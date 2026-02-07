Ruszyła 7. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Rozpoczął się nabór projektów do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne można zgłaszać do 2 marca. W puli jest 30 mln zł na ich realizację.



W Budżecie Obywatelskim Mazowsza może wziąć udział każdy mieszkaniec regionu, bez względu na wiek i doświadczenie. Każdy głos i każdy pomysł mają znaczenie.

– Od siedmiu lat wspólnie tworzymy Budżet Obywatelski Mazowsza i zmieniamy nasz region. Kupujemy nowoczesny sprzęt medyczny i ambulanse, poprawiamy bezpieczeństwo na drogach, organizujemy ciekawe wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne. W tym roku na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczyliśmy 30 mln zł – mówi marszałek Adam Struzik.

Projekty można zgłaszać do 2 marca. Wyniki ocen projektów zostaną przedstawione do 24 czerwca. Głosowanie odbędzie się od 31 lipca do 7 września, a zwycięskie projekty wybrane do realizacji mieszkańcy poznają do 15 października.

– W tym roku limitowana edycja 007. To wy możecie zmienić Mazowsze. Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić swój projekt w budżecie obywatelskim – zachęca Sara Michalska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. organizacyjnych.