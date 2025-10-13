Już w najbliższy piątek fani muzyki elektronicznej i alternatywnej będą mogli wziąć udział w koncercie The Dumplings. To doskonała okazja, aby posłuchać największych hitów zespołu, który może pochwalić się rzeszami fanów nie tylko w Polsce, ale również za granicą.



The Dumplings to polski duet muzyczny, który tworzą Justyna Święs i Kuba Karaś. Zespół powstał w Zabrzu i bardzo szybko zdobył popularność dzięki połączeniu nowoczesnych, elektronicznych brzmień z emocjonalnymi tekstami. Drogę do sukcesu otworzył im debiutancki album „No Bad Days” z 2014 roku.

Reklama Reklama

The Dumplings. Gdzie i kiedy odbędzie się koncert?

Muzyka duetu to połączenie delikatnego, melancholijnego wokalu Justyny z dopracowaną warstwą elektroniczną, za którą odpowiada Kuba. Ich utwory często opowiadają o relacjach, dojrzewaniu, samotności i emocjach, które towarzyszą codziennemu życiu. Dzięki temu ich twórczość trafia zarówno do młodszych, jak i starszych słuchaczy. Zespół koncertuje nie tylko w Polsce, ale również za granicą – ostatnio w Tokio, Londynie i Paryżu.

W piątek (17 października) The Dumplings wystąpi w Klubie Proxima przy ul. Żwirki i Wigury 99A na Ochocie o godz. 20. Wstęp na koncert jest bezpłatny, wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wejście będzie możliwe już od godz. 19. Liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 470 osób), dlatego decyduje kolejność przyjścia. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.