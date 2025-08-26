Warszawski Transport Publiczny wraca do standardowych rozkładów jazdy. Co się zmieni od 1 września?

Od 1 września komunikacja miejska będzie funkcjonować według standardowych rozkładów
Wraz z początkiem nowego miesiąca WTP wraca do normalnego funkcjonowania. To oznacza zwiększenie liczby pojazdów w ruchu oraz powrót do standardowych rozkładów jazdy. Na stołecznych ulicach pojawi się około 200 dodatkowych autobusów i 100 tramwajów, które mają usprawnić komunikację po wakacyjnej przerwie.
Od 1 września wszystkie linie tramwajowe powrócą do częstotliwości kursowania sprzed wakacji. W godzinach szczytu tramwaje będą podjeżdżać na przystanki co 4 lub 8 minut, natomiast poza szczytem co 6 lub 12 minut. Zmiany obejmą również metro, które będzie kursować znacznie częściej. Pociągi linii M1 w godzinach szczytu będą jeździć co 2 minuty i 20 sekund, a na linii M2 co 2 minuty i 50 sekund.
Wraz z początkiem jesieni na swoje trasy powrócą linie autobusowe, które miały przerwę wakacyjną. Są to: 196, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, 817, E-2. Dodatkowo, powrócą tzw. kursy „szkolne” na liniach 164, 198 i 201. Kursy realizowane w dni nauki szkolnej i akademickiej zostaną wznowione także na liniach: 121, 142, 150, 152 oraz 211. Do standardowych rozkładów jazdy wraca łącznie 56 linii autobusowych, a kilkanaście innych będzie miało skorygowane rozkłady i trasy.
WTP wprowadza także kilka stałych zmian w trasach wybranych linii, które mają ułatwić podróże mieszkańcom. Autobusy linii 187 powrócą na stałą trasę do pętli Stegny, a linia 163 pozostanie na trasie przez ulicę św. Bonifacego.
Ponadto, w wybranych kursach linia 308 pojedzie przez ulice F. Joliot-Curie i A. Malczewskiego, aby zapewnić bezpieczny dojazd uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 119. Na Bemowie linia 249 dojedzie do nowej Szkoły Podstawowej nr 407 przy ulicy Szeligowskiej.
Zmiany czekają także pasażerów linii 519, która z Alei Wilanowskiej zostanie skierowana na ulicę Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego, a następnie wróci w Aleję Wilanowską. W Łomiankach wydłużona zostanie trasa autobusu 250, który pojedzie dalej do nowej pętli przy ulicy H. Kołłątaja.
Warto pamiętać, że do końca wakacji akademickich autobusy linii 114 nie będą miały dodatkowych kursów do UKSW. Z kolei linia 401 będzie kursować według standardowego rozkładu, ale do października na skróconej trasie Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew. Linia 193 powróci do podstawowej częstotliwości, a od października będzie jeździła częściej w weekendy.
Pasażerowie powinni mieć na uwadze, że w mieście wciąż trwają prace modernizacyjne i rozbudowa sieci tramwajowej. Szczegółowe informacje o wszystkich zmianach są dostępne na oficjalnej stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.