16.2°C
1014.3 hPa
Życie Warszawy

Pierwsza taka biblioteka w Polsce. Metroteka, czyli książki pod ziemią na stacji metra Kondratowicza

Publikacja: 24.08.2025 11:00

Podziemna biblioteka zostanie otwarta na stacji metra M2 Kondratowicza

Podziemna biblioteka zostanie otwarta na stacji metra M2 Kondratowicza

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Po miesiącach oczekiwań i wielu perypetiach, we wrześniu 2025 roku otworzy się Metroteka – innowacyjna biblioteka zlokalizowana na stacji metra Kondratowicza. To pierwsza tego typu placówka w Polsce, która ma połączyć kulturę i czytelnictwo z codzienną komunikacją miejską.

Projekt od samego początku wzbudzał duże emocje, a jego realizacja nie była łatwa. Metroteka ma stać się wielofunkcyjną przestrzenią, która wykracza poza tradycyjną definicję biblioteki. Jej celem jest służenie jako miejsce spotkań, nauki i odpoczynku dla tysięcy pasażerów korzystających codziennie z drugiej linii metra.

Koncepcja i wnętrze. Biblioteka przyszłości

Metroteka wyróżnia się przede wszystkim swoją lokalizacją, ale to nie jedyny innowacyjny element. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, futurystycznego wnętrza, za które odpowiada pracownia Grzegorza Kłody. W przestrzeni dominować będą opływowe, parametryczne meble, zaprojektowane specjalnie dla tego miejsca, które mają nadać całości dynamiczny i niepowtarzalny charakter. Całkowity koszt wyposażenia, za które odpowiada firma GABI sp. z o.o., wyniósł 772 350 zł netto.

W Metrotece zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mają ułatwić korzystanie z placówki. Dzięki systemowi RFID i urządzeniom self-check, czytelnicy będą mogli samodzielnie wypożyczać i zwracać książki bez konieczności interakcji z bibliotekarzem. Projekt przewiduje również obecność elementów zieleni – roślin, które mają być uprawiane metodą hydroponiki, co budzi spore zainteresowanie, biorąc pod uwagę podziemną lokalizację.

Metroteka ma być miejscem dostępnym dla tysięcy pasażerów warszawskiego metra

Metroteka ma być miejscem dostępnym dla tysięcy pasażerów warszawskiego metra

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Dlaczego to innowacyjny projekt?

Umiejscowienie biblioteki w sercu komunikacji miejskiej to rozwiązanie pionierskie na polską skalę. Ma ono na celu skrócenie dystansu do kultury i zachęcenie do czytania osoby, które nie miałyby na to czasu w ciągu dnia. Metroteka, dzięki swojej wielofunkcyjności, ma być miejscem, w którym można nie tylko wypożyczyć książkę, ale również zagrać w grę planszową, wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym lub po prostu odpocząć w drodze do domu. Połączenie tradycyjnej roli biblioteki z otwartą, nowoczesną przestrzenią, jest kluczowym elementem, który ma przyciągnąć szeroką publiczność.

Polecane
To ostatnie dni, żeby zobaczyć pełną wersję obecnej ekspozycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej
frekwencja
Od kontrowersji do sukcesu? MSN bije rekordy popularności

Trudności i wątpliwości. Głos krytyki

Mimo ambitnych założeń, realizacja Metroteki nie przebiegała bezproblemowo. Projekt zaliczył znaczne opóźnienia, co było spowodowane m.in. zerwaniem pierwszej umowy z wykonawcą z powodu „nienależytej realizacji”. Według nieoficjalnych doniesień stowarzyszenia Razem dla Targówka, powodem miały być m.in. użycie łatwopalnych materiałów.

Stowarzyszenie podniosło również inne wątpliwości dotyczące funkcjonalności i kosztów inwestycji. Krytycy pytają, jak rośliny będą się rozwijać bez dostępu do światła słonecznego i jak brak naturalnego oświetlenia wpłynie na samopoczucie pracowników. Pojawiają się także pytania o sens tak kosztownej inwestycji i o to, czy biblioteka faktycznie będzie służyć mieszkańcom w zaplanowany sposób.

Surowy wystrój kontrastuje z zieloną roślinnością

Surowy wystrój kontrastuje z zieloną roślinnością

Foto: mat. pras.

Ostateczne plany i nadchodzące otwarcie

Pomimo tych problemów, projekt wchodzi w ostatni etap. Po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu i podpisaniu umowy na wyposażenie, prace dobiegły końca. Po odbiorach technicznych i przeniesieniu księgozbioru z Biblioteki nr 98, Metroteka zostanie oficjalnie otwarta we wrześniu 2025 roku.

Reklama
Reklama

O tym, czy Metroteka okaże się sukcesem, zadecydują wkrótce sami mieszkańcy i pasażerowie warszawskiego metra. Bez wątpienia jednak, to przedsięwzięcie jest ważnym krokiem w promowaniu czytelnictwa w innowacyjny sposób.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Dni Otwarte w Miejscach Aktywności Lokalnej to doskonała okazja do integracji z sąsiadami
Miejsca Aktywności Lokalnej

Tu rodzi się sąsiedzka wspólnota. Dni otwarte w MAL

Ukraińcy w Polsce będą świętować obchody Dnia Niepodległości swojego kraju
demonstracje

Dziś Ukraińcy świętują na warszawskiej Starówce. O tej samej porze marsz przeciw imigrantom

Problem nierówności płacowych w OPS-ach jest znany władzom miasta co najmniej od dekady
kadry

Pensja w OPS-ie jak loteria? Ratusz ma problem z wynagrodzeniami

W ramach programu wybudowane zostaną nowe schrony i ukrycia
obrona cywilna

Ponad 200 mln zł na obronę. Powstaną schrony i systemy alarmowania

Poszukiwana kobieta wystawiła się policyjnej parzy jak na tacy
bezpieczeństwo

Czujna policyjna para. Poszli do restauracji, zatrzymali kasjerkę

Uczestnicy akcji pozują na tle wielkiej ukraińskiej flagi namalowanej na ulicy Belwederskiej
happening

Wielka flaga Ukrainy na asfalcie przed ambasadą Rosji

Mokotów zmienia zasady odpracowywania zaległości czynszowych dla lokatorów mieszkań komunalnych
zadłużenie lokatorów

Mokotów podnosi stawkę za odpracowanie długów czynszowych

Gospodarstwo hodowlane zakłóca spokój mieszkańcom jednego z warszawskich osiedli
przestrzeń miejska

Wieś w Warszawie. Pianie kogutów budzi, czuć odchody kóz

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama