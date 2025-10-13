Wycieczki, koncerty i spotkanie z aktorką z „M jak miłość”. Specjalne wydarzenia bezpłatne dla seniorów

Rozpoczęła się kolejna edycja Tygodnia Seniora na Ursynowie. Od poniedziałku 13 października do soboty 18 października na uczestników czeka szereg atrakcji. Odbędą się koncerty i wycieczki, a także spotkanie ze znaną aktorką i spektakl teatralny.



Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Tygodnia Seniora na Ursynowie są bezpłatne i otwarte dla seniorów. Obowiązują zapisy i rejestracja na poszczególne atrakcje.

Tydzień Seniora na Ursynowie. Co będzie się działo?

Podczas Tygodnia Seniora na Ursynowie organizatorzy przygotowali wiele wydarzeń kulturalnych, które będą okazją do integracji i wspólnej zabawy. Jednym z nich jest wycieczka „Literackie knajpy PRL-u” - będzie to sentymentalna podróż do legendarnych miejsc na mapie powojennej Warszawy na pokładzie zabytkowego Jelcza „Ogórka”. Odbędzie się również spotkanie z aktorką Teresą Lipowską, dobrze znaną publiczności m.in. z serialu „M jak miłość”.

Zaplanowano także wydarzenia muzyczne. Odbędzie się koncert poezji ludowej w nowoczesnej aranżacji, koncert ponadczasowych przebojów „Od Niemena do Krawczyka” oraz najpiękniejszych piosenek polskiego kina zatytułowany „Piosenki starego kina”. Miłośnicy teatru będą mogli natomiast obejrzeć spektakl „Godajōm mi Helmut” - opowieść o losach Górnego Śląska w czasie wojny z muzyką w tle.

Tydzień Seniora na Ursynowie. Program wydarzeń

Wydarzenia kulturalne będą odbywać się codziennie w dniach 13-18 października w ursynowskich domach kultury. Na wszystkie wydarzenia obowiązują bezpłatne wejściówki. Liczba miejsc jest ograniczona.