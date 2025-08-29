Nowy rozkład WKD od 1 września. Jak często będą kursować pociągi?

W wakacyjnym rozkładzie jazdy kursy na linii Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna odbywały się odpowiednio co 15 minut w szczycie porannym i co 20 minut poza szczytami przewozowymi oraz w porze wieczornej.

Przewóz rowerów, wózków i zwierząt w WKD. Nowe zasady od września

Od 1 września nowe zasady obowiązują pasażerów przewożących pociągami WKD rowery, wózki lub zwierzęta. Komunikat w tej sprawie ogłoszono 25 sierpnia. Jak wyjaśniono, zmiany to odpowiedź na sygnały zgłaszane przez pasażerów.

Od początku września w pociągach WKD będzie można bezpłatnie przewozić wózki i zwierzęta (zasady transportu są dostępne na stronie przewoźnika). Rower będzie można przewozić bezpłatnie we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem godzin porannego i popołudniowego szczytu przewozowego, czyli:

dla pociągów odjeżdżających w godz. 06:30-08:30 ze stacji początkowej Grodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek Grudów1 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek Grudów – Warszawa Śródmieście WKD,

oraz dla pociągów odjeżdżających w godz. 14:30-16:30 ze stacji początkowej Warszawa Śródmieście WKD1 w relacji Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek Grudów.

We wspomnianych godzinach pasażerów WKD będzie obowiązywać zakaz transportu rowerów.

WKD zapowiedziała jednocześnie wdrażanie dalszych zmian w organizacji ruchu (szczegóły na razie nie są znane), a pasażerów poproszono o śledzenie komunikatów przewoźnika. Zmiany wiążą się z planowaną wymianą szyn i rozjazdów na liniach WKD.