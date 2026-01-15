Wypadki w Warszawie w 2025 roku. Mniej ofiar wśród pieszych

Wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w stolicy za ubiegły rok wskazują na utrzymujący się trend spadkowy w kategorii ofiar śmiertelnych wśród pieszych.



Z analizy wynika jednak, że nową grupą o wysokim stopniu ryzyka stają się motocykliści. Łączna liczba ofiar wypadków w Warszawie trzeci rok z rzędu utrzymała się poniżej trzydziestu osób, co stanowi jeden z najniższych wyników w historii gromadzenia danych.

Statystyka wypadków w Warszawie w 2025 roku Foto: mat. pras.

Bilans ofiar i zmiany w strukturze zagrożeń

W 2025 roku na warszawskich drogach doszło do 24 wypadków śmiertelnych, w których zginęło łącznie 28 osób. W strukturze ofiar odnotowano 12 pieszych, co stanowi spadek o trzy osoby w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie znacząco wzrosła liczba ofiar wśród użytkowników motocykli – w minionym roku życie straciło 8 osób (6 kierujących i 2 pasażerów).

Pozytywnym zjawiskiem jest całkowity brak ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (UTO) i urządzeń wspomagających ruch (UWR). Jest to pierwszy taki wynik od co najmniej piętnastu lat. Pozostałe ofiary to 3 kierowców oraz 5 pasażerów samochodów osobowych.