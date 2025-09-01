Ruszyło głosowanie na Warszawskie Drzewo Roku 2025. Które drzewo otrzyma zaszczytny tytuł?

Zwycięzcę plebiscytu poznamy oficjalnie 11 października
Tegoroczny konkurs przyciągnął wielu „zielonych bohaterów” z niemal wszystkich dzielnic. O tytuł walczą zarówno wiekowe pomniki przyrody, jak i młodsze drzewa z niezwykłymi historiami. W finale znalazły się dęby, topole, a także wierzba, buk, jesion i lipa. Który z tych wyjątkowych okazów zdobędzie uznanie mieszkańców? Czas, by to oni podjęli decyzję.
Wśród finalistów znajdziemy m.in. dęby z Białołęki, Pragi Północ, Pragi Południe, Ursynowa i Rembertowa, topole z Włoch, Bielan i Ochoty, wierzbę z Żoliborza, buk z Woli, lipę ze Śródmieścia oraz jesion z Mokotowa. Sylwetki wszystkich drzew, wraz z ich lokalizacjami i historiami, można poznać na stronie drzeworoku.pl. To właśnie tam znajduje się formularz do głosowania. Każdego dnia, od 1 do 28 września, można oddać jeden głos z jednego adresu IP.
Drzewo, które zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma tytuł „Warszawskiego Drzewa Roku 2025”, a także pamiątkową tabliczkę. Zostanie również zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku. Zwycięzcę poznamy oficjalnie 11 października podczas Pikniku Dendrologicznego, który odbędzie się w Pawilonie Edukacyjnym Kamień. Poza ceremonią ogłoszenia wyników na uczestników czekają liczne atrakcje związane z tematyką drzew.
Plebiscyt jest częścią szerszego projektu edukacyjnego „W koronach miasta”, prowadzonego przez Zarząd Zieleni od 2019 roku. Celem inicjatywy jest przybliżanie mieszkańcom Warszawy wiedzy na temat drzew, ich roli w ekosystemie i wyjątkowych historii, które skrywają. Działania projektu obejmują warsztaty, spacery, mikrowyprawy i pikniki. Najbliższe wydarzenie, spacer dendrologiczny w formie gry terenowej pt. „Śladami bobrów”, odbędzie się 21 września o godz. 12 w Lesie Młociny. Obowiązują na niego zapisy.