Badmintonowe mistrzostwa na „Hawajskiej”

W niedzielę, 23 listopada 2025 r., w hali sportowej „ZOS Hawajska” przy ul. Dereniowej 48 odbędą się Amatorskie Mistrzostwa Ursynowa w Badmintonie.



Wydarzenie organizowane przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ma charakter otwarty i bezpłatny, dzięki czemu każdy mieszkaniec dzielnicy może wziąć udział w sportowej rywalizacji.

Promocja aktywności fizycznej na Ursynowie

Celem turnieju jest popularyzacja badmintona wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie mieszkańców Ursynowa do aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizatorzy podkreślają, że zawody są skierowane zarówno do osób już trenujących, jak i tych, które chcą spróbować swoich sił po raz pierwszy.

Harmonogram mistrzostw

Zawody rozpoczną się według poniższego planu: