Ogród Botaniczny UW zaprasza na weekendowe spacery edukacyjne, które połączą botanikę z historią sztuki. Wydarzenie odbędzie się w Alejach Ujazdowskich 30 i 31 sierpnia o godz. 13.



To będzie niezwykłą podróż, która wykracza poza tradycyjne lekcje. Podczas godzinnych spacerów, edukatorzy Ogród Botaniczny, poprowadzą uczestników przez malownicze alejki, ujawniając nie tylko fascynujące fakty o roślinach, ale również ich głębokie powiązania ze światem sztuki. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób flora wpływała na twórczość, a może sami zainspirują się do stworzenia własnych dzieł.

Spacery dla całej rodziny: nauka przez zabawę

Wędrówka po ogrodzie to doskonały sposób na pogłębienie wiedzy z biologii, geografii i przyrody w niekonwencjonalny sposób. Dzieci, i dorośli, będą mogli zebrać wiele ciekawostek, które przydadzą się w szkole. Tematyczne spacery związane z akcją #ArtystycznyBotaniczny pokażą, jak rośliny można łączyć z lekcjami języka polskiego, plastyki, a nawet historii. To świetna propozycja dla każdego, kto szuka aktywnego i pouczającego sposobu na spędzenie weekendu.

Praktyczne informacje dla uczestników

Spacery odbędą się w sobotę i niedzielę (30 i 31 sierpnia) o godz. 13. Zbiórka uczestników nastąpi przy kasie numer 1, od strony Obserwatorium Astronomicznego. Chętni nie muszą się zapisywać, jednak warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Aby wziąć udział w spacerze, wystarczy zakupić bilet wstępu do ogrodu. Spacery trwają około godzin