Pierwsza taka biblioteka w Polsce. Metroteka, czyli książki pod ziemią na stacji metra Kondratowicza

Podziemna biblioteka zostanie otwarta na stacji metra M2 Kondratowicza
Projekt od samego początku wzbudzał duże emocje, a jego realizacja nie była łatwa. Metroteka ma stać się wielofunkcyjną przestrzenią, która wykracza poza tradycyjną definicję biblioteki. Jej celem jest służenie jako miejsce spotkań, nauki i odpoczynku dla tysięcy pasażerów korzystających codziennie z drugiej linii metra.
Metroteka wyróżnia się przede wszystkim swoją lokalizacją, ale to nie jedyny innowacyjny element. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, futurystycznego wnętrza, za które odpowiada pracownia Grzegorza Kłody. W przestrzeni dominować będą opływowe, parametryczne meble, zaprojektowane specjalnie dla tego miejsca, które mają nadać całości dynamiczny i niepowtarzalny charakter. Całkowity koszt wyposażenia, za które odpowiada firma GABI sp. z o.o., wyniósł 772 350 zł netto.
W Metrotece zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mają ułatwić korzystanie z placówki. Dzięki systemowi RFID i urządzeniom self-check, czytelnicy będą mogli samodzielnie wypożyczać i zwracać książki bez konieczności interakcji z bibliotekarzem. Projekt przewiduje również obecność elementów zieleni – roślin, które mają być uprawiane metodą hydroponiki, co budzi spore zainteresowanie, biorąc pod uwagę podziemną lokalizację.
Metroteka ma być miejscem dostępnym dla tysięcy pasażerów warszawskiego metra
Umiejscowienie biblioteki w sercu komunikacji miejskiej to rozwiązanie pionierskie na polską skalę. Ma ono na celu skrócenie dystansu do kultury i zachęcenie do czytania osoby, które nie miałyby na to czasu w ciągu dnia. Metroteka, dzięki swojej wielofunkcyjności, ma być miejscem, w którym można nie tylko wypożyczyć książkę, ale również zagrać w grę planszową, wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym lub po prostu odpocząć w drodze do domu. Połączenie tradycyjnej roli biblioteki z otwartą, nowoczesną przestrzenią, jest kluczowym elementem, który ma przyciągnąć szeroką publiczność.
Mimo ambitnych założeń, realizacja Metroteki nie przebiegała bezproblemowo. Projekt zaliczył znaczne opóźnienia, co było spowodowane m.in. zerwaniem pierwszej umowy z wykonawcą z powodu „nienależytej realizacji”. Według nieoficjalnych doniesień stowarzyszenia Razem dla Targówka, powodem miały być m.in. użycie łatwopalnych materiałów.
Stowarzyszenie podniosło również inne wątpliwości dotyczące funkcjonalności i kosztów inwestycji. Krytycy pytają, jak rośliny będą się rozwijać bez dostępu do światła słonecznego i jak brak naturalnego oświetlenia wpłynie na samopoczucie pracowników. Pojawiają się także pytania o sens tak kosztownej inwestycji i o to, czy biblioteka faktycznie będzie służyć mieszkańcom w zaplanowany sposób.
Surowy wystrój kontrastuje z zieloną roślinnością
Pomimo tych problemów, projekt wchodzi w ostatni etap. Po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu i podpisaniu umowy na wyposażenie, prace dobiegły końca. Po odbiorach technicznych i przeniesieniu księgozbioru z Biblioteki nr 98, Metroteka zostanie oficjalnie otwarta we wrześniu 2025 roku.
O tym, czy Metroteka okaże się sukcesem, zadecydują wkrótce sami mieszkańcy i pasażerowie warszawskiego metra. Bez wątpienia jednak, to przedsięwzięcie jest ważnym krokiem w promowaniu czytelnictwa w innowacyjny sposób.