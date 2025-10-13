Umowa na budowę drugiej nitki kolektora Mokotowskiego Bis podpisana. Prace ruszą jeszcze w tym roku

Prace przy budowie pierwszej nitki kolektora Mokotowskiego Bis - tarcza „Jolanta” drążyła tunel pod ul. Gagarina
Druga nitka kolektora Mokotowskiego Bis to jeden z najważniejszych elementów realizowanej przez stołeczne wodociągi strategii zwiększania bezpieczeństwa wodno-ściekowego miasta. Inwestycja, której realizacja ma potrwać około trzech lat, jest niezbędna w obliczu coraz częstszych i bardziej intensywnych zjawisk pogodowych, takich jak deszcze nawalne. Dzięki środkom z Unii Europejskiej, projekt ten jest kontynuacją wieloletnich działań mających na celu modernizację infrastruktury krytycznej w Warszawie.
Nowy odcinek kolektora, budowany w ramach Etapu II, rozpocznie się przy skrzyżowaniu ulic Gagarina i Czerniakowskiej, łącząc się z rurociągiem powstałym w latach 2022–2024. Stamtąd, rurociąg o niemal 2,4 km długości i imponującej średnicy 2,8 metra poprowadzi do Płyty Desantu, gdzie zgromadzona mieszanina ścieków i wód opadowych będzie kierowana do kolektora Nadbrzeżnego.
Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwają około 36 miesięcy, z terminem zakończenia wyznaczonym na drugą połowę 2028 roku. Wykonawca, spółka Inżynieria Rzeszów S.A., zadeklarował realizację zadania w zaplanowanym czasie, podkreślając swoje doświadczenie w realizacji podobnych, skomplikowanych projektów infrastrukturalnych, takich jak kolektory Lindego Bis czy Wiślany.
Głównym celem inwestycji jest odciążenie starego kolektora Mokotowskiego, którym ścieki z Mokotowa są obecnie transportowane do oczyszczalni. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślił, że inwestycja ta jest kluczowym elementem programu adaptacji miasta do zmian klimatycznych, które objawiają się zarówno suszami, jak i ekstremalnymi opadami.
Po zakończeniu budowy, II etap kolektora zwiększy pojemność sieci kanalizacyjnej o prawie 17 tys. m sześc. Co najważniejsze, łącznie obie nitki kolektora Mokotowskiego Bis będą w stanie zretencjonować ponad 23 tys. m sześc. mieszaniny ścieków i wód opadowych. Zdolność ta ma w znaczący sposób zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców tej części miasta podczas intensywnych opadów atmosferycznych.
Druga nitka kolektora Mokotowskiego Bis zostanie wykonana metodą mikrotunelingu, czyli innowacyjną techniką bezwykopową, wykorzystującą tarcze drążące i modułowe rury o długości trzech metrów. Technologia ta minimalizuje uciążliwość prac dla mieszkańców i ruchu drogowego, będąc jednocześnie sprawdzona przy budowie innych stołecznych kolektorów.
Inwestycja jest formalnie wpisana w „Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050” oraz strategię „#Warszawa2030”. Ponadto, kolektor Mokotowski Bis stanie się jednym z kluczowych elementów Systemu Zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej (RTC – Real Time Control). Realizacja projektu ma także bezpośrednio przyczynić się do ograniczenia liczby zrzutów burzowych z kanalizacji ogólnospławnej, w tym z wylotu przy Płycie Desantu, co jest istotne dla ochrony środowiska.
Koszt budowy kolektora Mokotowskiego Bis – Etap II wyniesie ponad 218,5 mln zł netto. Projekt ten jest częścią większego, realizowanego od ponad 25 lat, przedsięwzięcia „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” i uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Środki te pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FENIKS).
Prezes zarządu Wodociągów Warszawskich, Renata Tomusiak, podkreśliła, że dzięki temu wsparciu możliwe jest dostosowanie systemu kanalizacyjnego do potrzeb rosnącej liczby mieszkańców oraz współczesnych wyzwań klimatycznych. Inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Warszawy wysokiej jakości wody pitnej oraz oczyszczenie wszystkich ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do Wisły. W ostatnich latach pojemność warszawskiej kanalizacji ogólnospławnej wzrosła już o około 140 tys. m3 dzięki zrealizowaniu m.in. zbiornika przy „Czajce” oraz budowie kolektorów Wiślanego i Lindego Bis.