Niechciani pasażerowie metra. W siedzeniach zalęgły się pluskwy?

Problem pluskiew w warszawskim metrze ponownie trafił na czołówki, po tym jak radny Karol Jankowski złożył interpelację w imieniu zaniepokojonych mieszkańców. Sprawdzamy, jakie działania podejmuje miasto w celu zwalczenia insektów, które mogą stanowić poważne zagrożenie sanitarne.



Pluskwy w warszawskiej komunikacji miejskiej to temat, który pojawiał się w przestrzeni publicznej wielokrotnie, wywołując niepokój wśród pasażerów. Doniesienia o insektach na siedzeniach w wagonach metra krążyły w Internecie i innych mediach, a teraz problem zyskał oficjalny charakter dzięki formalnej interpelacji złożonej przez radnego z Woli.

Pluskwy nie są związane z brakiem higieny i mogą być łatwo przeniesione z jednego miejsca do drugiego na ubraniach lub w bagażu

Okazuje się, że temat jest traktowany poważnie, a miasto oraz operatorzy komunikacji miejskiej przedstawili szczegółowy plan walki z uciążliwymi szkodnikami.

Głos mieszkańców: Interpelacja radnego w sprawie pluskiew

Karol Jankowski zwrócił się do władz w imieniu mieszkańców, którzy zaobserwowali pluskwy w wagonach metra. Zauważył, że choć incydenty te mogą wydawać się rzadkością, stanowią one poważne zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne dla wszystkich użytkowników komunikacji miejskiej. Mieszkańcy zgłaszają obawy, że pluskwy przeniesione z transportu publicznego mogą w bardzo szybkim tempie rozprzestrzeniać się w ich domach, prowadząc do trudnych do opanowania inwazji. Zjawisko to generuje nie tylko dyskomfort i stres, ale także znaczne koszty związane z koniecznością profesjonalnej dezynsekcji prywatnych mieszkań.