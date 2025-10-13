Wycieczki, koncerty i spotkanie z aktorką z „M jak miłość”. Specjalne wydarzenia bezpłatne dla seniorów

Tydzień Seniora na Ursynowie / zdjęcie ilustracyjne
Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Tygodnia Seniora na Ursynowie są bezpłatne i otwarte dla seniorów. Obowiązują zapisy i rejestracja na poszczególne atrakcje.
Podczas Tygodnia Seniora na Ursynowie organizatorzy przygotowali wiele wydarzeń kulturalnych, które będą okazją do integracji i wspólnej zabawy. Jednym z nich jest wycieczka „Literackie knajpy PRL-u” - będzie to sentymentalna podróż do legendarnych miejsc na mapie powojennej Warszawy na pokładzie zabytkowego Jelcza „Ogórka”. Odbędzie się również spotkanie z aktorką Teresą Lipowską, dobrze znaną publiczności m.in. z serialu „M jak miłość”.
Zaplanowano także wydarzenia muzyczne. Odbędzie się koncert poezji ludowej w nowoczesnej aranżacji, koncert ponadczasowych przebojów „Od Niemena do Krawczyka” oraz najpiękniejszych piosenek polskiego kina zatytułowany „Piosenki starego kina”. Miłośnicy teatru będą mogli natomiast obejrzeć spektakl „Godajōm mi Helmut” - opowieść o losach Górnego Śląska w czasie wojny z muzyką w tle.
Wydarzenia kulturalne będą odbywać się codziennie w dniach 13-18 października w ursynowskich domach kultury. Na wszystkie wydarzenia obowiązują bezpłatne wejściówki. Liczba miejsc jest ograniczona.
13, 14, 15 października, godz. 10 - Wycieczki „Literackie knajpy PRL-u” Hłasko / Tyrmand / Himilsbach – opowieści o powojennej Warszawie, jej kultowych lokalach i barwnych bywalcach - Czytelnik, SPATiF, Kameralna i inne. Uczestnicy spotkają się na pokładzie zabytkowego Jelcza „Ogórka”. Wyjazd sprzed Ratusza Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61. Powrót ok. Godz. 15.00. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna (tel. 22 443 72 48)
13 października, godz. 19 - Koncert poezji ludowej „Białe bzy” – Witold Roy Zalewski z zespołem - nowoczesne aranżacje tradycyjnej poezji ludowej w klimacie muzyki wiejskiej i jazzu. Miejsce: Dom Sztuki, ul. Wiolinowa 14. Bezpłatne wejściówki dostępne w placówce od 10.10, godz. 16:30.
14 października, godz. 18.30 - Spotkanie z aktorką Teresą Lipowską - rozmowa o karierze, kulisach pracy aktorskiej i anegdotach z życia. Miejsce: UCK „Alternatywy”, ul. Gandhi 9. Bezpłatne wejściówki dostępne w placówce oraz na biletyna.pl.
16 października, godz. 19 - Spektakl teatralny „Godajōm mi Helmut” – monodram Sławomira Rosowskiego. Poruszająca opowieść o losach Górnego Śląska w czasie wojny z muzyką Franciszka Moskwy. Miejsce: Dom Sztuki, Teatr Za Daleki, ul. Wiolinowa 14. Bezpłatne wejściówki dostępne w placówce od 10.10, godz. 16:30.
17 października, godz. 18.30 - Koncert „Od Niemena do Krawczyka” – Piotr Kuźniak. Ponadczasowe przeboje w wykonaniu artysty znanego z zespołu Trubadurzy. Miejsce: Dom Kultury Imielin, ul. Amundsena 4. Bezpłatne wejściówki dostępne w placówce od 14 października, godz. 16.
18 października, godz. 18 – Koncert „Tango i Jazz” – Formacja Tango Para Todos. Wyjątkowe połączenie klasycznego tanga i jazzu z udziałem tancerzy. Miejsce: DOK Ursynów, ul. Kajakowa 12b. Bezpłatne wejściówki dostępne od 6 października na biletyna.pl oraz w biletomacie w placówce
18 października, godz. 19 - Koncert „Piosenki starego kina” – Anna Pastor i Michał Romanowski z zespołem. Najpiękniejsze melodie polskiego kina – od międzywojnia po lata współczesne. Dom Kultury Stokłosy, ul. Lachmana 5. Bezpłatne wejściówki dostępne w placówce od 15 października , godz. 18.
Tydzień Seniora na Ursynowie - harmonogram wydarzeń