są takie projekty jak:
Na liście aktywności sportowych, na które głosowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego 2025, oprócz zajęć z samoobrony dla kobiet, znalazły się jeszcze np. bezpłatne kajaki w Forcie Bema oraz bezpłatne wejścia na pływalni „Pingwin”.
