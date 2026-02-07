Podsumowanie MPO. 300 tys. ton odpadów w 2025 roku

Od stycznia do grudnia 2025 roku załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania odbierały odpady od mieszkańców ośmiu warszawskich dzielnic
Od stycznia do grudnia 2025 roku załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania odbierały odpady od mieszkańców ośmiu warszawskich dzielnic: Ochoty, Ursusa, Włochy, Śródmieścia, Woli, Bemowa, Ursynowa oraz Wilanowa.
Mieszkańcy tych dzielnic wytworzyli łącznie 295,5 tys. ton odpadów komunalnych. Ich większość, bo ok. 187 tys. ton (ponad 60%), stanowiły zmieszane odpady komunalne, czyli takie, których nie można poddać recyklingowi.
W dalszej kolejności były: papier (prawie 23,5 tys. ton) oraz metale i tworzywa sztuczne (niemal 23 tys. ton), szkło opakowaniowe, bioodpady oraz odpady zielone (po ok. 16-17 tys. ton każda z tych frakcji). Najmniejszy tonaż spośród wszystkich frakcji stanowiły odpady wielkogabarytowe (blisko 13 tys. ton).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, warto odwiedzić stronę SegregujNa5.
Wyszukiwarka pomoże zweryfikować, jaki pojemnik wybrać przy konkretnym odpadzie. Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych adresów należy sprawdzać na miejskiej stronie Warszawa19115.