Życie Warszawy

Badmintonowe mistrzostwa na „Hawajskiej”

Publikacja: 17.11.2025 17:00

M.B.
W niedzielę, 23 listopada 2025 r., w hali sportowej „ZOS Hawajska” przy ul. Dereniowej 48 odbędą się Amatorskie Mistrzostwa Ursynowa w Badmintonie.

Wydarzenie organizowane przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ma charakter otwarty i bezpłatny, dzięki czemu każdy mieszkaniec dzielnicy może wziąć udział w sportowej rywalizacji.

Promocja aktywności fizycznej na Ursynowie

Celem turnieju jest popularyzacja badmintona wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie mieszkańców Ursynowa do aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizatorzy podkreślają, że zawody są skierowane zarówno do osób już trenujących, jak i tych, które chcą spróbować swoich sił po raz pierwszy.

Harmonogram mistrzostw

Zawody rozpoczną się według poniższego planu:

  • godz. 9:00 – kategorie U10 oraz U15
  • godz. 10:30 – kategorie OPEN oraz Deble

Kategorie rozgrywek

Uczestnicy będą rywalizować w następujących konkurencjach:

  • U10 – dziewczęta i chłopcy
  • U15 – dziewczęta i chłopcy
  • Singiel Open – kobiety i mężczyźni
  • Debel Open – kobiety i mężczyźni
  • Mikst Open – kobiety i mężczyźni

Każdy zawodnik może zgłosić się maksymalnie do dwóch kategorii, co pozwoli na udział zarówno w singlu, jak i w grze podwójnej.

Nagrody dla najlepszych

Najlepsi uczestnicy otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zawody mają charakter amatorski, jednak organizatorzy zapewniają profesjonalną oprawę oraz sportową atmosferę sprzyjającą rywalizacji.

Termin zapisów

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada, do godz. 14. Aby wziąć udział w turnieju, należy wysłać mail na adres internetowy: [email protected] lub zadzwonić pod numer 22 334 62 32.

