Życie Warszawy
Nowe skrzyżowanie na Skarbka z Gór. Dwa tygodnie utrudnień

Publikacja: 16.03.2026 07:00

Przejazd przez ulicę Skarbka z Gór będzie utrudniony w związku ze zmianą geometrii jednego ze skrzyżowań

Przejazd przez ulicę Skarbka z Gór będzie utrudniony w związku ze zmianą geometrii jednego ze skrzyżowań

Foto: mat. pras.

M.B.
Od poniedziałku 16 marca na ulicy Skarbka z Gór ruszają prace przy budowie nowego wyjazdu z osiedla. W rejonie skrzyżowania z ulicą Derby wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, co wpłynie na codzienny dojazd mieszkańców Białołęki.

Inwestycja realizowana przez dewelopera zakłada powstanie nowego skrzyżowania na wysokości przystanku autobusowego Os. Derby III 02. Konstrukcja zostanie wyniesiona do poziomu chodnika, co ma poprawić bezpieczeństwo i ułatwić włączanie się do ruchu. Prace podzielono na dwa etapy, z których każdy wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu kołowego i pieszego.

Pierwszy etap prac przy ulicy Derby

Utrudnienia rozpoczynają się w poniedziałek 16 marca o godz. 6. W pierwszej kolejności drogowcy zajmą połowę jezdni prowadzącą w stronę ulicy Jesiennych Liści. Na pozostałym pasie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, którym bezpośrednio na miejscu będzie kierował pracownik budowy.

W tym czasie piesi nie skorzystają z chodnika przylegającego do placu budowy. Zostaną oni skierowani na drugą stronę ulicy. Pierwsza faza robót ma potrwać do piątku 20 marca, również do godz. 6.

Jezdnia jest pełna ubytków, a dużą jej część pokrywa przestarzała i zniszczona trylinka.
Druga faza robót i zmiany dla pieszych

Zaraz po zakończeniu pierwszego etapu ekipy budowlane przeniosą się na drugą stronę jezdni. Tym razem wygrodzony zostanie pas prowadzący w kierunku ulicy Berensona. Zasady poruszania się samochodów pozostaną bez zmian – nadal będzie obowiązywał ruch wahadłowy pod nadzorem uprawnionego pracownika.

Sytuacja poprawi się natomiast dla osób poruszających się pieszo. Od 20 marca będą one mogły korzystać z nowo wybudowanego odcinka chodnika po przebudowanej już stronie ulicy. Według zapowiedzi wykonawcy wszystkie utrudnienia na jezdni powinny zakończyć się w piątek 27 marca.

Źródło: zyciewarszawy.pl

