Tribbs i Kamil Bednarek na pożegnaniu lata. Warszawa zaprasza na darmowe koncerty

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaprasza na wydarzenie plenerowe kończące sezon wakacyjny. Na odwiedzających czeka sporo atrakcji, w tym animacje dla najmłodszych, strefa gastro i koncerty. Wstęp na imprezę jest darmowy.



„Letnia Scena Włochy” jest organizowana z myślą o każdym, kto chce spędzić wolny dzień w plenerze, w sąsiedzkiej atmosferze oraz przy dobrej muzyce. Organizatorzy zapraszają rodziny z dziećmi, młodzież, seniorów oraz wszystkich mieszkańców stolicy, którzy przepadają za piknikowym klimatem.

„Letnia Scena Włochy”. Gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie?

Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę, 6 września. Atrakcje piknikowe będą dostępne od godziny 14:00 do 20:00, zaś koncerty rozpoczną się o godzinie 15:00. Wydarzenie potrwa do 22:30. „Letnia Scena Włochy” odbędzie się na terenie Klubu Sportowego „Przyszłość” przy ul. Rybnickiej 25 w Warszawie.

Za organizację imprezy odpowiadają Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz Dom Kultury „Włochy”. Współorganizatorami są Samorząd Województwa Mazowieckiego i Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Kto wystąpi podczas „Letniej Sceny Włochy”?

Występy muzyczne rozpocznie Pan Sprężynka. Koncert będzie przeznaczony dla najmłodszych. W trakcie odbędą się animacje oraz pokazy dla dzieci. O godzinie 17:30 na scenie pojawi się zespół Sounds Good. Gwiazdami wieczoru będą Kamil Bednarek – gratka dla wszystkich miłośników polskiej muzyki reggae oraz Tribbs – znany producent i DJ młodego pokolenia, który wykonuje nowoczesne aranżacje polskich przebojów. Koncert Kamila Bednarka rozpocznie się o godzinie 19:00. Tribbs pojawi się na scenie o 20:30.