Życie Warszawy

Warsaw One z pozwoleniem na budowę. Nowy wieżowiec zmieni panoramę Woli

Publikacja: 12.10.2025 14:30

Nowy biurowiec Warsaw One przy Rondzie ONZ wyraźnie zaznaczy swoją sylwetkę w panoramie miasta

Foto: mat. pras.

M.B.
Po latach przygotowań rusza jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów biurowych w Warszawie. Prezydent m.st. Warszawy wydał pozwolenie na budowę Warsaw One – wieżowca, który stanie w miejscu wyburzanego Ilmetu przy Rondzie ONZ.

Nowy gmach firmy Skanska ma osiągnąć wysokość aż 188 metrów i stać się symbolem dynamicznie rozwijającej się Woli.

Warsaw One z zielonym światłem. Ratusz wydał decyzję

Prezydent Warszawy 7 października 2025 roku podpisał decyzję nr 213/AM/WOL/PB/2025, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Warsaw One. To zwieńczenie długiego, trwającego od końca 2018 roku procesu administracyjnego, który obejmował liczne konsultacje, zmiany dokumentacji i negocjacje – w tym z właścicielami sąsiednich nieruchomości.

Decyzja oznacza, że Skanska może w każdej chwili rozpocząć inwestycję – począwszy od wyburzenia istniejącego budynku Ilmetu, który od lat pozostaje pusty.

Warsaw One może być gotowy w drugiej połowie dekady i stać się nową wizytówką Warszawy

Foto: mat. pras.

Co powstanie w miejscu Ilmetu?

Nowy biurowiec Warsaw One ma mieć około 188 metrów wysokości, co znacząco przewyższy dotychczasowy budynek Ilmetu (103 m). Będzie to nowoczesny obiekt klasy A, oferujący wysokiej jakości powierzchnie biurowe oraz usługi w parterach. W planach jest także wielopoziomowy parking podziemny oraz zagospodarowanie terenu wokół.

Architektami odpowiedzialnymi za projekt są Artur Gizmajer (pracownia Epstein), Maciej Lewonowski i Marek Skorupa. Projektanci posiadają uprawnienia we wszystkich wymaganych specjalizacjach: architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej.

Projekt spełni najwyższe standardy ekologiczne – w tym certyfikaty LEED i WELL, promujące zrównoważone budownictwo oraz zdrowe środowisko pracy.

Foto: mat. pras.

Warsaw One dołącza do nowoczesnej panoramy

Warsaw One ma szansę wpisać się w obraz dynamicznie rozwijającej się Woli, która w ostatnich latach stała się biznesowym centrum stolicy. Położony tuż przy Rondzie ONZ wieżowiec ma szansę stać się nowym punktem orientacyjnym Warszawy – zarówno ze względu na lokalizację, jak i imponującą wysokość.

Projekt spełni najwyższe standardy ekologiczne – w tym certyfikaty LEED i WELL, promujące zrównoważone budownictwo oraz zdrowe środowisko pracy.

Architektami odpowiedzialnymi za projekt są Artur Gizmajer (pracownia Epstein), Maciej Lewonowski i Marek Skorupa.

Foto: mat. pras.

Co dalej z Ilmetem?

Budynek Ilmetu, powstały w 1997 roku, to 22-kondygnacyjny biurowiec o wysokości 103 metrów i powierzchni całkowitej 32,5 tys. m². Choć pozostaje w dobrym stanie technicznym, jego funkcjonalność nie spełnia już współczesnych wymagań rynku. Przez ostatnie lata stał pusty, a jego tymczasowe wykorzystanie – m.in. jako miejsce dla uchodźców z Ukrainy – miało charakter przejściowy.

Skanska od dawna posiadała zgodę na jego rozbiórkę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Warsaw One nic już nie stoi na przeszkodzie, by prace ruszyły. Rozbiórka ma rozpocząć się najpóźniej na przełomie 2025 i 2026 roku.

Pożegnanie z biurowcem Ilmet prawdopodobnie nastąpi w przyszłym roku, wtedy mają ruszyć prace rozbiórkowe

Foto: mat. pras.

Kiedy ruszy budowa Warsaw One?

Choć Skanska nie ujawnia jeszcze konkretnych terminów rozpoczęcia budowy, inwestor jest gotowy do działania. Ostateczna decyzja zależy od harmonogramu wewnętrznego spółki i ewentualnych warunków rynkowych.

Jeśli prace ruszą zgodnie z planem, Warsaw One może być gotowy w drugiej połowie dekady i stać się nową wizytówką Warszawy oraz symbolem nowoczesnej architektury w sercu miasta.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

