Umowa na budowę drugiej nitki kolektora Mokotowskiego Bis podpisana. Prace ruszą jeszcze w tym roku

Wodociągi Warszawskie oraz Inżynieria Rzeszów S.A. podpisały umowę na budowę II etapu kolektora Mokotowskiego Bis. Kosztowna inwestycja, warta ponad 218,5 mln zł, ma istotne znaczenie dla adaptacji stolicy do zmian klimatu i zwiększenia retencji ścieków burzowych.



Druga nitka kolektora Mokotowskiego Bis to jeden z najważniejszych elementów realizowanej przez stołeczne wodociągi strategii zwiększania bezpieczeństwa wodno-ściekowego miasta. Inwestycja, której realizacja ma potrwać około trzech lat, jest niezbędna w obliczu coraz częstszych i bardziej intensywnych zjawisk pogodowych, takich jak deszcze nawalne. Dzięki środkom z Unii Europejskiej, projekt ten jest kontynuacją wieloletnich działań mających na celu modernizację infrastruktury krytycznej w Warszawie.

Reklama Reklama

Nowy rurociąg o długości 2,4 km

Nowy odcinek kolektora, budowany w ramach Etapu II, rozpocznie się przy skrzyżowaniu ulic Gagarina i Czerniakowskiej, łącząc się z rurociągiem powstałym w latach 2022–2024. Stamtąd, rurociąg o niemal 2,4 km długości i imponującej średnicy 2,8 metra poprowadzi do Płyty Desantu, gdzie zgromadzona mieszanina ścieków i wód opadowych będzie kierowana do kolektora Nadbrzeżnego.

Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwają około 36 miesięcy, z terminem zakończenia wyznaczonym na drugą połowę 2028 roku. Wykonawca, spółka Inżynieria Rzeszów S.A., zadeklarował realizację zadania w zaplanowanym czasie, podkreślając swoje doświadczenie w realizacji podobnych, skomplikowanych projektów infrastrukturalnych, takich jak kolektory Lindego Bis czy Wiślany.

Bezpieczeństwo i retencja w obliczu zmian klimatu

Głównym celem inwestycji jest odciążenie starego kolektora Mokotowskiego, którym ścieki z Mokotowa są obecnie transportowane do oczyszczalni. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślił, że inwestycja ta jest kluczowym elementem programu adaptacji miasta do zmian klimatycznych, które objawiają się zarówno suszami, jak i ekstremalnymi opadami.

Po zakończeniu budowy, II etap kolektora zwiększy pojemność sieci kanalizacyjnej o prawie 17 tys. m sześc. Co najważniejsze, łącznie obie nitki kolektora Mokotowskiego Bis będą w stanie zretencjonować ponad 23 tys. m sześc. mieszaniny ścieków i wód opadowych. Zdolność ta ma w znaczący sposób zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców tej części miasta podczas intensywnych opadów atmosferycznych.