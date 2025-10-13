Magiczny weekend w Wilanowie. Startuje jedno z najbardziej wyczekiwanych jesiennych wydarzeń

Już w najbliższy weekend Plaża Wilanów zamieni się w przestrzeń pełną zachwycających iluminacji oraz multimedialnych pokazów. Wszystko to z okazji XIII Królewskiego Festiwalu Światła.



Wydarzenie od lat przyciąga mieszkańców i turystów. Stałym elementem festiwalu jest Królewski Ogród Światła, czyli plenerowa wystawa przy Pałacu w Wilanowie. Jest to jedno z najbardziej wyczekiwanych i najpiękniejszych wydarzeń jesienno–zimowych w stolicy.

Jak wygląda program XIII Królewskiego Festiwalu Światła?

XIII Królewski Festiwal Światła odbędzie się w dniach 18–19 października w godz. 17-21 na Plaży Wilanów. Na odwiedzających czekają nie tylko instalacje świetlne i multimedialne pokazy, ale również wiele atrakcji dla całych rodzin. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Jak wygląda program?

Godz. 17 – pokaz iluzji

Godz. 18 – teatr cieni „Tenzuk i Anoki – Indiańskie opowieści”

Godz. 19 – pokaz laserów

Godz. 19:30 – pokaz teatru ognia

Godz. 20 – koncert (w sobotę zespół Dar Mi, w niedzielę Boogie Boys)

Godz. 21 – pokaz laserów

Odwiedzający będą mogli skorzystać również z fotobudki, wziąć udział w warsztatach i animacjach, odwiedzić escape room oraz planetarium. Odbędą się też konkursy. Ponadto dostępna będzie strefa gastronomiczna z food truckami.