Koleje Mazowieckie przedłużają ważność biletu wycieczkowego

Koleje Mazowieckie przygotowały niespodziankę dla pasażerów planujących listopadowy wypoczynek. W związku ze zbliżającym się długim weekendem oferta „Bilet Wycieczkowy” będzie obowiązywać dłużej – od piątku 7 listopada od godz. 18 aż do wtorku 11 listopada do północy. Dzięki temu podróżni zyskają dodatkowy dzień na podróże po Mazowszu.



Poniedziałek, 10 listopada, zostanie potraktowany jako dzień wolny od pracy, dlatego Koleje Mazowieckie wydłużają obowiązywanie popularnej oferty „Bilet Wycieczkowy”. Pasażerowie będą mogli z niej korzystać aż przez pięć dni – od piątkowego popołudnia do końca dnia we wtorek, 11 listopada.

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy planują krótkie wycieczki, rodzinne wypady lub odwiedziny u bliskich w okresie świątecznym. To idealna propozycja dla osób ceniących elastyczność i oszczędność.

Z biletem wycieczkowym nawet 200 km taniej

Na podstawie Biletu Wycieczkowego można podróżować pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 kilometrów. Bilet może być wydany zarówno w jedną stronę, jak i w obie („tam i z powrotem”).

Każdy bilet jest ważny przez jeden dzień, a podróż należy zakończyć do godziny 24:00 w dniu jego ważności. To rozwiązanie pozwala na swobodne planowanie jednodniowych wyjazdów w dowolnym kierunku w obrębie sieci Kolei Mazowieckich.