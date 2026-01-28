Nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu już działają. Oto lokalizacje

Odcinkowych pomiarów prędkości będzie więcej

Na drogach całej Polski wkrótce mają się pojawić 43 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Na Mazowszu łącznie ma być ich dziewięć. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym podpisało umowę na dostawę nowych urządzeń latem ubiegłego roku. Wykonawca dostał maksymalnie 76 tygodni na ich montaż. Termin realizacji wyznaczono na 30 czerwca 2026 r.

Systemy Unicam VELOCITY 4 mają działać na drogach ekspresowych i autostradach, w miejscach ustalonych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i policją. System żółtych kamer automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi.

„Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód” - informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu. Gdzie będą działać?

Dziewięć odcinkowych pomiarów prędkości na Mazowszu przewidziano na odcinkach: