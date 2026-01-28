0.5°C
Życie Warszawy
Nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu już działają. Oto lokalizacje

Publikacja: 28.01.2026 14:00

Odcinkowy pomiar prędkości na A2

Odcinkowy pomiar prędkości na A2

Foto: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Anna Rogalska
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu trzech nowych odcinkowych pomiarów prędkości na Mazowszu. Pojawiły się na autostradzie A2 oraz na drogach ekspresowych S7 i S8.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości na drogach w okolicach Warszawy zostały uruchomione z początkiem tego tygodnia. Działają od poniedziałku 26 stycznia.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości. Gdzie się znajdują?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym uruchomiło odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych lokalizacjach. Znajdują się na trasach:

  • A2 – węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów Długość odcinka pomiarowego: 17,4 km. Dozwolona prędkość wynosi 140 km/h dla aut osobowych i 80 km/h dla samochodów ciężarowych
  • S7 - węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów Długość odcinka: 15,9 km. Dozwolona prędkość wynosi 120 km/h dla aut osobowych i 80 km/h dla ciężarówek
  • S8 - na obwodnicy Nadarzyna Długość odcinka: 3,2 km. Dozwolona prędkość wynosi 120 km/h dla aut osobowych i 80 km/h dla ciężarówek

Przed miejscem rozpoczęcia odcinkowego pomiaru prędkości znajdują się znaki informacyjne.   

Odcinkowych pomiarów prędkości będzie więcej

Na drogach całej Polski wkrótce mają się pojawić 43 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Na Mazowszu łącznie ma być ich dziewięć. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym podpisało umowę na dostawę nowych urządzeń latem ubiegłego roku. Wykonawca dostał maksymalnie 76 tygodni na ich montaż. Termin realizacji wyznaczono na 30 czerwca 2026 r.

Systemy Unicam VELOCITY 4 mają działać na drogach ekspresowych i autostradach, w miejscach ustalonych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i policją. System żółtych kamer automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi.

„Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód” - informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu. Gdzie będą działać?

Dziewięć odcinkowych pomiarów prędkości na Mazowszu przewidziano na odcinkach:

  • A2 – od węzła Mińsk Mazowiecki do węzła Janów
  • S8 – Ostrów Mazowiecka
  • S7 – od węzła Tarczyn Południe do węzła Mszczonowska
  • S17 – Garwolin Zachód – Garwolin Południe
  • S2 – od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska
  • S7 – od węzła Radom Północ do węzła Wolanów
  • S8 – od węzła Zielonka do węzła Wołomin (Nowy Janków)
  • S8 – Nadarzyn
  • S8 – od węzła Opacz do węzła Puchały
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

