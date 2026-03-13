Światowa kultura na wyciągnięcie ręki. Spektakle i wystawy w kinie

Dla fanów teatru przygotowano nową interpretację „Hamleta” w reżyserii Roberta Hastie. Spektakl, w którym główną rolę gra Hiran Abeysekera, stawia pytania o odpowiedzialność i władzę, nie unikając przy tym mrocznego humoru. Kolejną propozycją z cyklu National Theatre Live jest „The Fifth Step”, zaplanowany na 25 marca. To zarejestrowana na żywo w Londynie historia o zaufaniu i trudnych prawdach rodzących się między członkami grupy Anonimowych Alkoholików.

Foto: mat. pras.

Wielcy mistrzowie malarstwa na ekranie

Oprócz teatru i opery marzec w Multikinie to także czas spotkań z wielką sztuką. Film "Tycjan. Imperium barw" przybliża postać jednego z najważniejszych twórców renesansu, analizując jego ambicję oraz ogromny wpływ na europejskie malarstwo. O dziełach weneckiego mistrza opowiada w nim między innymi Jeff Koons. Seanse tej produkcji odbędą się 16 i 18 marca.

Foto: mat. pras.

Miesiąc zamknie projekcja Turner & Constable z cyklu Exhibition On Screen. Dokument prezentuje przełomową wystawę z londyńskiej galerii Tate Britain, skupiając się na artystycznej rywalizacji dwóch wybitnych brytyjskich pejzażystów.

Bilety na wszystkie wydarzenia kulturalne można nabyć w kasach, przez aplikację mobilną oraz na stronie internetowej sieci.