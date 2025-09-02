Od 3 września do 29 listopada na Bemowie odbywać się będą bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet finansowane z budżetu obywatelskiego wybranych w selekcji z 2025 roku.



Zajęcia prowadzone będą w Ośrodku Sportu i Rekreacji Bemowo przy ul. Oławskiej 3 (sala fitness) oraz w LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej ul. Anieli Krzywoń 3.

Zajęcia w OSiR Bemowo odbywać się mają w każdą sobotę (z wyłączeniem dni świątecznych) w dwóch grupach (grupa I w godz. 11-12, grupa II w godz. 12-13).

Zajęcia w siedzibie LXXVIII LO odbywać się mają w środy w godz. 17.30-19 (grupa III) oraz czwartki w 17.30-18.30 (grupa IV).

Każdy z uczestników może uczestniczyć w różnych grupach. Zapisy zgodnie z regulaminem drogą mailową: [email protected] lub tel. 664 722 565. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia z samoobrony dla kobiet to jeden z projektów finansowanych z budżetu obywatelskiego wybranych do realizacji w 2025 r. "Zajęcia z samoobrony wzorem lat ubiegłych prowadzone będą na bazie łagodnych technik samoobrony: Hapkido, Taekwondo, TKD Defense itp. Zajęcia przeznaczone są dla Pań w wieku 16-50 lat. Zajęcia nie wymagają sprawności fizycznej" - czytamy opisie projektu.