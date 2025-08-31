Jesienna korekta rozkładu jazdy SKM. Jakie zmiany czekają pasażerów od 31 sierpnia?

Nowy rozkład jazdy SKM zaczął obowiązywać w niedzielę, 31 sierpnia
W niedzielę, 31 sierpnia 2025 r., zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów SKM w Warszawie i okolicach. Najważniejsze modyfikacje dotyczą wybranych połączeń, a ich celem jest dostosowanie kursowania do prowadzonych prac budowlanych oraz zwiększonego zapotrzebowania w dni powszednie. Pasażerowie powinni zwrócić szczególną uwagę na zmiany, które dotkną linii S2 oraz S40.
Od 31 sierpnia do 29 września możliwe są niewielkie przesunięcia godzin odjazdów pociągów. W piątek 26 września po godz. 22 oraz w sobotę i niedzielę 27 i 28 września część pociągów nie będzie dojeżdżała do Pruszkowa – zakończą i rozpoczną kursy na stacji Warszawa Zachodnia.
Pasażerowie linii S2 muszą przygotować się na nocne utrudnienia związane z budową tunelu w Wesołej. Na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna pociągi będą miały czasowe przerwy w kursowaniu. Z tego powodu wieczorny pociąg S2, odjeżdżający w dni powszednie z Lotniska Chopina o godzinie 23:25, zakończy swój bieg już na stacji Warszawa Rembertów. Ostatni pociąg w kierunku Warszawy Zachodniej odjedzie z Sulejówka Miłosny o 23:42, a z Warszawy Rembertowa o 0:23.
Wraz z początkiem września linia S40 zostanie wzmocniona o dodatkowe kursy w dni powszednie. Nowe pociągi będą odjeżdżać z Radzymina o 4:52 i 21:52, a z Piaseczna o 19:10 i 21:10. Zmieni się także oferta weekendowa nad Zalew Zegrzyński. Przez cały wrzesień pociągi S40 na trasie Warszawa Zachodnia (peron 9) – Radzymin będą kursować w soboty i niedziele. Natomiast od października weekendowe połączenia z Radzyminem będą dostępne tylko w soboty, a pociągi powrócą do podstawowej relacji, czyli z Piaseczna.
W przypadku pozostałych linii Szybkiej Kolei Miejskiej, jak na przykład linia S3, nie przewidziano żadnych istotnych zmian. Pociągi będą kursować według dotychczasowego rozkładu jazdy. Warto jednak zawsze sprawdzać najnowsze informacje na stronach przewoźników. Pełne rozkłady jazdy są już dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.