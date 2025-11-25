Bilety nowoczesne, bramki przestarzałe. Jak tworzą się korki w warszawskim metrze?

Wiekowa infrastruktura

Problem ten ma swoje źródło w przestarzałym charakterze obecnej infrastruktury biletowej. Bramki, kasowniki i cały system Warszawskiej Karty Miejskie są wykorzystywane od ponad 20 lat i były projektowane z myślą o biletach kartonikowych z paskiem magnetycznym, a nie o cyfrowych ekranach smartfonów.

Zarząd Transportu Miejskiego ma ambitne plany, aby to zmienić. Uruchomienie Nowego Warszawskiego Systemu Biletowego (NWSB) jest zaplanowane na wrzesień 2027 roku. NWSB ma być rewolucją, wprowadzającą model płatności "Check-in/Check-out", wzorowany na rozwiązaniach z największych metropolii. W tym modelu pasażer będzie przykładał kartę płatniczą lub telefon przy wejściu i wyjściu, a system automatycznie rozliczy najkorzystniejszą opłatę – maksymalnie do ceny biletu dobowego.

Jednak ta cyfrowa rewolucja jest projektem gigantycznym i wieloetapowym. W 2025 roku podpisano dopiero umowę z Mennicą Polską na jego realizację. Prace obejmą wyprodukowanie i instalację 13 tysięcy nowych urządzeń w całej stołecznej komunikacji. Montaż wszystkich urządzeń i osiągnięcie pełnej funkcjonalności systemu mają zakończyć się dopiero w marcu 2029 roku. Do tego czasu miasto musi utrzymywać równolegle dwa systemy, co uniemożliwia szybkie wyeliminowanie wad starej infrastruktury.

Modernizacja czy likwidacja?

Postulaty radnych stanowią dla ZTM sygnał alarmowy, że projekt NWSB musi skupić się nie tylko na oprogramowaniu, ale także na pilnym dostosowaniu fizycznej infrastruktury metra. Choć nowy system ma zachować tradycyjne formy płatności (nowe bilety papierowe będą miały kody QR), płynność wejścia do metra jest kluczowa.

W krótkim okresie, najbardziej realistyczną odpowiedzią na problem zatorów jest przyspieszenie i rozszerzenie programu modernizacji bramek. Konieczne jest, aby znacznie więcej wejść, a nie tylko szerokie bramki bagażowe, wyposażono w sprawne czytniki kodów QR.

W perspektywie długoterminowej, dyskusja w Warszawie toczy się wokół bardziej radykalnego pomysłu: całkowitej likwidacji bramek w metrze. Zwolennicy tego rozwiązania argumentują, że bramki stanowią niepotrzebną barierę, generują gigantyczne koszty eksploatacji i są nieszczelne (gapowicze i tak je omijają).

Skuteczność NWSB po 2027 roku będzie w dużej mierze zależeć od tego, czy ZTM zdoła usunąć obecne „wąskie gardła” i czy pasażerowie, korzystający z najnowszych technologii, przestaną być skazani na stanie w kolejce do przestarzałej infrastruktury.