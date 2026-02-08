Konkurs filmowy #63sekundy. Do wygrania 10 tys. zł

Momenty, które mają dla mnie znaczenie - tak brzmi hasło tegorocznej edycji konkursu filmowego #63sekundy. To propozycja dla młodych lubiących nagrywać krótkie formy wideo.



Do wygrania nagrody finansowe, a finaliści zostaną ogłoszeni na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie. Konkurs organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego.

Konkurs filmowy dla młodych twórców

„Wydaje Ci się, że Twoja codzienność to rutyna - powtarzalne czynności i obowiązki - szkoła, nauka, spanie, szkoła, nauka, spanie, szko...? A może w tej pozornej monotonii są chwile, które zostawiają w Tobie dobry ślad? Inspirujące spotkania, wesołe rozmowy, emocjonujące wydarzenia, a może to zwykłe momenty na koniec okazują się być diamentem Twoim życiu?” – pytają organizatorzy konkursu.

Muzeum Powstania Warszawskiego zachęca do udziału w konkursie młode osoby (w wieku od 15 do 22 lat). W 63‐sekundowym filmie trzeba pokazać momenty, które naprawdę coś istotnego poruszają. „Te, które cenisz, które zapamiętałaś, które mówią coś ważnego o Tobie. To szansa, by uchwycić emocje i sposób, w jaki patrzysz na świat i to, co w Twoim otoczeniu naprawdę ma znaczenie” – tłumaczą organizatorzy.

Nagrody w konkursie #63sekundy

Laureaci konkursu #63sekundy otrzymają nagrody finansowe: I miejsce: 10 000 zł; II miejsce 5000 zł; III miejsce 3000 zł. Nagrody dla finalistów zostaną przyznane 2 maja podczas gali finałowej Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.