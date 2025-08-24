Pierwsza taka biblioteka w Polsce. Metroteka, czyli książki pod ziemią na stacji metra Kondratowicza

Dlaczego to innowacyjny projekt?

Umiejscowienie biblioteki w sercu komunikacji miejskiej to rozwiązanie pionierskie na polską skalę. Ma ono na celu skrócenie dystansu do kultury i zachęcenie do czytania osoby, które nie miałyby na to czasu w ciągu dnia. Metroteka, dzięki swojej wielofunkcyjności, ma być miejscem, w którym można nie tylko wypożyczyć książkę, ale również zagrać w grę planszową, wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym lub po prostu odpocząć w drodze do domu. Połączenie tradycyjnej roli biblioteki z otwartą, nowoczesną przestrzenią, jest kluczowym elementem, który ma przyciągnąć szeroką publiczność.

Trudności i wątpliwości. Głos krytyki

Mimo ambitnych założeń, realizacja Metroteki nie przebiegała bezproblemowo. Projekt zaliczył znaczne opóźnienia, co było spowodowane m.in. zerwaniem pierwszej umowy z wykonawcą z powodu „nienależytej realizacji”. Według nieoficjalnych doniesień stowarzyszenia Razem dla Targówka, powodem miały być m.in. użycie łatwopalnych materiałów.

Stowarzyszenie podniosło również inne wątpliwości dotyczące funkcjonalności i kosztów inwestycji. Krytycy pytają, jak rośliny będą się rozwijać bez dostępu do światła słonecznego i jak brak naturalnego oświetlenia wpłynie na samopoczucie pracowników. Pojawiają się także pytania o sens tak kosztownej inwestycji i o to, czy biblioteka faktycznie będzie służyć mieszkańcom w zaplanowany sposób.

Surowy wystrój kontrastuje z zieloną roślinnością Foto: mat. pras.

Ostateczne plany i nadchodzące otwarcie

Pomimo tych problemów, projekt wchodzi w ostatni etap. Po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu i podpisaniu umowy na wyposażenie, prace dobiegły końca. Po odbiorach technicznych i przeniesieniu księgozbioru z Biblioteki nr 98, Metroteka zostanie oficjalnie otwarta we wrześniu 2025 roku.

O tym, czy Metroteka okaże się sukcesem, zadecydują wkrótce sami mieszkańcy i pasażerowie warszawskiego metra. Bez wątpienia jednak, to przedsięwzięcie jest ważnym krokiem w promowaniu czytelnictwa w innowacyjny sposób.