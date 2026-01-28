Pendolino nie pojedzie na trasie Warszawa-Wrocław. PKP planuje duże zmiany

Od 28 stycznia Pendolino nie będzie już obsługiwać trasy z Warszawy do Wrocławia, a jego ewentualny powrót na ten szlak nie jest jeszcze przesądzony. To jednak tylko jedna ze zmian, na które muszą przygotować się pasażerowie.



Pendolino na trasie z Warszawy do Wrocławia od 28 stycznia zastąpione będzie przez pociągi kategorii EIC (ekspresy wagonowe – informuje serwis Rynek Kolejowy.

Pendolino znika od 3 marca

- Pociąg EIP 1604/6104 od 27 stycznia miał być odwołany w wyniku zamknięcia linii 61 na odc. Kochanowice – Lubliniec. Choć zamknięcie zostało ostatecznie odwołane i połączenie przywrócone, w dłuższej perspektywie nie było możliwości utrzymania dotychczasowego zestawienia w tym pociągu. W związku z tym zdecydowano o zastąpieniu składu EIP pociągiem kategorii EIC – wyjaśniła Anna Zakrzewska z Zespołu Prasowego PKP Intercity w rozmowie z serwisem Rynek Kolejowy, dodając, że Pendolino kursujące do tej pory na trasie Warszawa-Wrocław będzie uzupełniać bieżące obiegi pociągów kategorii EIP.

Na kolejną zmianę dotyczącą tego kursu pasażerowie powinni przygotować się po 3 marca. Wówczas, jak wynika z danych zamieszczonych na Portalu Pasażera, skład EIC zastępujący Pendolino ma zniknąć z rozkładu.

„Intercity pytane o zniknięcie pociągu oraz o to, czy wróci on - w formie wagonowej lub Pendolino do rozkładu jazdy od 1 kwietnia odpowiada, że rozkład jazdy obowiązujący od korekty wchodzącej w życie 8 marca jest aktualnie opracowywany” – pisze Rynek Kolejowy.