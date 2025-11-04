6.9°C
1024.8 hPa
Życie Warszawy

Koleje Mazowieckie przedłużają ważność biletu wycieczkowego

Publikacja: 04.11.2025 08:30

Na podstawie biletu wycieczkowego można podróżować pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 kil

Na podstawie biletu wycieczkowego można podróżować pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 kilometrów.

Foto: mat. pras.

M.B.
Koleje Mazowieckie przygotowały niespodziankę dla pasażerów planujących listopadowy wypoczynek. W związku ze zbliżającym się długim weekendem oferta „Bilet Wycieczkowy” będzie obowiązywać dłużej – od piątku 7 listopada od godz. 18 aż do wtorku 11 listopada do północy. Dzięki temu podróżni zyskają dodatkowy dzień na podróże po Mazowszu.

Poniedziałek, 10 listopada, zostanie potraktowany jako dzień wolny od pracy, dlatego Koleje Mazowieckie wydłużają obowiązywanie popularnej oferty „Bilet Wycieczkowy”. Pasażerowie będą mogli z niej korzystać aż przez pięć dni – od piątkowego popołudnia do końca dnia we wtorek, 11 listopada.

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy planują krótkie wycieczki, rodzinne wypady lub odwiedziny u bliskich w okresie świątecznym. To idealna propozycja dla osób ceniących elastyczność i oszczędność.

Polecane
Składy FLIRT radykalnie poprawiają komfort kolejowych podróży
kolej
Koleje Mazowieckie z nowymi pociągami FLIRT. Umowa na 75 składów w toku

Z biletem wycieczkowym nawet 200 km taniej

Na podstawie Biletu Wycieczkowego można podróżować pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 kilometrów. Bilet może być wydany zarówno w jedną stronę, jak i w obie („tam i z powrotem”).

Każdy bilet jest ważny przez jeden dzień, a podróż należy zakończyć do godziny 24:00 w dniu jego ważności. To rozwiązanie pozwala na swobodne planowanie jednodniowych wyjazdów w dowolnym kierunku w obrębie sieci Kolei Mazowieckich.

Reklama
Reklama

Koleją do kultury – zniżki w muzeach i teatrach

Podróżni korzystający z pociągów Kolei Mazowieckich mogą również wziąć udział w popularnej akcji „Koleją do Kultury”. W jej ramach, po okazaniu biletu KM w kasie wybranej placówki kulturalnej, można kupić bilet wstępu ze zniżką.

Polecane
Koleje Mazowieckie przypominają o akcji promocyjnej „Koleją do Kultury"
do 31 grudnia
Podróżujesz KM? Sprawdź swoje kulturalne zniżki

W akcji uczestniczy już 23 instytucje kultury, w tym muzea, galerie i teatry na terenie całego Mazowsza. To świetna okazja, by połączyć podróż pociągiem z kulturalnym wypoczynkiem i rodzinnym zwiedzaniem.

Bezpłatny przewóz rowerów i zwierząt

Koleje Mazowieckie przypominają, że w ramach swojej oferty nie pobierają opłat za przewóz roweru oraz czworonogów. Dzięki temu można swobodnie zabrać ze sobą pupila lub jednoślad – bez dodatkowych kosztów. To doskonała propozycja dla osób aktywnych i miłośników podróży z rodziną lub przyjaciółmi.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Szczegółowe informacje dotyczące oferty „Bilet Wycieczkowy” są dostępne na stronie Kolei Mazowieckich.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Standardowy hangar zajmuje powierzchnię równą połowie jednego miejsca parkingowego dla samochodu
z perspektywy siodełka

Hangary rowerowe. Rozwiązanie rodem z Londynu pojawi się w Warszawie?

Za 14 zł można pojechać w ciągu dnia z Warszawy do Kielc lub Białegostoku.
kolej

Bilety na pociąg do Kielc po 14 zł. „Stosujemy większą pulę promocyjną”

Prowadzone prace remontowe będą miały na celu także zwiększenie bezpieczeństwa pieszych
przebudowa

Remonty na ulicach Osadniczej, Brata Alberta i Czerniowieckiej

Na poniedziałek, 3 listopada, wykonawca zapowiada kolejny etap robót pod wiaduktem mostu Poniatowski
remonty

Zamkną dwa pasy. Zmiany pod Poniatoszczakiem

Największą popularnością wśród pasażerów cieszy się tradycyjnie linia tramwajowa C1, która umożliwia
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Tramwaje wesprą dojazd do cmentarzy

Jak zawsze w tych dniach dojazd do cmentarza w Wilanowie będzie utrudniony
wszystkich świętych i dzień zaduszny

Specjalna organizacja ruchu przy mniejszych cmentarzach

Najbliżej Starych Powązek (na zdjęciu) i Powązek Wojskowych dowiezie nas 1 i 2 listopada komunikacja
Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny

Komunikacja przy Starych Powązkach i Cmentarzu Wojskowym

Bezpośredni dojazd włąsnym pojazdem w okolice nekropolii będzie niemożliwy
Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny

Cmentarz Bródnowski 1 i 2 listopada. Zmiany w ruchu wokół nekropolii

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama