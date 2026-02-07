-0.3°C
1009.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Ruszyła 7. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Publikacja: 07.02.2026 12:56

Do BOM-u można zgłosić projekt inwestycyjny o wartości do 1,2 mln zł brutto lub nieinwestycyjny, któ

Do BOM-u można zgłosić projekt inwestycyjny o wartości do 1,2 mln zł brutto lub nieinwestycyjny, którego wartość nie przekracza 240 tys. zł brutto.

Foto: Adobe Stock

rbi
Rozpoczął się nabór projektów do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne można zgłaszać do 2 marca. W puli jest 30 mln zł na ich realizację.

W Budżecie Obywatelskim Mazowsza może wziąć udział każdy mieszkaniec regionu, bez względu na wiek i doświadczenie. Każdy głos i każdy pomysł mają znaczenie.

– Od siedmiu lat wspólnie tworzymy Budżet Obywatelski Mazowsza i zmieniamy nasz region. Kupujemy nowoczesny sprzęt medyczny i ambulanse, poprawiamy bezpieczeństwo na drogach, organizujemy ciekawe wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne. W tym roku na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczyliśmy 30 mln zł – mówi marszałek Adam Struzik.

Polecane
Jak informuje urząd marszałkowski, według szacunków w Polsce jest około 950 tys. bezdomnych psów i k
ZWIERZĘ MAZOWIECKIE
Samorząd Mazowsza pomoże bezdomnym zwierzętom

Projekty można zgłaszać do 2 marca. Wyniki ocen projektów zostaną przedstawione do 24 czerwca. Głosowanie odbędzie się od 31 lipca do 7 września, a zwycięskie projekty wybrane do realizacji mieszkańcy poznają do 15 października.

– W tym roku limitowana edycja 007. To wy możecie zmienić Mazowsze. Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić swój projekt w budżecie obywatelskim – zachęca Sara Michalska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. organizacyjnych.

Reklama
Reklama

Czym jest Budżet Obywatelski Mazowsza?

BOM to część środków z budżetu województwa, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy regionu. Zgłoszone projekty są oceniane, a następnie poddawane głosowaniu. Te, które zdobędą największe poparcie, zostaną zrealizowane. Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku. W imieniu dzieci wnioski składają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Do BOM-u można zgłosić projekt inwestycyjny o wartości do 1,2 mln zł brutto lub nieinwestycyjny, którego wartość nie przekracza 240 tys. zł brutto. Każdy musi być poparty 50 podpisami mieszkańców Mazowsza, być zgodny z zakresem zadań województwa, możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, ogólnodostępny dla mieszkańców Mazowsza. W przypadku projektu inwestycyjnego musi on zostać zrealizowany na nieruchomości, do której województwo ma tytuł prawny.

Jak zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza?

Projekty można zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej https://bom.mazovia.pl/, pocztą i osobiście w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Warszawie lub jego delegaturach w: Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Żyrardowie i Wołominie. Projekt i podpisy na liście poparcia muszą być złożone na odpowiednich formularzach, które są dostępne na stronie internetowej BOM-u.

Polecane
Statystyki wskazują na spadek liczby interwencji związanych z przemocą domową w miejscowościach obję
sprzedaż alkoholu
Nocna prohibicja kroczy przez Mazowsze. Dołączają kolejni

W ubiegłej edycji BOM mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę 492 pomysłów, z czego do głosowania zakwalifikowano 362. Najwięcej, bo aż 54, zgłoszono w regionie radomskim. Na drugim miejscu uplasował się region ciechanowski z 50 projektami. Podium zamknął region siedlecki z 34 projektami. W głosowaniu wygrały projekty dotyczące organizacji koncertów, pikników, zakupu sprzętu dla szpitali, doświetlenie przejść dla pieszych czy zakup ambulansów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Idze Świątek nagrodę wręczyła wiceprezydent Renata Kaznowska
PLEBISCYT

Mistrzowie Sportu Warszawy 2025. Kto został zwycięzcą plebiscytu?

Od stycznia do grudnia 2025 roku załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania odbierały odpady od
ODPADY

Podsumowanie MPO. 300 tys. ton odpadów w 2025 roku

Jak informuje urząd marszałkowski, według szacunków w Polsce jest około 950 tys. bezdomnych psów i k
ZWIERZĘ MAZOWIECKIE

Samorząd Mazowsza pomoże bezdomnym zwierzętom

W nowej inwestycji na północnej Pradze znajdzie się 207 mieszkań z niskimi czynszami
INWESTYCJE

Nowe mieszkania TBS na Pradze-Północ. Inwestycja przy Jagiellońskiej 47 na półmetku

Stadion lekkoatletyczny AWF
URBANISTYKA

Ostatnia szansa na ratunek dla Lasu Bielańskiego?

Pokaz warszawskiej iluminacji świątecznej dobiega końca. W przyszłym roku zobaczymy zupełnie nowe de
przestrzeń miejska

Przedostatni weekend ze świąteczną retro iluminacją w Warszawie

W czasie ferii funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 13 kilogramów substancji narkotycznych i psychotr
bezpieczeństwo

„Czyste Ferie 2026” w Warszawie. Tysiące policjantów, setki kontroli

Radni Targówka w sprawie Mostu Krasińskiego byli jednomyślni
planowanie miasta

Radni Targówka za Mostem Krasińskiego. W opozycji tylko Żoliborz

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA