Niechciani pasażerowie metra. W siedzeniach zalęgły się pluskwy?

Media społecznościowe obiegło kolejne nagranie z insektami na siedzeniach warszawskiego metra
Pluskwy w warszawskiej komunikacji miejskiej to temat, który pojawiał się w przestrzeni publicznej wielokrotnie, wywołując niepokój wśród pasażerów. Doniesienia o insektach na siedzeniach w wagonach metra krążyły w Internecie i innych mediach, a teraz problem zyskał oficjalny charakter dzięki formalnej interpelacji złożonej przez radnego z Woli.
Okazuje się, że temat jest traktowany poważnie, a miasto oraz operatorzy komunikacji miejskiej przedstawili szczegółowy plan walki z uciążliwymi szkodnikami.
Karol Jankowski zwrócił się do władz w imieniu mieszkańców, którzy zaobserwowali pluskwy w wagonach metra. Zauważył, że choć incydenty te mogą wydawać się rzadkością, stanowią one poważne zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne dla wszystkich użytkowników komunikacji miejskiej. Mieszkańcy zgłaszają obawy, że pluskwy przeniesione z transportu publicznego mogą w bardzo szybkim tempie rozprzestrzeniać się w ich domach, prowadząc do trudnych do opanowania inwazji. Zjawisko to generuje nie tylko dyskomfort i stres, ale także znaczne koszty związane z koniecznością profesjonalnej dezynsekcji prywatnych mieszkań.
W dokumencie radny zaapelował o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej higieny i czystości w pojazdach. Zadał także trzy konkretne pytania dotyczące procedur czyszczenia:
W odpowiedzi na interpelację, Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) oraz Metro Warszawskie przedstawili szczegółowe procedury utrzymania czystości i walki z insektami. Okazuje się, że za sprzątanie odpowiadają operatorzy świadczący usługi przewozowe na zlecenie ZTM, a dbałość o czystość jest wliczona w wynagrodzenie za ich pracę.
Do czyszczenia tapicerek stosuje się zarówno metody ręczne (miękkie szczotki, opryskiwacze), jak i maszynowe (odkurzacze do pracy na sucho i piorące).
Pluskwy, znane pod łacińską nazwą jako Cimex lectularius, to małe, bezskrzydłe insekty żywiące się krwią ludzi i innych ssaków. Ich ugryzienia mogą powodować swędzące bąble, jednak same w sobie nie przenoszą chorób.
Pluskwy pojawiają się w wszystkich środkach komunikacji miejskiej
Uciążliwość pluskiew polega na ich zdolności do szybkiego rozprzestrzeniania się, co często ma miejsce w miejscach publicznych, takich jak hotele, kina, a także transport publiczny.
Pluskwy nie są związane z brakiem higieny i mogą być łatwo przeniesione z jednego miejsca do drugiego na ubraniach lub w bagażu, co sprawia, że walka z nimi jest niezwykle trudna.