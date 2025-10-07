Lotnisko w Radomiu przejmuje ruch z Okęcia. „Możemy pełnić rolę komplementarną”

We wrześniu 2025 roku z usług Lotniska Warszawa-Radom skorzystało 13 129 pasażerów. W tym czasie w radomskim porcie zrealizowano łącznie 236 operacji komercyjnych, z czego 93 to rejsy regularne i czarterowe.



W porównaniu do września 2024 roku, kiedy obsłużono 12 713 pasażerów, lotnisko odnotowało wzrost o 3,3 proc.

Przekierowania z Lotniska Chopina do Radomia

„Warto podkreślić, że wrzesień 2025 roku zamyka sezon wakacyjny, w którym Radom konsekwentnie pozostawał portem obsługującym pasażerów z południowego Mazowsza i regionów sąsiednich” – informuje biuro prasowe lotniska.

„Miniony miesiąc udowodnił, że Lotnisko Warszawa-Radom może z powodzeniem pełnić rolę lotniska komplementarnego dla warszawskiego portu” – dodaje. Na radomskim pasie wylądowały samoloty, które z powodu wyczerpującej się przepustowości zostały przekierowane z Lotniska Chopina – w tym Boeing 777-300ER, który zabrał pasażerów do Antalyi.

Zamknięta droga startowa na Lotnisku Chopina

Tymczasem na Okęciu do 25 października droga startowa nr 1 (na kierunkach Ursynów – Ursus) będzie zamknięta z uwagi na jej częściowy remont. W tym czasie wszystkie operacje odbywają na drodze startowej nr 3 (na kierunku Piaseczno - Włochy, Ochota, Bemowo).