Nowe skrzyżowanie na Skarbka z Gór. Dwa tygodnie utrudnień

Od poniedziałku 16 marca na ulicy Skarbka z Gór ruszają prace przy budowie nowego wyjazdu z osiedla. W rejonie skrzyżowania z ulicą Derby wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, co wpłynie na codzienny dojazd mieszkańców Białołęki.



Inwestycja realizowana przez dewelopera zakłada powstanie nowego skrzyżowania na wysokości przystanku autobusowego Os. Derby III 02. Konstrukcja zostanie wyniesiona do poziomu chodnika, co ma poprawić bezpieczeństwo i ułatwić włączanie się do ruchu. Prace podzielono na dwa etapy, z których każdy wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu kołowego i pieszego.

Pierwszy etap prac przy ulicy Derby

Utrudnienia rozpoczynają się w poniedziałek 16 marca o godz. 6. W pierwszej kolejności drogowcy zajmą połowę jezdni prowadzącą w stronę ulicy Jesiennych Liści. Na pozostałym pasie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, którym bezpośrednio na miejscu będzie kierował pracownik budowy.

W tym czasie piesi nie skorzystają z chodnika przylegającego do placu budowy. Zostaną oni skierowani na drugą stronę ulicy. Pierwsza faza robót ma potrwać do piątku 20 marca, również do godz. 6.