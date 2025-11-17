Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z firmą Morelia Investments na przygotowanie dokumentacji projektowej dla planowanego przedłużenia trasy tramwajowej w Miasteczku Wilanów. To kolejny krok w rozwoju infrastruktury transportu publicznego na południu Warszawy i przykład współpracy miasta z prywatnym inwestorem.



Morelia Investments – spółka odpowiedzialna za realizację wielofunkcyjnego projektu w rejonie ul. Uprawnej – sfinansuje i przygotuje kompletną dokumentację budowlaną oraz wykonawczą, a także uzyska wszystkie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia prac nad nowym odcinkiem torowiska. Inwestor zajmie się również projektem rozbudowy układu drogowego oraz budową zachodniej jezdni al. Rzeczypospolitej.

Dokumentacja dotycząca infrastruktury tramwajowej ma zostać przekazana Tramwajom Warszawskim w IV kwartale 2028 roku. Realizacja budowy torowiska będzie zależeć od decyzji władz miasta i zabezpieczenia środków finansowych.

Rok funkcjonowania trasy do Wilanowa i 20 milionów pasażerów

Nowa trasa tramwajowa do Wilanowa została oddana do użytku w październiku 2024 roku. Od tego czasu tramwaje linii 14, 16 i 19 dowiozły już 20 milionów pasażerów, w tym 8,4 mln korzystających z nowego odcinka do terminala przy ul. Branickiego. Dokumenty planistyczne od początku przewidywały możliwość dalszej rozbudowy trasy w miarę zagospodarowywania kolejnych obszarów dzielnicy.

– Dziś trudno wyobrazić sobie Wilanów bez tramwajów, a komunikacja szynowa stała się realną alternatywą dla samochodów – podkreśla Ludwik Rakowski, burmistrz Wilanowa. – Dzięki współpracy z prywatnym inwestorem możliwe będzie przedłużenie al. Rzeczypospolitej i zapewnienie mieszkańcom jeszcze lepszego dostępu do komunikacji publicznej.