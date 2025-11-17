Poczytać warto. Ulubione Księgarnie Warszawy 2025 wybrane

Najlepsza, Uśpiona, Sklep Podróżnika K2 oraz Antykwariat Praski – to właśnie te księgarnie zdobyły tytuł Ulubionej Księgarni Warszawy 2025. Uroczysta gala finałowa konkursu odbyła się w Nowym Teatrze, gdzie wręczono nagrody oraz wyróżnienia w czterech kategoriach branżowych.



Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem „Tu kupuje się książki”, które podkreśla znaczenie księgarń jako miejsc nie tylko sprzedaży, lecz także lokalnej kultury. – Jako miasto stołeczne chcemy księgarniom dać widoczność i przypominać, jak ważne są te kameralne, lokalne miejsca w pejzażu Warszawy – powiedziała podczas gali Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Reklama Reklama

Zwycięzcy i wyróżnieni podczas uroczystej gali konkursu Ulubiona Księgarnia Warszawy 2025 Foto: Rafał Motyl

Zmiana formuły konkursu sprawiła, że mieszkańcy mogli zgłaszać swoje ulubione miejsca, natomiast laureatów wyłoniła komisja złożona z ekspertów branży księgarskiej oraz zdobywców tytułu z poprzednich lat. Łączna pula nagród wyniosła 120 tys. zł, a tytuły oraz środki finansowe trafiły zarówno do zwycięzców, jak i wyróżnionych.

Ulubione Księgarnie Warszawy 2025 – lista laureatów

Księgarnie ogólnoasortymentowe