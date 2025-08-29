28.9°C
Życie Warszawy

Nowy rozkład WKD od 1 września. Jak często będą kursować pociągi?

Publikacja: 29.08.2025 12:00

Od 1 września pasażerów WKD czeka nowy rozkład jazdy i nowe zasady przewozu rowerów

Foto: facebook.com / Warszawska Kolej Dojazdowa

Katarzyna Pryga
Wraz z zakończeniem sezonu wakacyjnego nadciągają zmiany w stołecznym transporcie. Te zapowiada m.in. Warszawska Kolej Dojazdowa. Jak często będą kursować pociągi WKD od września? Czy planowane są także inne zmiany?

Nowy rozkład jazdy WKD wdroży od poniedziałku 1 września. Wakacyjny rozkład jazdy obowiązuje pasażerów od 1 lipca do 31 sierpnia 2025 r.

Wrześniowy rozkład jazdy WKD. Pociągi pojadą częściej

Według komunikatu WKD z 20 sierpnia nowy rozkład jazdy będzie wyglądał następująco:

  • Kursy w dni powszednie – na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna pociągi będą kursować co 10 minut w godzinach szczytu porannego i popołudniowego oraz co 15 minut poza szczytem przewozowym. Kursy do Grodziska Mazowieckiego będą realizowane co 10-15 minut, a kursy do Milanówka co 40 minut.
  • Soboty, niedziele i święta – na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna pociągi WKD będą jeździć co 20 minut. Kursy do Grodziska Mazowieckiego będą realizowane co 20-40 minut, a do Milanówka co 60 minut.

Ruch pociągów na linii Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD będzie prowadzony po obu torach.

W wakacyjnym rozkładzie jazdy kursy na linii Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna odbywały się odpowiednio co 15 minut w szczycie porannym i co 20 minut poza szczytami przewozowymi oraz w porze wieczornej.

Przewóz rowerów, wózków i zwierząt w WKD. Nowe zasady od września

Od 1 września nowe zasady obowiązują pasażerów przewożących pociągami WKD rowery, wózki lub zwierzęta. Komunikat w tej sprawie ogłoszono 25 sierpnia. Jak wyjaśniono, zmiany to odpowiedź na sygnały zgłaszane przez pasażerów.

Od początku września w pociągach WKD będzie można bezpłatnie przewozić wózki i zwierzęta (zasady transportu są dostępne na stronie przewoźnika). Rower będzie można przewozić bezpłatnie we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem godzin porannego i popołudniowego szczytu przewozowego, czyli:

  • dla pociągów odjeżdżających w godz. 06:30-08:30 ze stacji początkowej Grodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek Grudów1 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek Grudów – Warszawa Śródmieście WKD,
  • oraz dla pociągów odjeżdżających w godz. 14:30-16:30 ze stacji początkowej Warszawa Śródmieście WKD1 w relacji Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek Grudów.

We wspomnianych godzinach pasażerów WKD będzie obowiązywać zakaz transportu rowerów.

WKD zapowiedziała jednocześnie wdrażanie dalszych zmian w organizacji ruchu (szczegóły na razie nie są znane), a pasażerów poproszono o śledzenie komunikatów przewoźnika. Zmiany wiążą się z planowaną wymianą szyn i rozjazdów na liniach WKD.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

