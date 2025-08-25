Linia metra bez maszynistów? „Poddajemy to analizie”

Metro Warszawskie odbiera dokumentację pierwszego etapu prac przedprojektowych dla IV linii metra prowadzącej z Białołęki do Wilanowa. Dzięki niej będzie można szczegółowo odnieść się do kwestii związanych m.in. z autonomicznością pojazdów.



Realizując zamówienie związane z pracami przedprojektowymi, firma Metroprojekt dokona analizy trasy IV linii metra.

Analiza trasy czwartej linii metra

Obejmie ona lokalizację obiektów – usytuowanie w terenie, potencjalne miejsca kolizyjne lub wymagające szczególnego potraktowania, przy uwzględnieniu istniejących obiektów budowlanych i budynków, istniejącej infrastruktury oraz naturalnych przeszkód.

– Dowiemy się też, jak zostanie dokładnie powiązany układ torów nowej linii z istniejącym już systemem metra – mówi Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego. – Analizie poddana zostanie możliwość projektowania odcinka pod kątem prowadzenia ruchu autonomicznego pojazdów. Istotny nacisk zostanie położony na możliwie szeroką implementację rozwiązań proekologicznych – m.in. związanych z zaopatrywaniem w energię i ciepło, analizę możliwości wykorzystania wód opadowych – dodaje.

Całość prac przedprojektowych zakończy się w 2027 roku, zaś wskazania projektowe w zakresie prowadzenia ruchu pojazdów autonomicznych będą znane na przełomie września i października.