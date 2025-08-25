W ostatnim czasie na terenie Warszawy zaobserwowano niepokojące incydenty. Niszczone są taśmy i zabezpieczenia, które stabilizują młode drzewa. Problem dotyczy okolic ul. Doliny Służewieckiej, ale również al. KEN i ul. Rosoła na Ursynowie.



W związku ze wzrastającą liczbą podobnych wypadków Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wystosował apel w social mediach. Prośba dotyczy zgłaszania podobnych przypadków wandalizmu.

Zniszczone zabezpieczenia drzew na Ursynowie

Stołeczny Zarząd Zieleni poinformował o zniszczeniu zabezpieczeń ponad 50 młodych drzew. Zdarzenie dotyczy sadzonek zlokalizowanych przy ul. Dolina Służewiecka. Wcześniej podobne akty wandalizmu odnotowano m.in. przy al. KEN i i ul. Rosoła na Ursynowie. Łącznie w ostatnim czasie zniszczono elementy stabilizujące przy ok. 70 sadzonkach drzew. Jako wyjaśniono w komunikacie, najnowszy incydent dotyczy przecięcia tzw. taśm stabilizujących.

Zarząd Zieleni apeluje o uwagę i zgłaszanie podobnych wypadków. Osoby, które zauważą zniszczenia zabezpieczeń sadzonek lub będą świadkami aktów wandalizmu powinny kontaktować się ze Strażą Miejską. O podobnych zdarzeniach można także informować Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (czynne całodobowo).

Dlaczego młode sadzonki są palikowane?

W apelu wyjaśniono, że sadzonki są standardowo zabezpieczane systemem taśm i palików, utrzymywanym przez ok. 3-4 lata po posadzeniu. Ta struktura zabezpiecza roślinę m.in. przed silnymi podmuchami wiatru. Poprawia też stabilność tworzącego się systemu korzeniowego drzewa. Podobne struktury zabezpieczające stosuje się m.in. w przypadku sadzonek znajdujących się w pobliżu dróg o wysokim natężeniu ruchu drogowego. Zdejmowanie zabezpieczeń może być wykonywane wyłącznie przez uprawnione osoby, czyli wykwalifikowanych ogrodników i pracowników stołecznej Zieleni Miejskiej.