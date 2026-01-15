Wypadki w Warszawie w 2025 roku. Mniej ofiar wśród pieszych

Liczba ofiar wypadków w Warszawie trzeci rok z rzędu utrzymała się poniżej trzydziestu osób
Z analizy wynika jednak, że nową grupą o wysokim stopniu ryzyka stają się motocykliści. Łączna liczba ofiar wypadków w Warszawie trzeci rok z rzędu utrzymała się poniżej trzydziestu osób, co stanowi jeden z najniższych wyników w historii gromadzenia danych.
Statystyka wypadków w Warszawie w 2025 roku
W 2025 roku na warszawskich drogach doszło do 24 wypadków śmiertelnych, w których zginęło łącznie 28 osób. W strukturze ofiar odnotowano 12 pieszych, co stanowi spadek o trzy osoby w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie znacząco wzrosła liczba ofiar wśród użytkowników motocykli – w minionym roku życie straciło 8 osób (6 kierujących i 2 pasażerów).
Pozytywnym zjawiskiem jest całkowity brak ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (UTO) i urządzeń wspomagających ruch (UWR). Jest to pierwszy taki wynik od co najmniej piętnastu lat. Pozostałe ofiary to 3 kierowców oraz 5 pasażerów samochodów osobowych.
Analiza wypadków z udziałem pieszych podważa stereotypy dotyczące zagrożeń na tzw. zebrach bez sygnalizacji świetlnej. Spośród 11 zdarzeń śmiertelnych z udziałem tej grupy, tylko dwa miały miejsce na przejściach nienadzorowanych przez sygnalizację. W obu przypadkach sprawcy byli pod wpływem substancji odurzających.
Pozostałe tragiczne zdarzenia wynikały głównie z ignorowania przepisów:
Kluczowym problemem pozostaje prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W 2025 roku co czwarty wypadek śmiertelny (6 z 24 zdarzeń) został spowodowany przez osobę nietrzeźwą lub będącą pod wpływem środków odurzających. Wśród sześciu nietrzeźwych sprawców pięciu było kierującymi pojazdami.
Statystyki wskazują na drastyczną dysproporcję w skutkach tych zdarzeń: żaden z nietrzeźwych kierowców nie poniósł śmierci, natomiast w wyniku ich działań zginęło sześć osób. Przypadki te dotyczą najgłośniejszych zdarzeń ubiegłego roku, w tym wypadków na Wisłostradzie oraz w Alei Solidarności.
Władze Warszawy kontynuują inwestycje w infrastrukturę drogową, mające na celu minimalizowanie skutków ewentualnych błędów użytkowników ruchu. Nowoczesne rozwiązania techniczne i przebudowy niebezpiecznych miejsc realnie ograniczają liczbę tragicznych zdarzeń. Dane pokazują jednak, że nawet najbardziej zaawansowane zabezpieczenia infrastrukturalne okazują się niewystarczające w sytuacjach rażącego naruszania przepisów lub prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości.