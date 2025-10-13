Chiński przewoźnik zapewni polskim pasażerom większą dostępność miejsc na standardowych trasach. W sezonie zimowym zostanie utrzymany cykl czterech lotów tygodniowo.



Nadchodzący sezon zimowy przynosi zmiany w rozkładach lotów części międzynarodowych przewoźników. Jak podają branżowe portale lotnicze, narodowy przewoźnik z Chin planuje m.in. zmiany w obsługach tras. Zimą na trasie z Warszawy do Pekinu będzie mogło polecieć więcej pasażerów.

Podróż do Pekinu zimą? Przewoźnik zapewni więcej miejsc

W zbliżającym się sezonie zimowym Air China planuje obsługiwać loty na trasie Pekin-Warszawa samolotami typu Airbus A330-300. Maszyna zabiera na pokład powyżej 300 pasażerów. Więcej miejscówek będzie dostępnych w klasie biznes, a także w klasie ekonomicznej premium. Jak podają branżowe portale lotnicze, nowy sezon nie przyniesie zmian w częstotliwości dostępnych tras. Zimą pasażerowie będą mieć do dyspozycji (podobnie jak w sezonie letnim) połączenia realizowane w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

W sezonie letnim chiński przewoźnik korzysta z maszyn typu Airbus A330-200, zabierających maksymalnie do 283 pasażerów.

Dominacja Air China

Chiński przewoźnik narodowy jest obecnie monopolistą oferującym bezpośrednie loty z Warszawy do Pekinu. Linie lotnicze LOT skasowały wszystkie połączenia na trasie Warszawa-Pekin w sezonie zimowymgosz5. Jak ówcześnie wyjaśniono, kursy dla polskiego przewoźnika stały się nieopłacalne m.in. ze względu na konsekwencje wojny na Ukrainie. Air China mógł zaoferować konkurencyjne ceny ze względu na niższe koszty połączeń (możliwość przelotu w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej).