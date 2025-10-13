12.5°C
Życie Warszawy

Wycieczki, koncerty i spotkanie z aktorką z „M jak miłość”. Specjalne wydarzenia bezpłatne dla seniorów

Publikacja: 13.10.2025 13:45

Tydzień Seniora na Ursynowie / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Rozpoczęła się kolejna edycja Tygodnia Seniora na Ursynowie. Od poniedziałku 13 października do soboty 18 października na uczestników czeka szereg atrakcji. Odbędą się koncerty i wycieczki, a także spotkanie ze znaną aktorką i spektakl teatralny.

Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Tygodnia Seniora na Ursynowie są bezpłatne i otwarte dla seniorów. Obowiązują zapisy i rejestracja na poszczególne atrakcje.  

Tydzień Seniora na Ursynowie. Co będzie się działo?

Podczas Tygodnia Seniora na Ursynowie organizatorzy przygotowali wiele wydarzeń kulturalnych, które będą okazją do integracji i wspólnej zabawy. Jednym z nich jest wycieczka „Literackie knajpy PRL-u” - będzie to sentymentalna podróż do legendarnych miejsc na mapie powojennej Warszawy na pokładzie zabytkowego Jelcza „Ogórka”. Odbędzie się również spotkanie z aktorką Teresą Lipowską, dobrze znaną publiczności m.in. z serialu „M jak miłość”.

Zaplanowano także wydarzenia muzyczne. Odbędzie się koncert poezji ludowej w nowoczesnej aranżacji, koncert ponadczasowych przebojów „Od Niemena do Krawczyka” oraz najpiękniejszych piosenek polskiego kina zatytułowany „Piosenki starego kina”. Miłośnicy teatru będą mogli natomiast obejrzeć spektakl „Godajōm mi Helmut” - opowieść o losach Górnego Śląska w czasie wojny z muzyką w tle.

