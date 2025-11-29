0.4°C
Sadyba Best Mall z dzierżawą na 30 lat

Publikacja: 29.11.2025 16:45

Centrum Sadyba Bes Mall może być spokojne o swój byt na następne 30 lat.

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

M.B.
Po kilku latach starań Centrum Handlowe Sadyba Best Mall otrzymało zgodę Rady Warszawy na kontynuowanie dzierżawy gruntu na kolejne 30 lat bez konieczności przeprowadzania przetargu.

Decyzja radnych, podjęta niemal jednomyślnie, zapewnia popularnej galerii stabilność na kolejne dekady.

Koniec niepewności dla centrum na Sadybie

Centrum handlowe Sadyba Best Mall, funkcjonujące od 2000 roku, kończy obecną umowę dzierżawy 31 lipca 2026 roku. Władze galerii od dłuższego czasu zabiegały w ratuszu o przedłużenie umowy na kolejne 30 lat. W 2023 roku miasto odrzuciło propozycję sprzedaży działki, uznając, że bardziej korzystne jest długoletnie i stabilne źródło dochodów z dzierżawy niż jednorazowy zysk – przypomniała całą historię strona sadyba24.pl.

Kluczowym krokiem dla dzierżawcy było uzyskanie zgody na tryb bezprzetargowy, który w przypadku umów dłuższych niż trzy lata wymaga akceptacji Rady Warszawy.

Uchwała przyjęta niemal jednomyślnie

Na ostatniej sesji gremium, która odbyła się 20 listopada, Rada Warszawy wyraziła zgodę na bezprzetargową dzierżawę dla Sadyba Best Mall.

W uchwale stołeczni radni zapisali: „Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na dzierżawę na okres 30 lat z dotychczasowym dzierżawcą zabudowanego gruntu o powierzchni 27 788 m²”. Decyzja zapadła niemal jednomyślnie – spośród 57 obecnych radnych 56 poparło wniosek, a tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Warunki dzierżawy ogłoszone przez prezydenta

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odpowiedzialny za wykonanie decyzji radnych, ogłosił już warunki dzierżawy terenu przy ulicy Powsińskiej 31. Za grunt zabudowany budynkiem centrum handlowego wraz z garażem podziemnym, stacją paliw, myjnią i parkingiem, miasto będzie pobierać miesięczną opłatę w wysokości 643 787 zł netto, powiększoną o podatek VAT.

Mimo trwającej sprawy o odszkodowanie za utracony grunt, ratusz zgodził się na 30-letnią dzierżawę

Mimo trwającej sprawy o odszkodowanie za urtracony grunt, ratusz zgodził się na 30-letnią dzierżawę bez przetargu.

Foto: mat. pras.

Stawka ta ma obowiązywać przez cały 30-letni okres, jednak będzie corocznie aktualizowana. Opłata ma rosnąć w czwartym kwartale każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z analogicznego okresu roku poprzedniego. Nowa stawka będzie wchodzić w życie od 1 stycznia kolejnego roku.

Warunki dzierżawy zostały ogłoszone 26 listopada. Obecny dzierżawca, spółka KLP Investment Poland Sp. z o.o., reprezentująca koncern Klepierre, ma teraz 21 dni na złożenie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Jak informuje strona sadyba24.pl, jeśli procedury przebiegną sprawnie, przyszłość galerii może zostać formalnie uregulowana jeszcze przed końcem roku.

Roszczenia prawne nie zablokowały decyzji

Ostatnia decyzja Rady Warszawy kończy długi okres niepewności co do losów centrum. Jak wcześniej pisano, w procedowaniu wniosku o bezprzetargową dzierżawę przez kilka lat przeszkadzał nieuregulowany status prawny działki. Wobec nieruchomości przy Powsińskiej 31 od sześciu lat toczy się postępowanie przed komisją weryfikacyjną, dotyczące prawa Prezydenta Warszawy do przyznania odszkodowania spadkobiercom za przejęcie gruntu na podstawie tzw. Dekretu Bieruta.

Mimo trwającej sprawy o odszkodowanie, ratusz zgodził się na 30-letnią dzierżawę bez przetargu. Prawnicy miasta najwidoczniej uznali, że trwające postępowanie nie koliduje z uchwałą Rady Warszawy z 2004 roku, która ogranicza możliwość bezprzetargowej dzierżawy w przypadku toczących się postępowań administracyjnych lub roszczeń wobec prawidłowości nabycia działki przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

