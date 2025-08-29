Ten spacer to niezwykła podróż, która wykracza poza tradycyjne lekcje
To będzie niezwykłą podróż, która wykracza poza tradycyjne lekcje. Podczas godzinnych spacerów, edukatorzy Ogród Botaniczny, poprowadzą uczestników przez malownicze alejki, ujawniając nie tylko fascynujące fakty o roślinach, ale również ich głębokie powiązania ze światem sztuki. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób flora wpływała na twórczość, a może sami zainspirują się do stworzenia własnych dzieł.
Wędrówka po ogrodzie to doskonały sposób na pogłębienie wiedzy z biologii, geografii i przyrody w niekonwencjonalny sposób. Dzieci, i dorośli, będą mogli zebrać wiele ciekawostek, które przydadzą się w szkole. Tematyczne spacery związane z akcją #ArtystycznyBotaniczny pokażą, jak rośliny można łączyć z lekcjami języka polskiego, plastyki, a nawet historii. To świetna propozycja dla każdego, kto szuka aktywnego i pouczającego sposobu na spędzenie weekendu.
Spacery odbędą się w sobotę i niedzielę (30 i 31 sierpnia) o godz. 13. Zbiórka uczestników nastąpi przy kasie numer 1, od strony Obserwatorium Astronomicznego. Chętni nie muszą się zapisywać, jednak warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Aby wziąć udział w spacerze, wystarczy zakupić bilet wstępu do ogrodu. Spacery trwają około godzin