Koleje Mazowieckie przedłużają ważność biletu wycieczkowego

Poniedziałek, 10 listopada, zostanie potraktowany jako dzień wolny od pracy, dlatego Koleje Mazowieckie wydłużają obowiązywanie popularnej oferty „Bilet Wycieczkowy”. Pasażerowie będą mogli z niej korzystać aż przez pięć dni – od piątkowego popołudnia do końca dnia we wtorek, 11 listopada.
Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy planują krótkie wycieczki, rodzinne wypady lub odwiedziny u bliskich w okresie świątecznym. To idealna propozycja dla osób ceniących elastyczność i oszczędność.
Na podstawie Biletu Wycieczkowego można podróżować pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 kilometrów. Bilet może być wydany zarówno w jedną stronę, jak i w obie („tam i z powrotem”).
Każdy bilet jest ważny przez jeden dzień, a podróż należy zakończyć do godziny 24:00 w dniu jego ważności. To rozwiązanie pozwala na swobodne planowanie jednodniowych wyjazdów w dowolnym kierunku w obrębie sieci Kolei Mazowieckich.
Podróżni korzystający z pociągów Kolei Mazowieckich mogą również wziąć udział w popularnej akcji „Koleją do Kultury”. W jej ramach, po okazaniu biletu KM w kasie wybranej placówki kulturalnej, można kupić bilet wstępu ze zniżką.
W akcji uczestniczy już 23 instytucje kultury, w tym muzea, galerie i teatry na terenie całego Mazowsza. To świetna okazja, by połączyć podróż pociągiem z kulturalnym wypoczynkiem i rodzinnym zwiedzaniem.
Koleje Mazowieckie przypominają, że w ramach swojej oferty nie pobierają opłat za przewóz roweru oraz czworonogów. Dzięki temu można swobodnie zabrać ze sobą pupila lub jednoślad – bez dodatkowych kosztów. To doskonała propozycja dla osób aktywnych i miłośników podróży z rodziną lub przyjaciółmi.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty „Bilet Wycieczkowy” są dostępne na stronie Kolei Mazowieckich.