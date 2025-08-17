19.2°C
Niechciani pasażerowie metra. W siedzeniach zalęgły się pluskwy?

Publikacja: 17.08.2025 08:00

Media społecznościowe obiegło kolejne nagranie z insektami na siedzeniach warszawskiego metra

Foto: Metro Warszawskie

Kacper Komaiszko
Problem pluskiew w warszawskim metrze ponownie trafił na czołówki, po tym jak radny Karol Jankowski złożył interpelację w imieniu zaniepokojonych mieszkańców. Sprawdzamy, jakie działania podejmuje miasto w celu zwalczenia insektów, które mogą stanowić poważne zagrożenie sanitarne.

Pluskwy w warszawskiej komunikacji miejskiej to temat, który pojawiał się w przestrzeni publicznej wielokrotnie, wywołując niepokój wśród pasażerów. Doniesienia o insektach na siedzeniach w wagonach metra krążyły w Internecie i innych mediach, a teraz problem zyskał oficjalny charakter dzięki formalnej interpelacji złożonej przez radnego z Woli.

Pluskwy nie są związane z brakiem higieny i mogą być łatwo przeniesione z jednego miejsca do drugiego na ubraniach lub w bagażu

Okazuje się, że temat jest traktowany poważnie, a miasto oraz operatorzy komunikacji miejskiej przedstawili szczegółowy plan walki z uciążliwymi szkodnikami.

Głos mieszkańców: Interpelacja radnego w sprawie pluskiew

Karol Jankowski zwrócił się do władz w imieniu mieszkańców, którzy zaobserwowali pluskwy w wagonach metra. Zauważył, że choć incydenty te mogą wydawać się rzadkością, stanowią one poważne zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne dla wszystkich użytkowników komunikacji miejskiej. Mieszkańcy zgłaszają obawy, że pluskwy przeniesione z transportu publicznego mogą w bardzo szybkim tempie rozprzestrzeniać się w ich domach, prowadząc do trudnych do opanowania inwazji. Zjawisko to generuje nie tylko dyskomfort i stres, ale także znaczne koszty związane z koniecznością profesjonalnej dezynsekcji prywatnych mieszkań.

W dokumencie radny zaapelował o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej higieny i czystości w pojazdach. Zadał także trzy konkretne pytania dotyczące procedur czyszczenia:

  • Jak często fotele w wagonach metra i innych środkach komunikacji miejskiej są poddawane czyszczeniu i dezynfekcji?
  • Ile razy w roku przeprowadzane są kompleksowe akcje dezynsekcji mające na celu eliminację insektów?
  • Jakie konkretne procedury i środki są stosowane w celu zapobiegania pojawianiu się pluskiew i innych szkodników?

Jak sprzątana jest warszawska komunikacja? Miasto przedstawia szczegóły

W odpowiedzi na interpelację, Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) oraz Metro Warszawskie przedstawili szczegółowe procedury utrzymania czystości i walki z insektami. Okazuje się, że za sprzątanie odpowiadają operatorzy świadczący usługi przewozowe na zlecenie ZTM, a dbałość o czystość jest wliczona w wynagrodzenie za ich pracę.

  • Metro: Fotele w wagonach metra są czyszczone ręcznie co najmniej raz dziennie, po zjeździe pojazdu na Stację Techniczno-Postojową. Odkurzanie tapicerki odbywa się co dwa tygodnie. Kluczowe w walce z pluskwami są jednak kompleksowe akcje. W 2025 r. Metro Warszawskie zaplanowało trzy cykle prania i dezynfekcji siedzeń. Co więcej, w odpowiedzi na zwiększającą się liczbę zgłoszeń o pluskwach, liczba cykli dezynsekcji została zwiększona aż do siedmiu w ciągu roku. Ponadto, każdy pojazd, którego dotyczy zgłoszenie o nieprawidłowościach, jest natychmiast wycofywany z ruchu aż do momentu przeprowadzenia dezynsekcji lub sprzątania.
  • Autobusy i Tramwaje: W autobusach siedzenia są odkurzane codziennie, a pranie tapicerki odbywa się raz w miesiącu lub podczas gruntownego sprzątania pojazdu. Dodatkowo tapicerka jest czyszczona doraźnie w przypadku zabrudzeń. W tramwajach czyszczenie odbywa się wyłącznie doraźnie, w razie potrzeby.
  • Szybka Kolej Miejska (SKM): Tapicerka czyszczona jest dwa razy w miesiącu. W okresach wiosennym i jesiennym przeprowadzane jest dodatkowe pranie tapicerki.

Do czyszczenia tapicerek stosuje się zarówno metody ręczne (miękkie szczotki, opryskiwacze), jak i maszynowe (odkurzacze do pracy na sucho i piorące).

Czym są pluskwy i dlaczego są tak uciążliwe?

Pluskwy, znane pod łacińską nazwą jako Cimex lectularius, to małe, bezskrzydłe insekty żywiące się krwią ludzi i innych ssaków. Ich ugryzienia mogą powodować swędzące bąble, jednak same w sobie nie przenoszą chorób.

Pluskwy pojawiają się w wszystkich środkach komunikacji miejskiej

Foto: mat. pras.

Uciążliwość pluskiew polega na ich zdolności do szybkiego rozprzestrzeniania się, co często ma miejsce w miejscach publicznych, takich jak hotele, kina, a także transport publiczny.

Pluskwy nie są związane z brakiem higieny i mogą być łatwo przeniesione z jednego miejsca do drugiego na ubraniach lub w bagażu, co sprawia, że walka z nimi jest niezwykle trudna.

