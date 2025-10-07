Lotnisko w Radomiu przejmuje ruch z Okęcia. „Możemy pełnić rolę komplementarną”

W porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, kiedy obsłużono 12 713 pasażerów, lotnisko w Radomiu odnotowało wzrost o 3,3 proc.
„Warto podkreślić, że wrzesień 2025 roku zamyka sezon wakacyjny, w którym Radom konsekwentnie pozostawał portem obsługującym pasażerów z południowego Mazowsza i regionów sąsiednich” – informuje biuro prasowe lotniska.
„Miniony miesiąc udowodnił, że Lotnisko Warszawa-Radom może z powodzeniem pełnić rolę lotniska komplementarnego dla warszawskiego portu” – dodaje. Na radomskim pasie wylądowały samoloty, które z powodu wyczerpującej się przepustowości zostały przekierowane z Lotniska Chopina – w tym Boeing 777-300ER, który zabrał pasażerów do Antalyi.
Tymczasem na Okęciu do 25 października droga startowa nr 1 (na kierunkach Ursynów – Ursus) będzie zamknięta z uwagi na jej częściowy remont. W tym czasie wszystkie operacje odbywają na drodze startowej nr 3 (na kierunku Piaseczno - Włochy, Ochota, Bemowo).
„Zamknięcie jednej drogi startowej nie powinno mieć wpływu na punktualność realizacji lotów” – zapewniają władze lotniska.
Dodają, że prace mają na celu utrzymanie najwyższego poziomu sprawności technicznej infrastruktury lotniska i tym samym zapewnienie bezpieczeństwa dla operujących z Lotniska Chopina samolotów.