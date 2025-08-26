Warszawski Transport Publiczny wraca do standardowych rozkładów jazdy. Co się zmieni od 1 września?

Warszawski Transport Publiczny kończy wakacyjną przerwę. Od poniedziałku, 1 września, na stołeczne ulice powróci więcej autobusów i tramwajów. Zmiany obejmą także metro, które będzie kursowało znacznie częściej.



Wraz z początkiem nowego miesiąca WTP wraca do normalnego funkcjonowania. To oznacza zwiększenie liczby pojazdów w ruchu oraz powrót do standardowych rozkładów jazdy. Na stołecznych ulicach pojawi się około 200 dodatkowych autobusów i 100 tramwajów, które mają usprawnić komunikację po wakacyjnej przerwie.

Tramwaje i metro – częstsze kursy w całym mieście

Od 1 września wszystkie linie tramwajowe powrócą do częstotliwości kursowania sprzed wakacji. W godzinach szczytu tramwaje będą podjeżdżać na przystanki co 4 lub 8 minut, natomiast poza szczytem co 6 lub 12 minut. Zmiany obejmą również metro, które będzie kursować znacznie częściej. Pociągi linii M1 w godzinach szczytu będą jeździć co 2 minuty i 20 sekund, a na linii M2 co 2 minuty i 50 sekund.

Powrót i korekty w rozkładach autobusów

Wraz z początkiem jesieni na swoje trasy powrócą linie autobusowe, które miały przerwę wakacyjną. Są to: 196, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, 817, E-2. Dodatkowo, powrócą tzw. kursy „szkolne” na liniach 164, 198 i 201. Kursy realizowane w dni nauki szkolnej i akademickiej zostaną wznowione także na liniach: 121, 142, 150, 152 oraz 211. Do standardowych rozkładów jazdy wraca łącznie 56 linii autobusowych, a kilkanaście innych będzie miało skorygowane rozkłady i trasy.

Nowe trasy i udogodnienia dla pasażerów

WTP wprowadza także kilka stałych zmian w trasach wybranych linii, które mają ułatwić podróże mieszkańcom. Autobusy linii 187 powrócą na stałą trasę do pętli Stegny, a linia 163 pozostanie na trasie przez ulicę św. Bonifacego.