Życie Warszawy

Poczytać warto. Ulubione Księgarnie Warszawy 2025 wybrane

Publikacja: 17.11.2025 17:30

Okolicznościowy upominek w konkursie Ulubiona Księgarnia Warszawy

Foto: mat. pras.

M.B.
Najlepsza, Uśpiona, Sklep Podróżnika K2 oraz Antykwariat Praski – to właśnie te księgarnie zdobyły tytuł Ulubionej Księgarni Warszawy 2025. Uroczysta gala finałowa konkursu odbyła się w Nowym Teatrze, gdzie wręczono nagrody oraz wyróżnienia w czterech kategoriach branżowych.

Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem „Tu kupuje się książki”, które podkreśla znaczenie księgarń jako miejsc nie tylko sprzedaży, lecz także lokalnej kultury. – Jako miasto stołeczne chcemy księgarniom dać widoczność i przypominać, jak ważne są te kameralne, lokalne miejsca w pejzażu Warszawy – powiedziała podczas gali Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Zwycięzcy i wyróżnieni podczas uroczystej gali konkursu Ulubiona Księgarnia Warszawy 2025

Foto: Rafał Motyl

Zmiana formuły konkursu sprawiła, że mieszkańcy mogli zgłaszać swoje ulubione miejsca, natomiast laureatów wyłoniła komisja złożona z ekspertów branży księgarskiej oraz zdobywców tytułu z poprzednich lat. Łączna pula nagród wyniosła 120 tys. zł, a tytuły oraz środki finansowe trafiły zarówno do zwycięzców, jak i wyróżnionych.

Ulubione Księgarnie Warszawy 2025 – lista laureatów

Księgarnie ogólnoasortymentowe

  • Zwycięzca: Najlepsza Księgarnia – ul. Augusta Cieszkowskiego 1/3
  • Wyróżnienie: Księgarnia Korekty – ul. Nowogrodzka 8

Kluboksięgarnie

  • Zwycięzca: Uśpiona Księgarnia – ul. Stalowa 1/4
  • Wyróżnienie: Wrzenie Świata – ul. Gałczyńskiego 7

Księgarnie specjalistyczne

  • Zwycięzca: Księgarnia Sklep Podróżnika – ul. Kaliska 8/10
  • Wyróżnienie: Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki – ul. Grójecka 67

Antykwariaty

  • Zwycięzca: Antykwariat Praski – ul. Kawęczyńska 22
  • Wyróżnienie: TheBooks – ul. Puławska 134A

Podczas gali wyróżniono również autorów najciekawszych opinii o księgarniach, którzy otrzymali książki oraz bony prezentowe.

Warszawa wspiera niezależne księgarnie

Od września w stolicy trwa kampania „Tu kupuje się książki”, której celem jest promocja niezależnych księgarń jako ważnych miejsc na kulturalnej mapie miasta. W Warszawie działa obecnie około 100 takich punktów, a tytuł „Ulubiona Księgarnia Roku” przyznawany jest od 2020 r.

Organizatorzy i partnerzy

Konkurs Ulubiona Księgarnia Warszawy organizowany jest przez m.st. Warszawę. Partnerami wydarzenia są: Polska Izba Książki, Biblioteka Analiz oraz Stowarzyszenie Księgarzy Polskich Okręg w Warszawie.

Źródło: zyciewarszawy.pl

Źródło: zyciewarszawy.pl

