3.2°C
1022.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Żywa pamięć: Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego

Publikacja: 19.12.2025 17:00

Rafał Trzaskawski, Małgorzata Winiarek i Jan Ołdakowski podpisują umowę rozbudowy Muzeum Powstania W

Rafał Trzaskawski, Małgorzata Winiarek i Jan Ołdakowski podpisują umowę rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego

Foto: Monika Kuc

Monika Kuc
Podpisanie 19 grudnia umowy na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego zaczyna nowy rozdział w jego historii.

– To dla nas moment szczególny i bardzo uroczysty. Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważne jest dla nas wszystkich Powstanie Warszawskie. Na tę inwestycję czekają nasi bohaterowie – Powstańcy, cała Warszawa i cała Polska. Dlatego, że to rzeczywiście nowa odsłona, nowe sale wystawowe, jeszcze większe otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego na Warszawę. To miejsce niezwykłe także dla wszystkich, którzy do Warszawy przyjeżdżają – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy podczas piątkowej uroczystości podpisania umowy w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Projekt rozbudowy. Wizualizacja: Nizio Design International

Projekt rozbudowy. Wizualizacja: Nizio Design International

Foto: Nizio Design International

I podkreślał, że decyzja rozbudowy muzeum jest wspólnym zobowiązaniem premiera Donalda Tuska, złożonym w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, dyrektora Muzeum Jana Ołdakowskiego i jego własną jako prezydenta Warszawy.

600 tysięcy zwiedzających rocznie

Jan Ołdakowski przypomniał, że kiedy Muzeum Powstania Warszawskiego było projektowane, to zakładano 120 - 200 tysięcy widzów rocznie, a obecnie odwiedza je ponad 600 tysięcy rocznie, więc jego rozbudowa jest konsekwencją tego zainteresowania. – Kiedy powstawało było pierwszym muzeum narracyjnym i nikt sobie nie wyobrażał, że może przyciągnąć aż tylu widzów. – dodawał.

Polecane
Nowy projekt tworzą Muzeum Fabryki Norblina, Stacji Muzeum oraz Muzeum Gazowni Warszawskiej (na zdję
inicjatywa współpracy
Ruszy Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli. Trzy muzea łączą siły
Reklama
Reklama

Jednocześnie wyjaśniał, że umowa z generalnym wykonawcą rozbudowy otworzy Muzeum Powstania Warszawskiego na miasto i realnie włączy je w tkankę miejską. – Dziś naszą główną ulicą jest niewielka Przyokopowa, więc natężenie ruchu sprawia, że dotarcie do muzeum stanowi duże wyzwanie. Nowy pawilon usytuowany od strony ul. Towarowej sprawi, że dostęp do Muzeum Powstania Warszawskiego stanie się znacznie łatwiejszy – przekonywał.

Wartość zawartego kontraktu rozbudowy wynosi 138,9 miliona złotych. 100 milionów pochodzi z budżetu państwa. (Muzeum Powstania Warszawskiego jest współprowadzone przez ministerstwo kultury). A Rada Warszawy dopisała na rozbudowę 45 mln zł w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2055.

Polecane
W lutym 1953 roku odbudowany pałac przekazano na siedzibę Instytutowi im. Fryderyka Chopina (później
remont
Muzeum Chopina zamknięte na rok z powodu modernizacji

Wyjątkowy projekt

Małgorzata Winiarek – Gajewska – Prezes Zarządu NDI S.A, reprezentującego konsorcjum firm budowlanych, zapowiedziała, że rozbudowa trwać będzie 40 miesięcy (3 lata i 4 miesiące). – Jesteśmy firmą z Sopotu, ale nie zmienia to faktu, że ten wyjątkowy projekt ma znaczenie dla nas wszystkich – dla całej Polski – mówiła. – Cieszymy się, że będziemy mogli realizować ten projekt i urzeczywistnić koncepcję, która jest niezwykle interesująca architektonicznie.

Podstawą projektu rozbudowy jest wyłoniona w 2018 roku w konkursie architektonicznym koncepcja autorstwa Mirosława Nizio i pracowni Nizio Design International (współtwórca wystawy stałej Muzeum Powstania Warszawskiego). Architekt mówił, że nowy projekt udało się wpisać w istniejące miejsce i ma nadzieję, że się w nim zakorzeni.

Umowa podpisana

Umowa podpisana

Foto: Monika Kuc

Reklama
Reklama

Według planów nowy pawilon z zielonym dachem stanie w miejscu dawnej rampy kolejowej od strony ul. Towarowej. Powierzchnie trzykondygnacyjnego obiektu wyniesie 7200 m². Jego naziemna część pełnić będzie funkcję głównego punktu obsługi zwiedzających – ze strefą kas, kontrolą bezpieczeństwa, przestrzeniami warsztatowymi, sklepem muzealnym oraz restauracją.

Z istniejącymi, zabytkowymi budynkami Muzeum nowy pawilon z ostanie połączony systemem podziemnych przejść.

W kondygnacjach podziemnych usytuowane zostanie wielofunkcyjne multimedialne audytorium z widownią na 300 osób, szatnie, przestrzeń wystaw czasowych oraz zaplecze magazynowe.

Projekt rozbudowy – nowy pawilon. Wizualizacja Nizio Design International

Projekt rozbudowy – nowy pawilon. Wizualizacja Nizio Design International

Foto: Nizio Design International

Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego ma także znaczący wymiar urbanistyczny. W ciągu ostatnich dwóch dekad otoczenie muzeum uległo całkowitej przemianie - w sąsiedztwie powstała nowa dzielnica biurowo-mieszkaniowa, uruchomiono linię metra. Inwestycja stworzy w tej części warszawskiej Woli nową, przyjazną przestrzeń zieloną, zachęcającą do odpoczynku i refleksji w bezpośrednim kontakcie z historią miasta.

Dyrektor Muzeum uzupełnia, że nie będzie zmian w wystawie stałej. Rozbudowa nie zahamuje także jego działalności. Maksymalnie nieczynne ma być kilka lub kilkanaście tygodni na czas podłączenia głównego budynku z nowym.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

Na Marszałkowskiej przy Domu pod sedesami trwa nerwowe oczekiwanie... W latach 70. miasto cierpiało
warszawskie historie Szczepańskiego

Warsiawskie taksówki

Pawilon przy ulicy Szolz-Rogozińskiego nie należy w całości spódzielni
nieruchomości miejskie

Siódma próba sprzedaży lokali przy Szolca-Rogozińskiego 1. Czy tym razem się uda?

Sercem inwestycji ma być ogólnodostępny plac centralny otoczony dwoma pawilonami usługowymi
inwestycje

Nowe osiedle na Grochowie. W planie przebudowa szkoły i ulic

Michał Urbaniak
pożegnanie

Michał Urbaniak nie żyje

Atutem obiektu ma być zaplecze gastronomiczne, w tym restauracja oraz bar umiejscowiony na dachu bud
inwestycje

Nowy hotel w Jachrance pod Warszawą w technologii modułowej

Gdy galeria będzie niepotrzebna, zburzymy ją. Yoram Reshef o przyszłości Blue City
handel

Gdy galeria będzie niepotrzebna, zburzymy ją. Yoram Reshef o przyszłości Blue City

dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski w rozmowie ze studentami
promocja nauki

Finał trasy IGNIS. Dwa miesiące spotkań ze polskim astronautą

Inwestycja pod nazwą ale!KEN będzie rosłą stopniowo
inwestycje

Ruszyła wielka inwestycja mieszkaniowa na Ursynowie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama