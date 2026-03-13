13.3°C
Kurierzy rowerowi zagrażają pieszym? Radny pyta o reakcję miasta

Publikacja: 13.03.2026 07:35

W ubiegłym roku na terenie Warszawy prowadzone były kontrole pojazdów elektrycznych poruszających si

W ubiegłym roku na terenie Warszawy prowadzone były kontrole pojazdów elektrycznych poruszających się po drogach publicznych oraz drogach rowerowych

Kurierzy firm oferujących jedzenie lub zakupy przez aplikację jeżdżą coraz bezpieczniej – zapewnia stołeczny ratusz. Czy w zwiażku z tym piesi mogą czuć się bezpiecznie?

Interpelację dotyczącą przygotowania miasta do wzmożonego ruchu nielegalnych rowerów elektrycznych w okresie wiosennym złożył radny miejski Damian Kowalczyk.

Rowery elektryczne zagrożeniem dla pieszych

W ubiegłym roku na terenie Warszawy prowadzone były kontrole pojazdów elektrycznych poruszających się po drogach publicznych oraz drogach rowerowych, w wyniku których ujawniano liczne przypadki użytkowania tzw rowerów elektrycznych nie spełniających ustawowej definicji roweru, a w rzeczywistości stanowiących motorowery.

Obecnie, w okresie zimowym, skala zjawiska jest mniejsza, jednak wraz z nadejściem wiosny i poprawą pogody liczba tego typu pojazdów na ulicach i ścieżkach rowerowych ponownie znacząco wzrośnie. Pojazdy te często poruszają się z dużą prędkością, bez pedałowania, a ich użytkownicy korzystają z chodników i ciągów pieszo-rowerowych, co stanowi realne zagrożenie dla pieszych, w szczególności dzieci i osób starszych.

Wiceprezydent Tomasz Mencina zapewnia w odpowiedzi na interpelację, że problematyka związana z kontrolą drogową e-rowerów jest traktowana jako stałe zadanie w służbie i pozostaje w ciągłym zainteresowaniu policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz strażników straży miejskiej.

Spotkania służb porządkowych i firm aplikacyjnych

Jak dodaje, w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa w 2025 r. odbył się cykl spotkań z udziałem przedstawicieli służb porządkowych oraz firm aplikacyjnych dostarczających posiłki, w  sprawie ograniczenia stwierdzonych nieprawidłowości.

„Na spotkaniu 14 listopada 2025 r. zarówno Policja jak i Straż Miejska m.st. Warszawy potwierdziły mniejszą liczbę nieprawidłowości, przy jednoczesnym wzroście liczby kurierów zarejestrowanych przez firmy aplikacyjne” – napisał wiceprezydent.

W 2026 r. ratusz przewiduje zorganizowanie kolejnego spotkania z firmami oferującymi jedzenie lub zakupy przez aplikcję i kontynuowanie „wzmożonych działań kontrolno-represyjnych” wobec kierujących rowerami, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów. Działania będą prowadzone przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

