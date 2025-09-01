20.1°C
Ruszyło głosowanie na Warszawskie Drzewo Roku 2025. Które drzewo otrzyma zaszczytny tytuł?

Publikacja: 01.09.2025 15:15

Zwycięzcę plebiscytu poznamy oficjalnie 11 października

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Trzecia edycja plebiscytu na Warszawskie Drzewo Roku weszła w decydującą fazę. Spośród 43 zgłoszonych okazów wyłoniono 12 finalistów, a o zwycięzcy zdecydują głosy mieszkańców stolicy. Plebiscyt trwa do 28 września.

Tegoroczny konkurs przyciągnął wielu „zielonych bohaterów” z niemal wszystkich dzielnic. O tytuł walczą zarówno wiekowe pomniki przyrody, jak i młodsze drzewa z niezwykłymi historiami. W finale znalazły się dęby, topole, a także wierzba, buk, jesion i lipa. Który z tych wyjątkowych okazów zdobędzie uznanie mieszkańców? Czas, by to oni podjęli decyzję.

Zobacz, poznaj i zagłosuj

Wśród finalistów znajdziemy m.in. dęby z Białołęki, Pragi Północ, Pragi Południe, Ursynowa i Rembertowa, topole z Włoch, Bielan i Ochoty, wierzbę z Żoliborza, buk z Woli, lipę ze Śródmieścia oraz jesion z Mokotowa. Sylwetki wszystkich drzew, wraz z ich lokalizacjami i historiami, można poznać na stronie drzeworoku.pl. To właśnie tam znajduje się formularz do głosowania. Każdego dnia, od 1 do 28 września, można oddać jeden głos z jednego adresu IP.

Nagroda i wielki finał

Drzewo, które zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma tytuł „Warszawskiego Drzewa Roku 2025”, a także pamiątkową tabliczkę. Zostanie również zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku. Zwycięzcę poznamy oficjalnie 11 października podczas Pikniku Dendrologicznego, który odbędzie się w Pawilonie Edukacyjnym Kamień. Poza ceremonią ogłoszenia wyników na uczestników czekają liczne atrakcje związane z tematyką drzew.

W Koronach Miasta – edukacyjny projekt dla wszystkich

Plebiscyt jest częścią szerszego projektu edukacyjnego „W koronach miasta”, prowadzonego przez Zarząd Zieleni od 2019 roku. Celem inicjatywy jest przybliżanie mieszkańcom Warszawy wiedzy na temat drzew, ich roli w ekosystemie i wyjątkowych historii, które skrywają. Działania projektu obejmują warsztaty, spacery, mikrowyprawy i pikniki. Najbliższe wydarzenie, spacer dendrologiczny w formie gry terenowej pt. „Śladami bobrów”, odbędzie się 21 września o godz. 12 w Lesie Młociny. Obowiązują na niego zapisy.

