Muzyka i teatr inspirowane filmem Andrzeja Wajdy

Festiwal otworzy w sobotę o godz. 21 dancing „Kurtyna w górę!” w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki. Jego tytuł nawiązuje do uniesienia żelaznej kurtyny w 1955 roku podczas V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów,

Na dancingu wystąpi Ania Rusowicz i Orkiestra Delegatów Wieczornic pod batutą Jakuba Lubowicza. W ich wykonaniu usłyszymy hity Ani Rusowicz, a także jazz, swing, bigbit, bo jak zaznaczają organizatorzy festiwal „Niewinni Czarodzieje” tworzy nie grupa rekonstrukcyjna, ale nowoczesno-sentymentalna.

W Warszawie od 15 do 30 listopada trwa kultowy XX Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje. Bawi i szuka nowych wzorów tożsamości.



Kontynuacja muzycznego programu będzie 21 listopada w legendarnym warszawskim klubie Hybrydy (Złota 7/9) koncert zespołu EABS połączony z silent disco (start o godz. 20). Powrócimy na nim do korzeni polskiego jazzu. Usłyszymy na nim utwory z debiutanckiego albumu grupy pt. „Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)”, będącego hołdem dla artysty i jego twórczości z lat 1962–1967. W wykonaniu EABS posłuchamy muzyki Komedy do etiud baletowych, filmów i wierszy.

To okazja do przypomnienia, że jazzowa ścieżka dźwiękowa, którą Komeda stworzył do filmu Andrzeja Wajdy „Niewinni czarodzieje”, znakomicie oddaje atmosferę młodzieżowego buntu oraz egzystencjalnych poszukiwań. Nie tylko buduje klimat filmu, lecz także pełni funkcję komentarza emocjonalnego, stając się głosem pokolenia szukającego wolności i własnej tożsamości. Dźwięki trąbki, fortepianu i kontrabasu idealnie współgrają z czarno-białymi zdjęciami i dialogami o przemijaniu, samotności oraz potrzebie bliskości.

Reklama Reklama

Podwórko przy kamienicy, w której kręcono „Niewinnych czarodziejów” – przy Chmielnej 10a – zamieni się w scenę na której zaprezentowana zostanie instalacja teatralna „Byle nie o miłości” w reżyserii Agnieszki Wąsikowskiej (29 i 30 listopada o godz. 18 i 20). Pokaz rozpocznie piosenka „Była pogoda” z filmu „Niewinni czarodzieje” w aranżacji Gaby Kulki w jednym z okien kamienicy.

W instalacji wezmą także udział Michał Koterski, Tomasz Schuchardt, Kamila Kuboth-Schuchardt, Wojciech Friedmann, Jerzy Skolimowski, opowiadający o miłości.

Na wydarzenia muzyczne i teatralne obowiązują bilety.

O czym śnią Warszawiacy

A w Fotoplastikonie Warszawskim (Aleje Jerozolimskie 51) od 19 listopada będziemy oglądać wystawę „Miasto, które chcieliśmy zbudować. Warszawa na niezrealizowanych projektach z II połowy XX wieku. Wyjątkowa prezentacja 48 trójwymiarowych zdjęć stołecznych projektów architektonicznych obejmuje zarówno budynki socrealistyczne, jak i ambitne eksperymenty modernistyczne, czyi futurystyczne wizje pochodzące z II połowie XX wieku, jak Amfiteatr na placu Na Rozdrożu, Ściana Zachodnia, metro głębokie, czy projekt przebudowy gmachu Banku Polskiego na siedzibę Muzeum Powstania Warszawskiego.

Podczas festiwalu nie zabraknie także warsztatów. 27 listopada odbędą się w Pracowni Wschodniej przy ul Skoczylasa 8 warsztaty „Ładnie wyglądasz… trochę inaczej”, poświęcone projektowaniu tkanin inspirowane latami 50. Po wprowadzeniu do historii polskiego wzornictwa, uczestnicy zaprojektują własny wolnościowy motyw graficzny, który przeniosą na tekstylia: torby, koszulki, chusty. Prowadzenie: Dorota Maroń i Agnieszka Pasierska z Pracowni SITO zajmującej się drukiem (godz. 18).

Reklama Reklama

Dyskusje XX Festiwalu Warszawskiego Niewinni czarodzieje poruszą różnorodne tematy.

Pierwsza „Hestorie. Dyskusja o polskiej męskości” 18 listopada w Faktycznym Domu Kultury przy Gałczyńskiego 1 (godz 18:30) prowokuje do refleksji, czym jest dzisiaj męskość. Jej punktem wyjścia jest bohater filmu „Niewinni czarodzieje” Bazyli, grany przez Tadeusza Łomnickiego, który ucieka od heroicznego wzorca, antycypując współczesne dylematy mężczyzn poszukujących swej autentyczności i nowych form jej wyrażania. Na spotkaniu Mateusz Adamczyk, dr Marcin Capiga i Miłosz Brzeziński będą mówić o męskiej odwadze i emocjach bez udawania i bez „nakładania zbroi”.

25 listopada w Stowarzyszeniu Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 rozmowa zatytułowana „O czym śnią warszawiacy?” (godz. 18), zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Miasto, Nasze, będzie dotyczyć przyszłości stolicy i szukać odpowiedzi na pytanie, jaką Warszawę chcemy tworzyć .

A 26 listopada w Big Book Cafe MDM gośćmi spotkania „Niewinnie zghostowani. Rozmowa o miłości i strategiach jej prze(t)rwania” (godz. 18:30) będą: prof. Tomasz Szlendak – socjolog, autor m.in. książki „Miłość nie istnieje. Związki, randki i życie solo w XXI wieku”, Maja Herman – lekarka psychiatra, psychoterapeutka, specjalistka ds. dynamiki relacji i współczesnych przemian życia emocjonalnego oraz Marta Niedźwiecka – psycholożka, sex coachka, autorka książek i podkastu „O Zmierzchu”.