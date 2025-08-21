22.4°C
1008.3 hPa
Życie Warszawy

Pięćdziesiąt nowych autobusów hybrydowych. Alkomat obowiązkowy!

Publikacja: 21.08.2025 15:00

Mobilis do obsługi kontraktu musi zapewnić autobusy w standardzie warszawskim, w barwach Warszawskie

Mobilis do obsługi kontraktu musi zapewnić autobusy w standardzie warszawskim, w barwach Warszawskiego Transportu Publicznego

Foto: UM Warszawa

rbi
Od września przyszłego roku po ulicach Warszawy będzie kursowało 50 nowych autobusów hybrydowych.

Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z firmą Mobilis na świadczenie usług przewozowych.

50 autobusów hybrydowych z firmy Mobilis

Firma podstawi 50 pojazdów hybrydowych o długości 12 metrów (plus cztery autobusy rezerwowe) wyposażonych w tzw. start-stop - układ, dzięki któremu w czasie postoju na przystankach silnik zostaje wyłączony, co dodatkowo ogranicza emisję zanieczyszczeń, a także zmniejsza hałas.

Polecane
W 2029 roku zakończy się montaż wszystkich urządzeń systemu w 2,5 tys. pojazdach WTP i na wszystkich
opłaty w komunikacji
Za bilet zapłacimy kartą lub zegarkiem. Po 30 latach stary system odejdzie do lamusa

Mobilis do obsługi kontraktu musi zapewnić autobusy w standardzie warszawskim, w barwach Warszawskiego Transportu Publicznego.

Autobusy będą wyposażone w m.in. klimatyzację, system informacji pasażerskiej, ułatwienia dla osób o ograniczonej mobilności, jak również zaawansowane systemy wspomagające prowadzącego pojazd np. ostrzeganie o zderzeniu z pieszym i rowerzystą, informację o martwym polu, ostrzeganie o senności i poziomie uwagi kierowcy.

Reklama
Reklama

System kontroli dostępu do pojazdu

Będą również wyposażone w system kontroli dostępu do pojazdu uniemożliwiający jego uruchomienie przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu oraz w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru komory silnika i układu ogrzewania.

Polecane
Podwarszawskie gminy nie chcą ju.ż współpracować z ZTM
finansowanie komunikacji
Rewolucja pod Warszawą. Gminy likwidują bilety komunikacji miejskiej

Przewoźnik został zobowiązany do zatrudnienia kierowców, dyspozytorów i pracowników służby nadzoru ruchu na podstawie umowy o pracę.

Usługi w ramach umowy rozpoczną się 1 września 2026 roku i będą wykonywane przez 10 lat. Kontrakt przewiduje, że rocznie pojazdy Mobilisu mają wykonać maksymalnie 4,2 miliona wozokilometrów. Wartość kontraktu wyniesie ok. 588 mln zł brutto.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W jednym miesiącu każdy Powstaniec będzie mógł wykorzystać maksymalnie bezpłatnych 20 kursów.
przetarg na usługi

Darmowe taksówki dla Powstańców Warszawskich

W najbliższy weekend drogowcy planują wykonać remonty nawierzchni kilku ulic
remonty

Utrudnienia w Wawrze, Wilanowie, Rembertowie i na Pradze-Północ

Nowy tunel drogowy niedaleko Warszawy otwarty dla ruchu
przebudowa

Nowy tunel opodal Warszawy otwarty. Pół roku przed terminem

Wyjątkowym elementem wiaty jest zielony dach – system ekstensywny pokryty roślinnością o niewielkich
z perspektywy siodełka

Rowerem do Galerii Wileńskiej. Nowa wiata z zielonym dachem

W podziemiach stacji Warszawa Zachodnia ma znaleźć się 26 lokali użytkowych
kolej

Galeria handlowa pod Warszawą Zachodnią zapełnia się najemcami

W 2029 roku zakończy się montaż wszystkich urządzeń systemu w 2,5 tys. pojazdach WTP i na wszystkich
opłaty w komunikacji

Za bilet zapłacimy kartą lub zegarkiem. Po 30 latach stary system odejdzie do lamusa

Utrudnienia są związane z budową trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego
remont na torach

Od soboty nowa organizacja ruchu na Grójeckiej i Banacha

GDDKiA informuje o nowej inwestycji
drogi

Szybki przejazd z Warszawy do granicy z Ukrainą

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama