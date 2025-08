„Usłyszy o nim cała Warszawa”. Praski dąb z Siedleckiej z szansą na wyjątkowe wyróżnienia

• Jaskinie, źródła, wodospady i inne formy geologiczne.

Na Pradze status pomnika przyrody posiada dotąd tylko jedna topola biała, rosnąca w parku Praskim. Jeśli wniosek stowarzyszenia zostanie pozytywnie rozpatrzony, dąb z ulicy Siedleckiej będzie drugim takim obiektem na Pradze.

Dąb kandyduje do tytułu Drzewa Roku

Poza wnioskiem o objęcie drzewa ochroną, stowarzyszenie „Dla Pragi” zgłosiło dąb do plebiscytu Warszawskie Drzewo Roku, organizowanego przez Zarząd Zieleni. Konkurs ma na celu promocję najpiękniejszych i najcenniejszych drzew w stolicy, które wyróżniają się nie tylko swoimi cechami przyrodniczymi, ale także historią i znaczeniem dla lokalnej społeczności. Działacze liczą na to, że dąb zakwalifikuje się do drugiego etapu i będzie reprezentować Pragę w ogólnomiejskim głosowaniu.

Głosowanie na finalistów plebiscytu odbędzie się w terminie od 1 do 28 września 2025 r. Podobnie jak w poprzednich edycjach plebiscytu, głosowanie odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej, na której umieszczona zostanie pełna lista finalistów przypisanych do poszczególnych dzielnic.