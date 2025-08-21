Pięćdziesiąt nowych autobusów hybrydowych. Alkomat obowiązkowy!

Mobilis do obsługi kontraktu musi zapewnić autobusy w standardzie warszawskim, w barwach Warszawskiego Transportu Publicznego
Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z firmą Mobilis na świadczenie usług przewozowych.
Firma podstawi 50 pojazdów hybrydowych o długości 12 metrów (plus cztery autobusy rezerwowe) wyposażonych w tzw. start-stop - układ, dzięki któremu w czasie postoju na przystankach silnik zostaje wyłączony, co dodatkowo ogranicza emisję zanieczyszczeń, a także zmniejsza hałas.
Autobusy będą wyposażone w m.in. klimatyzację, system informacji pasażerskiej, ułatwienia dla osób o ograniczonej mobilności, jak również zaawansowane systemy wspomagające prowadzącego pojazd np. ostrzeganie o zderzeniu z pieszym i rowerzystą, informację o martwym polu, ostrzeganie o senności i poziomie uwagi kierowcy.
Będą również wyposażone w system kontroli dostępu do pojazdu uniemożliwiający jego uruchomienie przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu oraz w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru komory silnika i układu ogrzewania.
Przewoźnik został zobowiązany do zatrudnienia kierowców, dyspozytorów i pracowników służby nadzoru ruchu na podstawie umowy o pracę.
Usługi w ramach umowy rozpoczną się 1 września 2026 roku i będą wykonywane przez 10 lat. Kontrakt przewiduje, że rocznie pojazdy Mobilisu mają wykonać maksymalnie 4,2 miliona wozokilometrów. Wartość kontraktu wyniesie ok. 588 mln zł brutto.