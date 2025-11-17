Badmintonowe mistrzostwa na „Hawajskiej”

Wydarzenie organizowane przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ma charakter otwarty i bezpłatny, dzięki czemu każdy mieszkaniec dzielnicy może wziąć udział w sportowej rywalizacji.
Celem turnieju jest popularyzacja badmintona wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie mieszkańców Ursynowa do aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizatorzy podkreślają, że zawody są skierowane zarówno do osób już trenujących, jak i tych, które chcą spróbować swoich sił po raz pierwszy.
Zawody rozpoczną się według poniższego planu:
Uczestnicy będą rywalizować w następujących konkurencjach:
Każdy zawodnik może zgłosić się maksymalnie do dwóch kategorii, co pozwoli na udział zarówno w singlu, jak i w grze podwójnej.
Najlepsi uczestnicy otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zawody mają charakter amatorski, jednak organizatorzy zapewniają profesjonalną oprawę oraz sportową atmosferę sprzyjającą rywalizacji.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada, do godz. 14. Aby wziąć udział w turnieju, należy wysłać mail na adres internetowy: [email protected] lub zadzwonić pod numer 22 334 62 32.