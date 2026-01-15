0.1°C
1023.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Wypadki w Warszawie w 2025 roku. Mniej ofiar wśród pieszych

Publikacja: 15.01.2026 17:35

Liczba ofiar wypadków w Warszawie trzeci rok z rzędu utrzymała się poniżej trzydziestu osób

Liczba ofiar wypadków w Warszawie trzeci rok z rzędu utrzymała się poniżej trzydziestu osób

Foto: materiały policji

M.B.
Wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w stolicy za ubiegły rok wskazują na utrzymujący się trend spadkowy w kategorii ofiar śmiertelnych wśród pieszych.

Z analizy wynika jednak, że nową grupą o wysokim stopniu ryzyka stają się motocykliści. Łączna liczba ofiar wypadków w Warszawie trzeci rok z rzędu utrzymała się poniżej trzydziestu osób, co stanowi jeden z najniższych wyników w historii gromadzenia danych.

Statystyka wypadków w Warszawie w 2025 roku

Statystyka wypadków w Warszawie w 2025 roku

Foto: mat. pras.

Bilans ofiar i zmiany w strukturze zagrożeń

W 2025 roku na warszawskich drogach doszło do 24 wypadków śmiertelnych, w których zginęło łącznie 28 osób. W strukturze ofiar odnotowano 12 pieszych, co stanowi spadek o trzy osoby w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie znacząco wzrosła liczba ofiar wśród użytkowników motocykli – w minionym roku życie straciło 8 osób (6 kierujących i 2 pasażerów).

Pozytywnym zjawiskiem jest całkowity brak ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (UTO) i urządzeń wspomagających ruch (UWR). Jest to pierwszy taki wynik od co najmniej piętnastu lat. Pozostałe ofiary to 3 kierowców oraz 5 pasażerów samochodów osobowych.

Polecane
Przetarg na odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady
bezpieczeństwo ruch drogowego
Przetarg na odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady
Reklama
Reklama

Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych

Analiza wypadków z udziałem pieszych podważa stereotypy dotyczące zagrożeń na tzw. zebrach bez sygnalizacji świetlnej. Spośród 11 zdarzeń śmiertelnych z udziałem tej grupy, tylko dwa miały miejsce na przejściach nienadzorowanych przez sygnalizację. W obu przypadkach sprawcy byli pod wpływem substancji odurzających.

Pozostałe tragiczne zdarzenia wynikały głównie z ignorowania przepisów:

  • pięć przypadków dotyczyło przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym,
  • trzy przypadki były skutkiem wejścia pieszych na czerwone światło,
  • jedno zdarzenie zostało spowodowane przez kierowcę, który zignorował sygnał czerwony i doprowadził do śmierci dwóch osób.

Wpływ używek na tragiczne statystyki

Kluczowym problemem pozostaje prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W 2025 roku co czwarty wypadek śmiertelny (6 z 24 zdarzeń) został spowodowany przez osobę nietrzeźwą lub będącą pod wpływem środków odurzających. Wśród sześciu nietrzeźwych sprawców pięciu było kierującymi pojazdami.

Statystyki wskazują na drastyczną dysproporcję w skutkach tych zdarzeń: żaden z nietrzeźwych kierowców nie poniósł śmierci, natomiast w wyniku ich działań zginęło sześć osób. Przypadki te dotyczą najgłośniejszych zdarzeń ubiegłego roku, w tym wypadków na Wisłostradzie oraz w Alei Solidarności.

Polecane
Fotoradar został zniszczony po raz trzeci po 11 dniach funkcjonowania
ruch drogowy
Najbardziej znienawidzony fotoradar w Polsce zniszczony po raz trzeci
Reklama
Reklama

Infrastruktura a błędy ludzkie

Władze Warszawy kontynuują inwestycje w infrastrukturę drogową, mające na celu minimalizowanie skutków ewentualnych błędów użytkowników ruchu. Nowoczesne rozwiązania techniczne i przebudowy niebezpiecznych miejsc realnie ograniczają liczbę tragicznych zdarzeń. Dane pokazują jednak, że nawet najbardziej zaawansowane zabezpieczenia infrastrukturalne okazują się niewystarczające w sytuacjach rażącego naruszania przepisów lub prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Powodem likwidacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ma być niż demograficzny
RADA WARSZAWY

Burzliwa debata o przedszkolach. „Radni, nie zapomnijcie, kto wam płaci”

Najbliższy weekend w Warszawie upłynie pod znakiem słonecznej, ale chłodnej pogody
prognoza

To tylko cisza przed burzą. Wiemy, kiedy w Warszawę uderzy mróz znad Syberii

Wśród wielkich roślinożerców obdarownych przez CPK są słonie mieszkające w warszawskim zoo
zwierzę warszawskie

Roślinożercy ze stołecznego zoo obdarowani przez CPK

Pierwotnie obiekt, nazywany Glorietą Flamandzką, powstał przed 1780 rokiem jako jeden z dwóch budynk
zabytki

Domek Mauretański przejdzie renowację w 2026 roku

"Studio A" to jeden z trzech nowych wieżowców na mapie Warszawy
inwestycje

Warszawa, jakiej jeszcze nie widzieliście. Rok 2026 zmieni panoramę stolicy

Początkowo rejsy na trasie Warszawa – Malaga – Warszawa będą realizowane od 3 do 4 razy w tygodniu.
samolot

LOT ma nowe połączenie z Warszawy do Malagi

Modernizacja 500 m2 przestrzeni była realizowana w trybie live, co oznacza, że obiekt pozostawał dos
rekreacja

Modernizacja strefy Wellness i SPA w Suntago zakończona

Proponowany porządek obrad Rady Warszawy obejmuje ponad 80 punktów
samorząd

XXXI sesja Rady Miasta. Zaprotestują wychowawcy, rodzice i politycy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama