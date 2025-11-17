Warszawa na czele unijnego rankingu. Aglomeracja wyprzedziła m.in. Budapeszt i Pragę

Aglomeracja warszawska zdominowała nowy ranking odsetek osób związanych z sektorem nauki i technologii. Stolica Polski wyprzedziła m.in. belgijską Brabancję, a także Budapeszt i Pragę. Jakie dane brano pod uwagę w rankingu?



Warszawa stoi talentami i zawodami technicznymi? Nowy ranking Eurostatu kreśli obiecujący kontekst. Wskazuje również na ważny potencjał rozwoju warszawskiej aglomeracji.

Reklama Reklama

Eurostat: Kadry techniczne Warszawy w czołówce UE

Jak podaje „Rzeczpospolita”, pod koniec zeszłego roku aglomeracja Warszawy posiadała najwyższy unijny odsetek kadr naukowo-technologicznych. Mowa o pracownikach, których zalicza się do tzw. sektora HRST (ang. Human Resources for Science and Technology). Chodzi o sektor pracowników powiązanych z badaniami, nauką, rozwojem oraz zaawansowanymi technologiami. Statystyki obejmowały także absolwentów kończących dowolny kierunek, ale znajdujących pracę w branży naukowo-technologicznej.

Według danych Eurostatu pod koniec 2024 r. trzech na czterech pracowników aglomeracji warszawskiej (74,3 proc.) wchodziło w skład sektora HRST. Na dalszych miejscach unijnego rankingu znalazły się kolejno: region Brabancji (Belgia), Budapeszt, Praga.

Warszawę zaliczono także do unijnej czołówki regionów z liczbą pracowników z tzw. podstawowej grupy HRST (0,8 mln osób dla warszawskiej aglomeracji). Do tej grupy zalicza się osoby, które są jednocześnie wykształcone kierunkowo, jak i pracują w zawodach w obszarze nauki i nowych technologii.