Zniszczą rezerwat, bo tak chciał Piłsudski? Kontrowersje wokół budowy Narodowego Centrum Sportu

Nowoczesne centrum treningowe dla sportowców wyczynowych ma powstać tuż przy granicy unikalnego rezerwatu przyrody Las Bielański. Planowana inwestycja wywołuje ostry konflikt między wizją Ministerstwa Sportu a alarmistycznymi ostrzeżeniami naukowców i ekologów.



Pomiędzy ambitnymi planami rozwoju polskiego sportu a ochroną jednego z najcenniejszych skarbów przyrody w Warszawie istnieje poważny konflikt. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Centralny Ośrodek Sportu oraz AWF ogłosiły podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy Narodowego Centrum Sportu. Ma to być strategiczna inwestycja, która zapewni polskim sportowcom przygotowującym się do igrzysk olimpijskich zaplecze na światowym poziomie. Problemem jest jednak wybrana lokalizacja – otulina Lasu Bielańskiego, będącego rezerwatem przyrody. Sprawa budzi protesty naukowców i mieszkańców, którzy obawiają się nieodwracalnych szkód środowiskowych.

Ambitna wizja sportowa

Planowana inwestycja to gigantyczny kompleks, mający połączyć funkcje treningowe, edukacyjne i badawcze. Zgodnie z oficjalnymi planami, w ramach projektu, którego zakończenie przewidziano na 2031 rok, mają powstać cztery nowoczesne obiekty: wielofunkcyjna hala sportowa z bieżnią lekkoatletyczną, basen olimpijski z regulowaną głębokością, internat dla sportowców w standardzie hotelu oraz budynek biurowo-konferencyjny. Centrum ma służyć wyłącznie sportowcom, studentom i naukowcom, co według Ministerstwa ma minimalizować jego wpływ na otoczenie.

Las Bielański pod ostrzałem

Dla wielu warszawiaków i przyrodników lokalizacja ta jest absolutnie niedopuszczalna. Las Bielański to unikalna pozostałość dawnej Puszczy Mazowieckiej, obszar Natura 2000 i dom dla setek gatunków roślin i zwierząt, w tym zagrożonych wyginięciem chrząszczy takich jak pachnica dębowa i kozioróg dębosz. To także miejsce, gdzie rosną 300-letnie dęby. Krytycy projektu alarmują, że prace budowlane i powstanie tak dużego kompleksu doprowadzą do poważnych konsekwencji. Główną obawą jest obniżenie poziomu wód gruntowych, które już teraz jest krytycznym zagrożeniem. Jak twierdzą protestujący, budowa podziemnych parkingów i ciągów komunikacyjnych może być gwoździem do trumny dla cennego drzewostanu. Do tego dochodzi wycinka drzew, hałas, zanieczyszczenia i ryzyko naruszenia stabilności Skarpy Warszawskiej.