16.6°C
1014.1 hPa
Życie Warszawy

Zniszczono zabezpieczenia młodych drzew na Ursynowie. Urzędnicy alarmują

Publikacja: 25.08.2025 13:35

Na Ursynowie przecięto kilkadziesiąt taśm stabilizujących przy sadzonkach młodych drzew

Na Ursynowie przecięto kilkadziesiąt taśm stabilizujących przy sadzonkach młodych drzew

Foto: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Katarzyna Pryga
W ostatnim czasie na terenie Warszawy zaobserwowano niepokojące incydenty. Niszczone są taśmy i zabezpieczenia, które stabilizują młode drzewa. Problem dotyczy okolic ul. Doliny Służewieckiej, ale również al. KEN i ul. Rosoła na Ursynowie.

W związku ze wzrastającą liczbą podobnych wypadków Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wystosował apel w social mediach. Prośba dotyczy zgłaszania podobnych przypadków wandalizmu.

Zniszczone zabezpieczenia drzew na Ursynowie

Stołeczny Zarząd Zieleni poinformował o zniszczeniu zabezpieczeń ponad 50 młodych drzew. Zdarzenie dotyczy sadzonek zlokalizowanych przy ul. Dolina Służewiecka. Wcześniej podobne akty wandalizmu odnotowano m.in. przy al. KEN i i ul. Rosoła na Ursynowie. Łącznie w ostatnim czasie zniszczono elementy stabilizujące przy ok. 70 sadzonkach drzew. Jako wyjaśniono w komunikacie, najnowszy incydent dotyczy przecięcia tzw. taśm stabilizujących.

Zarząd Zieleni apeluje o uwagę i zgłaszanie podobnych wypadków. Osoby, które zauważą zniszczenia zabezpieczeń sadzonek lub będą świadkami aktów wandalizmu powinny kontaktować się ze Strażą Miejską. O podobnych zdarzeniach można także informować Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (czynne całodobowo).

Dlaczego młode sadzonki są palikowane?

W apelu wyjaśniono, że sadzonki są standardowo zabezpieczane systemem taśm i palików, utrzymywanym przez ok. 3-4 lata po posadzeniu. Ta struktura zabezpiecza roślinę m.in. przed silnymi podmuchami wiatru. Poprawia też stabilność tworzącego się systemu korzeniowego drzewa. Podobne struktury zabezpieczające stosuje się m.in. w przypadku sadzonek znajdujących się w pobliżu dróg o wysokim natężeniu ruchu drogowego. Zdejmowanie zabezpieczeń może być wykonywane wyłącznie przez uprawnione osoby, czyli wykwalifikowanych ogrodników i pracowników stołecznej Zieleni Miejskiej.

Reklama
Reklama

Czytelnicy komentujący post na Facebooku zwrócili uwagę, że podobne incydenty (przecięte teśmy) zauważono na Muranowie. Część internautów zgłosiła z kolei konieczność usunięcia podobnych zabezpieczeń przy starszych, już rozwiniętych nasadzeniach. Opisano także wypadek, w którym młode sadzonki na terenie Warszawy połamano, aby w danym miejscu mogła zmieścić się tablica reklamowa.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Stołeczni policjanci zatrzymali 24 osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkot
bezpieczeństwo

Policja zatrzymała 24 osoby. Akcja przeciwko siatce narkotykowej

Kontrole policji przy przejściach dla pieszych. Chodzi o bezpieczeństwo na pasach
bezpieczeństwo

Wzmożone kontrole policji na ulicach 25 i 26 sierpnia

W akcji gaśniczej brało udział ponad 30 strażaków
pożar

Znów ogień w Ząbkach. Spłonęły samochody, ewakuowano mieszkańców

Zebrani przynieśli tabliczki z nazwiskami poległych obrońców Ukrainy
rocznica

Tłumne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie

Sprawcy wypadku nie udzielili pomocy i uciekli z miejsca zdarzenia
bezpieczeństwo

Matka poszkodowanej zabrała głos po wypadku na Marszałkowskiej

Projekt planu, po trzecim wyłożeniu, pozostaje w dużej mierze niezmieniony
plan zagospodarowania przestrzennego

Okolice Jeziorka Czerniakowskiego w ogniu konsultacji społecznych

Bohaterka Powstania Warszawskiego odeszła w wieku 101 lat
pożegnanie

Zmarła uczestniczka PW Elżbieta Tatarkiewicz-Skrzyńska

Podziemna biblioteka zostanie otwarta na stacji metra M2 Kondratowicza
promocja kultury

Pierwsza taka biblioteka. Metroteka, czyli książki na stacji metra Kondratowicza

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama