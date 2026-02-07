-0.1°C
Życie Warszawy
Podsumowanie MPO. 300 tys. ton odpadów w 2025 roku

Publikacja: 07.02.2026 17:01

Od stycznia do grudnia 2025 roku załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania odbierały odpady od mieszkańców ośmiu warszawskich dzielnic

Od stycznia do grudnia 2025 roku załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania odbierały odpady od mieszkańców ośmiu warszawskich dzielnic

Foto: MPO Warszawa

rbi
W 2025 roku załogi MPO odebrały od mieszkańców Warszawy niemal 300 tys. ton odpadów komunalnych. Spośród całego strumienia odebranych przez pracowników spółki odpadów znacznie ponad połowę stanowił tzw. „czarny worek”, czyli odpady zmieszane.

Od stycznia do grudnia 2025 roku załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania odbierały odpady od mieszkańców ośmiu warszawskich dzielnic: Ochoty, Ursusa, Włochy, Śródmieścia, Woli, Bemowa, Ursynowa oraz Wilanowa.

Prawie 300 ton śmieci w 8 dzielnicach

Mieszkańcy tych dzielnic wytworzyli łącznie 295,5 tys. ton odpadów komunalnych. Ich większość, bo ok. 187 tys. ton (ponad 60%), stanowiły zmieszane odpady komunalne, czyli takie, których nie można poddać recyklingowi.

W dalszej kolejności były: papier (prawie 23,5 tys. ton) oraz metale i tworzywa sztuczne (niemal 23 tys. ton), szkło opakowaniowe, bioodpady oraz odpady zielone (po ok. 16-17 tys. ton każda z tych frakcji). Najmniejszy tonaż spośród wszystkich frakcji stanowiły odpady wielkogabarytowe (blisko 13 tys. ton).

Gdzie szukać informacji o segregowaniu odpadów?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, warto odwiedzić stronę SegregujNa5.

Wyszukiwarka pomoże zweryfikować, jaki pojemnik wybrać przy konkretnym odpadzie. Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych adresów należy sprawdzać na miejskiej stronie Warszawa19115.

Źródło: zyciewarszawy.pl

