18.8°C
1012 hPa
Życie Warszawy

Jesienna korekta rozkładu jazdy SKM. Jakie zmiany czekają pasażerów od 31 sierpnia?

Publikacja: 31.08.2025 09:00

Nowy rozkład jazdy SKM zaczął obowiązywać w niedzielę, 31 sierpnia

Nowy rozkład jazdy SKM zaczął obowiązywać w niedzielę, 31 sierpnia

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Z końcem wakacji wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej. Zmiany nie są rewolucyjne, ale warto zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi utrudnień oraz nowych połączeń, zwłaszcza na linii S40.

W niedzielę, 31 sierpnia 2025 r., zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów SKM w Warszawie i okolicach. Najważniejsze modyfikacje dotyczą wybranych połączeń, a ich celem jest dostosowanie kursowania do prowadzonych prac budowlanych oraz zwiększonego zapotrzebowania w dni powszednie. Pasażerowie powinni zwrócić szczególną uwagę na zmiany, które dotkną linii S2 oraz S40.

Linia S1: Nieregularne kursy

Od 31 sierpnia do 29 września możliwe są niewielkie przesunięcia godzin odjazdów pociągów. W piątek 26 września po godz. 22 oraz w sobotę i niedzielę 27 i 28 września część pociągów nie będzie dojeżdżała do Pruszkowa – zakończą i rozpoczną kursy na stacji Warszawa Zachodnia.

Polecane
Od 1 września pasażerów WKD czeka nowy rozkład jazdy i nowe zasady przewozu rowerów
kolej
Nowy rozkład WKD od 1 września. Jak często będą kursować pociągi?

Zmiany na linii S2: Nocne utrudnienia w Wesołej

Pasażerowie linii S2 muszą przygotować się na nocne utrudnienia związane z budową tunelu w Wesołej. Na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna pociągi będą miały czasowe przerwy w kursowaniu. Z tego powodu wieczorny pociąg S2, odjeżdżający w dni powszednie z Lotniska Chopina o godzinie 23:25, zakończy swój bieg już na stacji Warszawa Rembertów. Ostatni pociąg w kierunku Warszawy Zachodniej odjedzie z Sulejówka Miłosny o 23:42, a z Warszawy Rembertowa o 0:23.

Linia S40: Dodatkowe kursy i koniec wakacyjnych połączeń

Wraz z początkiem września linia S40 zostanie wzmocniona o dodatkowe kursy w dni powszednie. Nowe pociągi będą odjeżdżać z Radzymina o 4:52 i 21:52, a z Piaseczna o 19:10 i 21:10. Zmieni się także oferta weekendowa nad Zalew Zegrzyński. Przez cały wrzesień pociągi S40 na trasie Warszawa Zachodnia (peron 9) – Radzymin będą kursować w soboty i niedziele. Natomiast od października weekendowe połączenia z Radzyminem będą dostępne tylko w soboty, a pociągi powrócą do podstawowej relacji, czyli z Piaseczna.

Reklama
Reklama
Polecane
Od 1 września komunikacja miejska będzie funkcjonować według standardowych rozkładów
nowy rok szkolny
Komunikacja wraca do standardowych rozkładów jazdy

Pozostałe linie: S3 bez zmian

W przypadku pozostałych linii Szybkiej Kolei Miejskiej, jak na przykład linia S3, nie przewidziano żadnych istotnych zmian. Pociągi będą kursować według dotychczasowego rozkładu jazdy. Warto jednak zawsze sprawdzać najnowsze informacje na stronach przewoźników. Pełne rozkłady jazdy są już dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na Bemowie pod Urzędem zapłacisz
parkowanie

Na Bemowie pod Urzędem zapłacisz

Od poniedziałku 1 września na ulicę Kąty Grodziskie wrócą autobusy linii 120 i 234
przebudowa

Autobusy 120 i 234 wrócą na Kąty Grodziskie

Od poniedziałku do piątku Punkty Obsługi Pasażerów będą czynne w godz. 7–20
transport miejski

Punkt Obsługi Pasażerów ZTM otwarte dłużej

Od 1 września pasażerów WKD czeka nowy rozkład jazdy i nowe zasady przewozu rowerów
kolej

Nowy rozkład WKD od 1 września. Jak często będą kursować pociągi?

Jedna z warszawskich "mas krytycznych"
utrudnienia

W piątek rowerzyści i deskorolkarze opanują ulice Warszawy

Nowy system wprowadza pewne udogodnienia dla osób, które załatwiają sprawy w urzędzie.
parkowanie

Rusza system opłat przy urzędzie dzielnicy Ursynów

Warszawscy drogowcy zaplanowali prace związane z wymianą nawierzchni
remonty

Pracowity weekend drogowców. Utrudnienia na koniec wakacji

Lotnisko w Modlinie planuje rozbudowę terminalu i dodatkowe ułatwienia dla pasażerów
samolot

Duże zmiany na lotnisku w Modlinie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama