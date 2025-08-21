Pięćdziesiąt nowych autobusów hybrydowych. Alkomat obowiązkowy!

Od września przyszłego roku po ulicach Warszawy będzie kursowało 50 nowych autobusów hybrydowych.



Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z firmą Mobilis na świadczenie usług przewozowych.

50 autobusów hybrydowych z firmy Mobilis

Firma podstawi 50 pojazdów hybrydowych o długości 12 metrów (plus cztery autobusy rezerwowe) wyposażonych w tzw. start-stop - układ, dzięki któremu w czasie postoju na przystankach silnik zostaje wyłączony, co dodatkowo ogranicza emisję zanieczyszczeń, a także zmniejsza hałas.

Mobilis do obsługi kontraktu musi zapewnić autobusy w standardzie warszawskim, w barwach Warszawskiego Transportu Publicznego.

Autobusy będą wyposażone w m.in. klimatyzację, system informacji pasażerskiej, ułatwienia dla osób o ograniczonej mobilności, jak również zaawansowane systemy wspomagające prowadzącego pojazd np. ostrzeganie o zderzeniu z pieszym i rowerzystą, informację o martwym polu, ostrzeganie o senności i poziomie uwagi kierowcy.