Życie Warszawy

Warszawa na czele unijnego rankingu. Aglomeracja wyprzedziła m.in. Budapeszt i Pragę

Publikacja: 17.11.2025 15:45

Aglomeracja Warszawy dominuje w nowym rankingu Eurostatu o kadrach naukowo-technicznych UE

Aglomeracja Warszawy dominuje w nowym rankingu Eurostatu o kadrach naukowo-technicznych UE

Katarzyna Pryga
Aglomeracja warszawska zdominowała nowy ranking odsetek osób związanych z sektorem nauki i technologii. Stolica Polski wyprzedziła m.in. belgijską Brabancję, a także Budapeszt i Pragę. Jakie dane brano pod uwagę w rankingu?

Warszawa stoi talentami i zawodami technicznymi? Nowy ranking Eurostatu kreśli obiecujący kontekst. Wskazuje również na ważny potencjał rozwoju warszawskiej aglomeracji.

Eurostat: Kadry techniczne Warszawy w czołówce UE

Jak podaje „Rzeczpospolita”, pod koniec zeszłego roku aglomeracja Warszawy posiadała najwyższy unijny odsetek kadr naukowo-technologicznych. Mowa o pracownikach, których zalicza się do tzw. sektora HRST (ang. Human Resources for Science and Technology). Chodzi o sektor pracowników powiązanych z badaniami, nauką, rozwojem oraz zaawansowanymi technologiami. Statystyki obejmowały także absolwentów kończących dowolny kierunek, ale znajdujących pracę w branży naukowo-technologicznej.

Według danych Eurostatu pod koniec 2024 r. trzech na czterech pracowników aglomeracji warszawskiej (74,3 proc.) wchodziło w skład sektora HRST. Na dalszych miejscach unijnego rankingu znalazły się kolejno: region Brabancji (Belgia), Budapeszt, Praga.

Warszawę zaliczono także do unijnej czołówki regionów z liczbą pracowników z tzw. podstawowej grupy HRST (0,8 mln osób dla warszawskiej aglomeracji). Do tej grupy zalicza się osoby, które są jednocześnie wykształcone kierunkowo, jak i pracują w zawodach w obszarze nauki i nowych technologii.

Kadry branży naukowo-technicznej. Jakie są statystyki dla UE?

Według danych Eurostatu osoby z wykształceniem i zawodem w obszarach nauki i nowych technologii stanowiły pod koniec 2024 r. ponad jedną czwartą unijnej siły roboczej (25,5 proc.). Tę kategorię zdominował Luksemburg (48,4 proc.), wyprzedzając Budapeszt (47,3 proc.). Co ciekawe, w tej samej kategorii Warszawski Region Stołeczny również uplasował się na podium. Warszawska aglomeracja zajęła tu trzecie miejsce (44,8 proc.).

Ubiegłoroczne statystyki pokazały również, że ok. 126,2 mln mieszkańców Unii (wiek 15-74 lata) było związanych z sektorem nauki i technologii. To stanowi niemal połowę (49,2 proc.) unijnej siły roboczej. Ciekawie prezentują się także statystyki dotyczące kryterium wykształcenia HRST (101,1 mln osób w krajach UE). Wyłącznie zawodowe kryterium HRST (praca w zawodach sektora nauki i techniki) spełniało pod koniec zeszłego roku 80,5 mln mieszkańców Unii.

Czym są zasoby ludzkie dla nauki i techniki?

GUS definiuje tę kategorię jako ogół osób, które zajmują się lub potencjalnie mogą zajmować się „pracą związaną z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo-technicznej”. W tej grupie zasobów ludzkich mieszczą się osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków (na podstawie zaleceń metodologicznych OECD i Eurostatu):

  • posiadające wykształcenie wyższe w dziedzinach nauki i techniki (N+T),
  • nie posiadające formalnego wykształcenia, ale pracujące w zawodach nauki i techniki, gdzie ten typ wykształcenia jest wymagany.
