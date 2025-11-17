Poczytać warto. Ulubione Księgarnie Warszawy 2025 wybrane

Okolicznościowy upominek w konkursie Ulubiona Księgarnia Warszawy
Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem „Tu kupuje się książki”, które podkreśla znaczenie księgarń jako miejsc nie tylko sprzedaży, lecz także lokalnej kultury. – Jako miasto stołeczne chcemy księgarniom dać widoczność i przypominać, jak ważne są te kameralne, lokalne miejsca w pejzażu Warszawy – powiedziała podczas gali Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.
Zwycięzcy i wyróżnieni podczas uroczystej gali konkursu Ulubiona Księgarnia Warszawy 2025
Zmiana formuły konkursu sprawiła, że mieszkańcy mogli zgłaszać swoje ulubione miejsca, natomiast laureatów wyłoniła komisja złożona z ekspertów branży księgarskiej oraz zdobywców tytułu z poprzednich lat. Łączna pula nagród wyniosła 120 tys. zł, a tytuły oraz środki finansowe trafiły zarówno do zwycięzców, jak i wyróżnionych.
Księgarnie ogólnoasortymentowe
Kluboksięgarnie
Księgarnie specjalistyczne
Antykwariaty
Podczas gali wyróżniono również autorów najciekawszych opinii o księgarniach, którzy otrzymali książki oraz bony prezentowe.
Od września w stolicy trwa kampania „Tu kupuje się książki”, której celem jest promocja niezależnych księgarń jako ważnych miejsc na kulturalnej mapie miasta. W Warszawie działa obecnie około 100 takich punktów, a tytuł „Ulubiona Księgarnia Roku” przyznawany jest od 2020 r.
Konkurs Ulubiona Księgarnia Warszawy organizowany jest przez m.st. Warszawę. Partnerami wydarzenia są: Polska Izba Książki, Biblioteka Analiz oraz Stowarzyszenie Księgarzy Polskich Okręg w Warszawie.