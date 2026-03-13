Kurierzy rowerowi zagrażają pieszym? Radny pyta o reakcję miasta

Kurierzy firm oferujących jedzenie lub zakupy przez aplikację jeżdżą coraz bezpieczniej – zapewnia stołeczny ratusz. Czy w zwiażku z tym piesi mogą czuć się bezpiecznie?



Interpelację dotyczącą przygotowania miasta do wzmożonego ruchu nielegalnych rowerów elektrycznych w okresie wiosennym złożył radny miejski Damian Kowalczyk.

Reklama Reklama

Rowery elektryczne zagrożeniem dla pieszych

W ubiegłym roku na terenie Warszawy prowadzone były kontrole pojazdów elektrycznych poruszających się po drogach publicznych oraz drogach rowerowych, w wyniku których ujawniano liczne przypadki użytkowania tzw rowerów elektrycznych nie spełniających ustawowej definicji roweru, a w rzeczywistości stanowiących motorowery.

Obecnie, w okresie zimowym, skala zjawiska jest mniejsza, jednak wraz z nadejściem wiosny i poprawą pogody liczba tego typu pojazdów na ulicach i ścieżkach rowerowych ponownie znacząco wzrośnie. Pojazdy te często poruszają się z dużą prędkością, bez pedałowania, a ich użytkownicy korzystają z chodników i ciągów pieszo-rowerowych, co stanowi realne zagrożenie dla pieszych, w szczególności dzieci i osób starszych.

Wiceprezydent Tomasz Mencina zapewnia w odpowiedzi na interpelację, że problematyka związana z kontrolą drogową e-rowerów jest traktowana jako stałe zadanie w służbie i pozostaje w ciągłym zainteresowaniu policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz strażników straży miejskiej.