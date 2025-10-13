12.5°C
1021.6 hPa
Życie Warszawy

Magiczny weekend w Wilanowie. Startuje jedno z najbardziej wyczekiwanych jesiennych wydarzeń

Publikacja: 13.10.2025 15:45

Królewski Ogród Światła w Wilanowie, poprzednie edycje

Foto: Monika Kuc / Fotorzepa

Małgorzata Krzystała
Już w najbliższy weekend Plaża Wilanów zamieni się w przestrzeń pełną zachwycających iluminacji oraz multimedialnych pokazów. Wszystko to z okazji XIII Królewskiego Festiwalu Światła.

Wydarzenie od lat przyciąga mieszkańców i turystów. Stałym elementem festiwalu jest Królewski Ogród Światła, czyli plenerowa wystawa przy Pałacu w Wilanowie. Jest to jedno z najbardziej wyczekiwanych i najpiękniejszych wydarzeń jesienno–zimowych w stolicy.

Jak wygląda program XIII Królewskiego Festiwalu Światła?

XIII Królewski Festiwal Światła odbędzie się w dniach 18–19 października w godz. 17-21 na Plaży Wilanów. Na odwiedzających czekają nie tylko instalacje świetlne i multimedialne pokazy, ale również wiele atrakcji dla całych rodzin. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Jak wygląda program?

  • Godz. 17 – pokaz iluzji
  • Godz. 18 – teatr cieni „Tenzuk i Anoki – Indiańskie opowieści”
  • Godz. 19 – pokaz laserów
  • Godz. 19:30 – pokaz teatru ognia
  • Godz. 20 – koncert (w sobotę zespół Dar Mi, w niedzielę Boogie Boys)
  • Godz. 21 – pokaz laserów
Odwiedzający będą mogli skorzystać również z fotobudki, wziąć udział w warsztatach i  animacjach, odwiedzić escape room oraz planetarium. Odbędą się też konkursy. Ponadto dostępna będzie strefa gastronomiczna z food truckami.

W weekend rusza również Królewski Ogród Światła

18 października o godz. 17 startuje również Królewski Ogród Światła, czyli słynna wystawa plenerowa, która trwa całą zimę i rozświetla historyczne ogrody przy pałacu. W ramach wystawy można podziwiać tysiące kolorowych diod, które zostały ułożone w finezyjne kształty. Jest to jedna z największych atrakcji jesienno–zimowej Warszawy.

Królewski Ogród Światła będzie otwarty codziennie do 28 lutego 2026 r. (oprócz 1 listopada, 24 i 31 grudnia). Od 18 do 31 października w godz. 17–21, od 2 listopada do 26 stycznia w godz. 16-21, zaś od 27 stycznia do 28 lutego w godz. 17-21. Ostatnie wejście będzie możliwe o godzinie 20:30. Zwiedzenie całej ekspozycji potrwa około 45 minut. Bilety będą kosztować od 25 do 55 zł.

W piątki, soboty i niedziele w ramach Królewskiego Ogrodu Światła będą odbywać się mappingi (dodatkowe terminy: 10–11 listopada, 6 i 25–30 grudnia, 1–7 stycznia oraz 14 lutego). Są to trójwymiarowe pokazy wyświetlane na fasadzie pałacu, które łączą światło, obraz i dźwięk. Mappingi są wliczone w cenę biletów. Standardowo pokazy odbywają się w godzinach: 17:45, 18:15, 18:45, 19:15 i 19:30.  Jeden pokaz trwa od 8 do 14 minut. W dniach 25, 26 października, 23 listopada i 14 grudnia pierwszy pokaz mappingu zostanie wyświetlony o godzinie 18:15, a kolejne o 18:30, 19:00, 19:15 i 19:30.

Już w najbliższy weekend odbędzie się 13. edycja Królewskiego Festiwalu Światła w Wilanowie

Foto: Centrum Kultury Wilanów

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

