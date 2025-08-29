Nowy rozkład WKD od 1 września. Jak często będą kursować pociągi?

Od 1 września pasażerów WKD czeka nowy rozkład jazdy i nowe zasady przewozu rowerów
Nowy rozkład jazdy WKD wdroży od poniedziałku 1 września. Wakacyjny rozkład jazdy obowiązuje pasażerów od 1 lipca do 31 sierpnia 2025 r.
Według komunikatu WKD z 20 sierpnia nowy rozkład jazdy będzie wyglądał następująco:
Ruch pociągów na linii Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD będzie prowadzony po obu torach.
W wakacyjnym rozkładzie jazdy kursy na linii Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna odbywały się odpowiednio co 15 minut w szczycie porannym i co 20 minut poza szczytami przewozowymi oraz w porze wieczornej.
Od 1 września nowe zasady obowiązują pasażerów przewożących pociągami WKD rowery, wózki lub zwierzęta. Komunikat w tej sprawie ogłoszono 25 sierpnia. Jak wyjaśniono, zmiany to odpowiedź na sygnały zgłaszane przez pasażerów.
Od początku września w pociągach WKD będzie można bezpłatnie przewozić wózki i zwierzęta (zasady transportu są dostępne na stronie przewoźnika). Rower będzie można przewozić bezpłatnie we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem godzin porannego i popołudniowego szczytu przewozowego, czyli:
We wspomnianych godzinach pasażerów WKD będzie obowiązywać zakaz transportu rowerów.
WKD zapowiedziała jednocześnie wdrażanie dalszych zmian w organizacji ruchu (szczegóły na razie nie są znane), a pasażerów poproszono o śledzenie komunikatów przewoźnika. Zmiany wiążą się z planowaną wymianą szyn i rozjazdów na liniach WKD.