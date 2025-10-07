10.1°C
Życie Warszawy

Lotnisko w Radomiu przejmuje ruch z Okęcia. „Możemy pełnić rolę komplementarną”

Publikacja: 07.10.2025 07:55

W porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, kiedy obsłużono 12 713 pasażerów, lotnisko w Radomiu odnotowało wzrost o 3,3 proc.

Foto: materiały prasowe

We wrześniu 2025 roku z usług Lotniska Warszawa-Radom skorzystało 13 129 pasażerów. W tym czasie w radomskim porcie zrealizowano łącznie 236 operacji komercyjnych, z czego 93 to rejsy regularne i czarterowe.

Przekierowania z Lotniska Chopina do Radomia

„Warto podkreślić, że wrzesień 2025 roku zamyka sezon wakacyjny, w którym Radom konsekwentnie pozostawał portem obsługującym pasażerów z południowego Mazowsza i regionów sąsiednich” – informuje biuro prasowe lotniska.

„Zamknięcie jednej drogi startowej nie powinno mieć wpływu na punktualność realizacji lotów” – zapewniają władze lotniska.

Dodają, że prace mają na celu utrzymanie najwyższego poziomu sprawności technicznej infrastruktury lotniska i tym samym zapewnienie bezpieczeństwa dla operujących z Lotniska Chopina samolotów.

