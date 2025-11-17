4.3°C
Życie Warszawy

Wilanów zyska nowe torowisko tramwajowe? Jest umowa na przedłużenie trasy

Publikacja: 17.11.2025 15:15

Przedłużenie dotychczasowej trasy w Alei Rzeczpospolitej może ruszyć najwcześniej w 2028 roku

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

M.B.
Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z firmą Morelia Investments na przygotowanie dokumentacji projektowej dla planowanego przedłużenia trasy tramwajowej w Miasteczku Wilanów. To kolejny krok w rozwoju infrastruktury transportu publicznego na południu Warszawy i przykład współpracy miasta z prywatnym inwestorem.

Morelia Investments – spółka odpowiedzialna za realizację wielofunkcyjnego projektu w rejonie ul. Uprawnej – sfinansuje i przygotuje kompletną dokumentację budowlaną oraz wykonawczą, a także uzyska wszystkie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia prac nad nowym odcinkiem torowiska. Inwestor zajmie się również projektem rozbudowy układu drogowego oraz budową zachodniej jezdni al. Rzeczypospolitej.

Dokumentacja dotycząca infrastruktury tramwajowej ma zostać przekazana Tramwajom Warszawskim w IV kwartale 2028 roku. Realizacja budowy torowiska będzie zależeć od decyzji władz miasta i zabezpieczenia środków finansowych.



Realizacja budowy torowiska będzie zależeć od decyzji władz miasta i zabezpieczenia środków finansowych.

Foto: mat. pras.

Rok funkcjonowania trasy do Wilanowa i 20 milionów pasażerów

Nowa trasa tramwajowa do Wilanowa została oddana do użytku w październiku 2024 roku. Od tego czasu tramwaje linii 14, 16 i 19 dowiozły już 20 milionów pasażerów, w tym 8,4 mln korzystających z nowego odcinka do terminala przy ul. Branickiego. Dokumenty planistyczne od początku przewidywały możliwość dalszej rozbudowy trasy w miarę zagospodarowywania kolejnych obszarów dzielnicy.

– Dziś trudno wyobrazić sobie Wilanów bez tramwajów, a komunikacja szynowa stała się realną alternatywą dla samochodów – podkreśla Ludwik Rakowski, burmistrz Wilanowa. – Dzięki współpracy z prywatnym inwestorem możliwe będzie przedłużenie al. Rzeczypospolitej i zapewnienie mieszkańcom jeszcze lepszego dostępu do komunikacji publicznej.

Tramwajowy projekt publiczno-prywatny – pierwszy taki w Warszawie

Współpraca Tramwajów Warszawskich i Morelia Investments to pierwszy tego rodzaju wspólny projekt tramwajowy w stolicy. Jednak – jak zaznacza prezes spółki, Wojciech Bartelski – podobny model finansowania i współodpowiedzialności inwestorów komercyjnych za infrastrukturę publiczną sprawdził się już przy innych miejskich przedsięwzięciach.

– Transport publiczny odgrywa kluczową rolę w obsłudze dużych obiektów handlowo-usługowych, dlatego takie partnerstwo jest właściwym rozwiązaniem – dodaje Bartelski.

Z kolei Grzegorz Kwiecień, Senior Project Manager w Nhood Services Poland, wskazuje na potrzeby lokalnej społeczności: – Mieszkańcy Wilanowa w konsultacjach jasno podkreślali znaczenie wygodnego dostępu do komunikacji miejskiej. Cieszymy się, że nasza inwestycja będzie wspierać rozwój transportu szynowego w dzielnicy.

Jak będzie wyglądać nowy odcinek torowiska?

Planowane przedłużenie trasy tramwajowej w Wilanowie obejmuje:

  • ok. 0,5 km nowego torowiska w pasie dzielącym al. Rzeczypospolitej,
  • terminal końcowy przed ul. Uprawną wraz z torami odstawczymi i przystankiem,
  • zaprojektowanie układu w sposób umożliwiający kolejne wydłużenie trasy w kierunku południowym.

Inwestycja wpisuje się w długofalową strategię rozwoju transportu szynowego w Warszawie, a jej realizacja pozwoli poprawić obsługę komunikacyjną dynamicznie rozwijającej się części miasta.

