Jednocześnie wyjaśniał, że umowa z generalnym wykonawcą rozbudowy otworzy Muzeum Powstania Warszawskiego na miasto i realnie włączy je w tkankę miejską. – Dziś naszą główną ulicą jest niewielka Przyokopowa, więc natężenie ruchu sprawia, że dotarcie do muzeum stanowi duże wyzwanie. Nowy pawilon usytuowany od strony ul. Towarowej sprawi, że dostęp do Muzeum Powstania Warszawskiego stanie się znacznie łatwiejszy – przekonywał.

Wartość zawartego kontraktu rozbudowy wynosi 138,9 miliona złotych. 100 milionów pochodzi z budżetu państwa. (Muzeum Powstania Warszawskiego jest współprowadzone przez ministerstwo kultury). A Rada Warszawy dopisała na rozbudowę 45 mln zł w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2055.

Wyjątkowy projekt

Małgorzata Winiarek – Gajewska – Prezes Zarządu NDI S.A, reprezentującego konsorcjum firm budowlanych, zapowiedziała, że rozbudowa trwać będzie 40 miesięcy (3 lata i 4 miesiące). – Jesteśmy firmą z Sopotu, ale nie zmienia to faktu, że ten wyjątkowy projekt ma znaczenie dla nas wszystkich – dla całej Polski – mówiła. – Cieszymy się, że będziemy mogli realizować ten projekt i urzeczywistnić koncepcję, która jest niezwykle interesująca architektonicznie.

Podstawą projektu rozbudowy jest wyłoniona w 2018 roku w konkursie architektonicznym koncepcja autorstwa Mirosława Nizio i pracowni Nizio Design International (współtwórca wystawy stałej Muzeum Powstania Warszawskiego). Architekt mówił, że nowy projekt udało się wpisać w istniejące miejsce i ma nadzieję, że się w nim zakorzeni.

Według planów nowy pawilon z zielonym dachem stanie w miejscu dawnej rampy kolejowej od strony ul. Towarowej. Powierzchnie trzykondygnacyjnego obiektu wyniesie 7200 m². Jego naziemna część pełnić będzie funkcję głównego punktu obsługi zwiedzających – ze strefą kas, kontrolą bezpieczeństwa, przestrzeniami warsztatowymi, sklepem muzealnym oraz restauracją.

Z istniejącymi, zabytkowymi budynkami Muzeum nowy pawilon z ostanie połączony systemem podziemnych przejść.

W kondygnacjach podziemnych usytuowane zostanie wielofunkcyjne multimedialne audytorium z widownią na 300 osób, szatnie, przestrzeń wystaw czasowych oraz zaplecze magazynowe.

Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego ma także znaczący wymiar urbanistyczny. W ciągu ostatnich dwóch dekad otoczenie muzeum uległo całkowitej przemianie - w sąsiedztwie powstała nowa dzielnica biurowo-mieszkaniowa, uruchomiono linię metra. Inwestycja stworzy w tej części warszawskiej Woli nową, przyjazną przestrzeń zieloną, zachęcającą do odpoczynku i refleksji w bezpośrednim kontakcie z historią miasta.

Dyrektor Muzeum uzupełnia, że nie będzie zmian w wystawie stałej. Rozbudowa nie zahamuje także jego działalności. Maksymalnie nieczynne ma być kilka lub kilkanaście tygodni na czas podłączenia głównego budynku z nowym.