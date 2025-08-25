Linia metra bez maszynistów? „Poddajemy to analizie”

Wejście do warszawskiego metra
Całość prac przedprojektowych IV linii metra zakończy się w 2027 roku
Realizując zamówienie związane z pracami przedprojektowymi, firma Metroprojekt dokona analizy trasy IV linii metra.
Obejmie ona lokalizację obiektów – usytuowanie w terenie, potencjalne miejsca kolizyjne lub wymagające szczególnego potraktowania, przy uwzględnieniu istniejących obiektów budowlanych i budynków, istniejącej infrastruktury oraz naturalnych przeszkód.
– Dowiemy się też, jak zostanie dokładnie powiązany układ torów nowej linii z istniejącym już systemem metra – mówi Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego. – Analizie poddana zostanie możliwość projektowania odcinka pod kątem prowadzenia ruchu autonomicznego pojazdów. Istotny nacisk zostanie położony na możliwie szeroką implementację rozwiązań proekologicznych – m.in. związanych z zaopatrywaniem w energię i ciepło, analizę możliwości wykorzystania wód opadowych – dodaje.
Całość prac przedprojektowych zakończy się w 2027 roku, zaś wskazania projektowe w zakresie prowadzenia ruchu pojazdów autonomicznych będą znane na przełomie września i października.
Obecnie autonomiczne linie metra działają już w ponad 40 miastach na całym świecie. W Europie takie rozwiązania funkcjonują m.in. w Budapeszcie, Paryżu, Tuluzie, Turynie, Rzymie, Norymberdze, Salonikach oraz Kopenhadze – mieście, które dla wielu stało się wzorem nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego systemu metra. W Azji autonomiczne metro jest jeszcze bardziej rozpowszechnione, szczególnie w Korei, Chinach, Japonii, Singapurze i Malezji. W takich metropoliach bezobsługowe systemy gwarantują dużą przepustowość i wysoki poziom bezpieczeństwa.
Eksperci podkreślają, że autonomiczne metro zapewnia wyższą częstotliwość kursów, gdyż pociągi mogą podjeżdżać nawet co 60 sekund, co znacznie skraca czas oczekiwania pasażerów. Dodatkowo wzrasta bezpieczeństwo, ponieważ systemy monitorują tunele, stacje i reagują na awarie, zaś nadzór prowadzony jest przez dyspozytorów ruchu, którzy mogą zdalnie przejąć kontrolę w razie potrzeby.
Ponadto brak kabiny maszynisty pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni, co podnosi komfort podróży. Całość jest stale nadzorowana i zapewnia niezawodność dzięki zaawansowanej technologii oraz oddzieleniu torów metra od innych systemów transportowych.