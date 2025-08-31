Jesienna korekta rozkładu jazdy SKM. Jakie zmiany czekają pasażerów od 31 sierpnia?

Z końcem wakacji wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej. Zmiany nie są rewolucyjne, ale warto zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi utrudnień oraz nowych połączeń, zwłaszcza na linii S40.



W niedzielę, 31 sierpnia 2025 r., zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów SKM w Warszawie i okolicach. Najważniejsze modyfikacje dotyczą wybranych połączeń, a ich celem jest dostosowanie kursowania do prowadzonych prac budowlanych oraz zwiększonego zapotrzebowania w dni powszednie. Pasażerowie powinni zwrócić szczególną uwagę na zmiany, które dotkną linii S2 oraz S40.

Linia S1: Nieregularne kursy

Od 31 sierpnia do 29 września możliwe są niewielkie przesunięcia godzin odjazdów pociągów. W piątek 26 września po godz. 22 oraz w sobotę i niedzielę 27 i 28 września część pociągów nie będzie dojeżdżała do Pruszkowa – zakończą i rozpoczną kursy na stacji Warszawa Zachodnia.

Zmiany na linii S2: Nocne utrudnienia w Wesołej

Pasażerowie linii S2 muszą przygotować się na nocne utrudnienia związane z budową tunelu w Wesołej. Na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna pociągi będą miały czasowe przerwy w kursowaniu. Z tego powodu wieczorny pociąg S2, odjeżdżający w dni powszednie z Lotniska Chopina o godzinie 23:25, zakończy swój bieg już na stacji Warszawa Rembertów. Ostatni pociąg w kierunku Warszawy Zachodniej odjedzie z Sulejówka Miłosny o 23:42, a z Warszawy Rembertowa o 0:23.

Linia S40: Dodatkowe kursy i koniec wakacyjnych połączeń

Wraz z początkiem września linia S40 zostanie wzmocniona o dodatkowe kursy w dni powszednie. Nowe pociągi będą odjeżdżać z Radzymina o 4:52 i 21:52, a z Piaseczna o 19:10 i 21:10. Zmieni się także oferta weekendowa nad Zalew Zegrzyński. Przez cały wrzesień pociągi S40 na trasie Warszawa Zachodnia (peron 9) – Radzymin będą kursować w soboty i niedziele. Natomiast od października weekendowe połączenia z Radzyminem będą dostępne tylko w soboty, a pociągi powrócą do podstawowej relacji, czyli z Piaseczna.