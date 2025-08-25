15.4°C
1014.3 hPa
Życie Warszawy

Linia metra bez maszynistów? „Poddajemy to analizie”

Publikacja: 25.08.2025 08:40

Całość prac przedprojektowych IV linii metra zakończy się w 2027 roku

Wejście do warszawskiego metra

Całość prac przedprojektowych IV linii metra zakończy się w 2027 roku

Foto: JHVEPhoto

rbi
Metro Warszawskie odbiera dokumentację pierwszego etapu prac przedprojektowych dla IV linii metra prowadzącej z Białołęki do Wilanowa. Dzięki niej będzie można szczegółowo odnieść się do kwestii związanych m.in. z autonomicznością pojazdów.

Realizując zamówienie związane z pracami przedprojektowymi, firma Metroprojekt dokona analizy trasy IV linii metra.

Analiza trasy czwartej linii metra

Obejmie ona lokalizację obiektów – usytuowanie w terenie, potencjalne miejsca kolizyjne lub wymagające szczególnego potraktowania, przy uwzględnieniu istniejących obiektów budowlanych i budynków, istniejącej infrastruktury oraz naturalnych przeszkód.

Polecane
Podziemna biblioteka zostanie otwarta na stacji metra M2 Kondratowicza
promocja kultury
Pierwsza taka biblioteka. Metroteka, czyli książki na stacji metra Kondratowicza

– Dowiemy się też, jak zostanie dokładnie powiązany układ torów nowej linii z istniejącym już systemem metra – mówi Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego. – Analizie poddana zostanie możliwość projektowania odcinka pod kątem prowadzenia ruchu autonomicznego pojazdów. Istotny nacisk zostanie położony na możliwie szeroką implementację rozwiązań proekologicznych – m.in. związanych z zaopatrywaniem w energię i ciepło, analizę możliwości wykorzystania wód opadowych – dodaje.

Całość prac przedprojektowych zakończy się w 2027 roku, zaś wskazania projektowe w zakresie prowadzenia ruchu pojazdów autonomicznych będą znane na przełomie września i października.

Reklama
Reklama

Gdzie już działa autonomiczne metro?

Obecnie autonomiczne linie metra działają już w ponad 40 miastach na całym świecie. W Europie takie rozwiązania funkcjonują m.in. w Budapeszcie, Paryżu, Tuluzie, Turynie, Rzymie, Norymberdze, Salonikach oraz Kopenhadze – mieście, które dla wielu stało się wzorem nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego systemu metra. W Azji autonomiczne metro jest jeszcze bardziej rozpowszechnione, szczególnie w Korei, Chinach, Japonii, Singapurze i Malezji. W takich metropoliach bezobsługowe systemy gwarantują dużą przepustowość i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Polecane
Media społecznościowe obiegło kolejne nagranie z insektami na siedzeniach warszawskiego metra
Komunikacja
Niechciani pasażerowie metra. W siedzeniach zalęgły się pluskwy?

Eksperci podkreślają, że autonomiczne metro zapewnia wyższą częstotliwość kursów, gdyż pociągi mogą podjeżdżać nawet co 60 sekund, co znacznie skraca czas oczekiwania pasażerów. Dodatkowo wzrasta bezpieczeństwo, ponieważ systemy monitorują tunele, stacje i reagują na awarie, zaś nadzór prowadzony jest przez dyspozytorów ruchu, którzy mogą zdalnie przejąć kontrolę w razie potrzeby.

Ponadto brak kabiny maszynisty pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni, co podnosi komfort podróży. Całość jest stale nadzorowana i zapewnia niezawodność dzięki zaawansowanej technologii oraz oddzieleniu torów metra od innych systemów transportowych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Od poniedziałku, 25 sierpnia drogowcy rozpoczną kolejny etap prac na Modlińskiej
przebudowa

Od poniedziałku rusza remont kolejnego odcinka Modlińskiej

W ankiecie, która jest aktywna do 30 września, znajduje się kilkadziesiąt pytań, w tym te dotyczące
kolej

Komfort czy koszmar? Koleje badają poziom satysfakcji pasażerów

Jak informuje lotnisko, wzrost względem ubiegłego roku wyniósł 12,5 proc.
samolot

Lotnisko Chopina. Ruch pasażerski rośnie, kończy się przepustowość

W czasie wyścigu kolarskiego autobusy w Śródmieściu pojadą objazdami
Kolarska Bitwa Warszawska 2025

Ostatni etap rajdu w sercu stolicy. Utrudnienia i zmiany w ruchu

Ruszają spotkania dotyczące przebiegu OAW
drogi

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Spotkania od września

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada zmiany w komunikacji w związku z finałem Męskiego Grania na L
Męskie Granie w Warszawie

Zmiany w komunikacji. Autobusy i tramwaje na objazdach

Na Mazowszu pojawią sie nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Gdzie dokładnie?
bezpieczeństwo

Gdzie pojawią się fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości pod Warszawą

Mobilis do obsługi kontraktu musi zapewnić autobusy w standardzie warszawskim, w barwach Warszawskie
przetarg na usługi

Pięćdziesiąt nowych autobusów hybrydowych. Alkomat obowiązkowy!

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama